Valami nagyon megváltozott a magyar cégeknél: hiába kötik sorra az üzleteket, teljesen eltűntek a gigavagyonok

Bár 2025-ben nőtt a hazai vállalatfelvásárlások és fúziók száma, a jelentős értékű tranzakciók elmaradása miatt a piac összértéke mintegy hetven százalékkal zuhant az előző évhez képest. Tavaly összesen 135 tranzakciót jelentettek be Magyarországon. Ez egyértelmű növekedést jelent a 2024-es 110-es darabszámhoz képest, a bővülés azonban nem hozott értékbeli emelkedést.

Paulovits Márton, az EY-Parthenon vállalatfelvásárlási és fúziós (M&A) igazgatója szerint globálisan az óriástranzakciók domináltak. Idehaza viszont szinte teljesen eltűntek az olyan nagy volumenű felvásárlások, mint amilyen a Budapest Airport egy évvel korábbi állami megvásárlása volt. A megállapodások számának növekedése mögött így sokkal inkább egy visszafogott befektetői hangulat húzódik meg.

A piac belföldi fókuszát jól mutatja, hogy az ügyletek közel kétharmada hazai szereplők között köttetett, és egyértelműen a közepes méretű tranzakciók domináltak. A külföldi befektetők aktivitása, valamint a magyar cégek határon túli terjeszkedése egyaránt mérsékelt maradt.

Dr. Sefer Iván, az EY-Parthenon vezetője úgy értékelte a helyzetet, hogy a piac ugyan aktívabb, de jóval fegyelmezettebb és kevésbé dinamikus a korábbi évekhez képest. Hozzátette: a tartós fellendüléshez elengedhetetlen a kedvező finanszírozási környezet és a stabil befektetői bizalom.

A legaktívabb stratégiai vásárló 2025-ben tíz tranzakcióval a 4iG Nyrt. volt, amelyet négy-négy bejelentett felvásárlással a Talentis Csoport és a Mol Nyrt. követett. A legnagyobb értékű nyilvános megállapodás a Semilab International Zrt. anyagvizsgálati üzletágának eladása volt az amerikai Onto Innovation Inc. számára, közel 565 millió dollárért.

Ezt követte az LG Chem Ltd. 325 millió dolláros tranzakciója, amelynek keretében a vállalat megszerezte az LG Toray Hungary Battery Separator Kft. fennmaradó tulajdonrészét. A harmadik legjelentősebb ügylet az Iberdrola Renovables Magyarország Kft. több mint 200 millió dolláros felvásárlása volt a Premier Energy Corp és az iG TECH Capital Zrt. által.

Ágazati szinten a feldolgozóipar vonzotta a legtöbb, szám szerint huszonkét felvásárlást. A második helyre tizenkilenc megállapodással a szolgáltatási szektor lépett elő. Ezt követte az informatika, ahol tizenöt tranzakció valósult meg. A kiskereskedelemben tíz, az élelmiszeriparban pedig hét sikeres ügyletet zártak le.