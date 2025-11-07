Gigaberuházást lengetett be Nagy Márton: új kínai autógyár jöhet Magyarországra

Nagy Márton a Világgazdaságnak adott interjúban több lényeges bejelentést tett: új kínai autóipari központ jöhet Pécs közelébe, visszaállítanák az USA-val a kettős adóztatást elkerülő egyezményt, és a miniszter lezártnak tekinti a jegybanki kamatvitát is. A Trump–Orbán találkozón pedig gazdasági és hadipari együttműködésről is szó lesz, szemlézte a Portfolio.

Újabb autóipari nagyberuházásról beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak adott interjújában. A tárcavezető szerint egy második nagy kínai autóipari központ jöhet létre Pécs környékén. Bár részleteket nem árult el, megemlítette a SAIC nevét – ez a kínai vállalat gyártja az MG márkát, amely korábban már szóba került lehetséges befektetőként.

A miniszter arról is beszélt, hogy Magyarország számára kulcsfontosságú lenne a kettős adóztatás elkerülését szolgáló amerikai egyezmény visszaállítása. Az 1979-ben létrejött megállapodás két éve szűnt meg, és miniszter szerint most „az Egyesült Államok egyenszerződéseket köt mindenkivel”, így nem biztos, hogy a régi egyezmény feltételei maradéktalanul visszatérnének.

A kamatpolitikai kérdésekre reagálva Nagy Márton kijelentette: lezártnak tekinti a vitát arról, hogy mekkora kamatszint kívánatos. Mint mondta, az árfolyam-stabilitás a jegybank feladata, a kormány számára pedig az árstabilitás a prioritás.

Végül a miniszter kitért a közelgő Trump–Orbán találkozóra is. Elmondása szerint a két vezető megbeszélésén a gazdasági és hadipari együttműködés technikai részletei is napirenden lesznek. A találkozók nemcsak elnöki és miniszterelnöki szinten zajlanak majd, hanem minisztériumok és nagyvállalatok, sőt bankok között is, amelyek a finanszírozási lehetőségeket vizsgálják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapi kép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA