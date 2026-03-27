Closeup ceo kezek szerződés aláírása az irodában. Ismeretlen sikeres férfi tollat tartva papírokra ír. Ismeretlen biztosítási ügynök ellenőrzi a megállapodást aláírást téve. Vállalati tárgyalások koncepció
Vállalkozás

Valami nagyon megváltozott a magyar cégeknél: hiába kötik sorra az üzleteket, teljesen eltűntek a gigavagyonok

Pénzcentrum
2026. március 27. 18:31

Bár 2025-ben nőtt a hazai vállalatfelvásárlások és fúziók száma, a jelentős értékű tranzakciók elmaradása miatt a piac összértéke mintegy hetven százalékkal zuhant az előző évhez képest. Az EY-Parthenon legfrissebb adatai alapján a magyarországi piacot az élénkülés ellenére is óvatos, belföldi fókuszú befektetői magatartás jellemzi.

Bár 2025-ben nőtt a hazai vállalatfelvásárlások és fúziók száma, a jelentős értékű tranzakciók elmaradása miatt a piac összértéke mintegy hetven százalékkal zuhant az előző évhez képest. Tavaly összesen 135 tranzakciót jelentettek be Magyarországon. Ez egyértelmű növekedést jelent a 2024-es 110-es darabszámhoz képest, a bővülés azonban nem hozott értékbeli emelkedést.

Paulovits Márton, az EY-Parthenon vállalatfelvásárlási és fúziós (M&A) igazgatója szerint globálisan az óriástranzakciók domináltak. Idehaza viszont szinte teljesen eltűntek az olyan nagy volumenű felvásárlások, mint amilyen a Budapest Airport egy évvel korábbi állami megvásárlása volt. A megállapodások számának növekedése mögött így sokkal inkább egy visszafogott befektetői hangulat húzódik meg.

A piac belföldi fókuszát jól mutatja, hogy az ügyletek közel kétharmada hazai szereplők között köttetett, és egyértelműen a közepes méretű tranzakciók domináltak. A külföldi befektetők aktivitása, valamint a magyar cégek határon túli terjeszkedése egyaránt mérsékelt maradt.

Dr. Sefer Iván, az EY-Parthenon vezetője úgy értékelte a helyzetet, hogy a piac ugyan aktívabb, de jóval fegyelmezettebb és kevésbé dinamikus a korábbi évekhez képest. Hozzátette: a tartós fellendüléshez elengedhetetlen a kedvező finanszírozási környezet és a stabil befektetői bizalom.

A legaktívabb stratégiai vásárló 2025-ben tíz tranzakcióval a 4iG Nyrt. volt, amelyet négy-négy bejelentett felvásárlással a Talentis Csoport és a Mol Nyrt. követett. A legnagyobb értékű nyilvános megállapodás a Semilab International Zrt. anyagvizsgálati üzletágának eladása volt az amerikai Onto Innovation Inc. számára, közel 565 millió dollárért.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ezt követte az LG Chem Ltd. 325 millió dolláros tranzakciója, amelynek keretében a vállalat megszerezte az LG Toray Hungary Battery Separator Kft. fennmaradó tulajdonrészét. A harmadik legjelentősebb ügylet az Iberdrola Renovables Magyarország Kft. több mint 200 millió dolláros felvásárlása volt a Premier Energy Corp és az iG TECH Capital Zrt. által.

Ágazati szinten a feldolgozóipar vonzotta a legtöbb, szám szerint huszonkét felvásárlást. A második helyre tizenkilenc megállapodással a szolgáltatási szektor lépett elő. Ezt követte az informatika, ahol tizenöt tranzakció valósult meg. A kiskereskedelemben tíz, az élelmiszeriparban pedig hét sikeres ügyletet zártak le.
#vállalkozás #befektetés #mol #gazdaság #informatika #vállalat #cégek #feldolgozóipar #befektetők #4ig #2025

