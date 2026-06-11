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Kritikus szakemberhiány fojtja meg a magyar építőipart: hónapokra leállhatnak a munkálatok
Egy február végén életbe lépett építésügyi rendelet több hónapos csúszást és jelentős többletköltséget okoz a hazai építőiparban. Bár a szabályozás célja az épületek szabálytalan elhelyezésének megelőzése, a hatóságok és a földmérők kapacitáshiánya miatt az újonnan előírt tervezési alaptérképek beszerzése megbénítja a munkálatokat. Ez a fennakadás pedig dominóhatásként az alvállalkozókat és a beszállítókat is nehéz helyzetbe hozza - írta meg a Telex.
Február 27-től az építésügyi hatóságok már kizárólag tervezési alaptérkép alapján készített helyszínrajzot fogadnak el az engedélyezési eljárásokban. A módosítás elvi célja ugyan támogatható, hiszen a telekhatárok előzetes kitűzésével elkerülhető, hogy az épület felhúzása után derüljenek ki a térképi és a valós állapot közötti eltérések, amelyek korábban gyakran hosszú és drága perekhez vezettek. A gyakorlatban azonban a feltételek nem adottak a zökkenőmentes átálláshoz, ami az egész szektorban komoly fennakadásokat okoz.
A legnagyobb problémát a súlyos szakember- és ügyintézőhiány jelenti az építőiparban. Az alaptérképet ugyanis kizárólag speciális jogosultsággal rendelkező földmérő készítheti el, belőlük azonban a megnövekedett igényekhez képest rendkívül kevés dolgozik a piacon.
A földhivatali ügyintézés ideje szintén drasztikusan megnőtt, így míg korábban a szakemberek néhány nap alatt megkapták a szükséges telekkoordinátákat, ma a túlterheltség miatt bizonyos helyeken akár másfél hónapot is várni kell ezekre. Ráadásul a földhivatali záradékoltatás további hatvan napot vehet igénybe, a szomszédok esetleges vitái vagy egy bonyolultabb telektörténet pedig még tovább lassíthatja a folyamatot.
A mindennapi gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az építőipari vállalkozások nem tudják elkezdeni a kivitelezést, mert az engedélyek hiányában nem tudnak munkát adni a dolgozóknak és az alvállalkozóknak.
A csúszások miatt a kivitelezők kevesebb építőanyagot, például betont, fát és nyílászárót vásárolnak, így a leállás hatása a teljes ellátási láncon végigsöpör. A vállalkozók számításai szerint a bürokratikus akadály eljárásonként több mint 300 ezer forint pluszköltséget jelent. Ez a hazánkban évente épülő 12-14 ezer új lakásra vetítve már nemzetgazdasági szinten is komoly probléma, ami akár elbocsátásokhoz is vezethet.
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A szakmai szervezetek szerint a kialakult helyzet azonnali beavatkozást igényel. Koji László, az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke a jogszabály módosítását és a korábbi állapot visszaállítását sürgeti. A mérnöki kamara geodéziai szakemberei szintén úgy látják, hogy a hivatalokat nem készítették fel megfelelően a változásra. Ráadásul óriási az aránytalanság, hiszen egyes megyékben több száz építészre mindössze néhány tucat jogosult földmérő jut.
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