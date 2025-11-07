A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a Coca-Cola két magyarországi leányvállalatával szemben indított versenyfelügyeleti eljárását.
Gigaberuházást lengetett be Nagy Márton: új kínai autógyár jöhet Magyarországra
Nagy Márton a Világgazdaságnak adott interjúban több lényeges bejelentést tett: új kínai autóipari központ jöhet Pécs közelébe, visszaállítanák az USA-val a kettős adóztatást elkerülő egyezményt, és a miniszter lezártnak tekinti a jegybanki kamatvitát is. A Trump–Orbán találkozón pedig gazdasági és hadipari együttműködésről is szó lesz, szemlézte a Portfolio.
Újabb autóipari nagyberuházásról beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak adott interjújában. A tárcavezető szerint egy második nagy kínai autóipari központ jöhet létre Pécs környékén. Bár részleteket nem árult el, megemlítette a SAIC nevét – ez a kínai vállalat gyártja az MG márkát, amely korábban már szóba került lehetséges befektetőként.
A miniszter arról is beszélt, hogy Magyarország számára kulcsfontosságú lenne a kettős adóztatás elkerülését szolgáló amerikai egyezmény visszaállítása. Az 1979-ben létrejött megállapodás két éve szűnt meg, és miniszter szerint most „az Egyesült Államok egyenszerződéseket köt mindenkivel”, így nem biztos, hogy a régi egyezmény feltételei maradéktalanul visszatérnének.
A kamatpolitikai kérdésekre reagálva Nagy Márton kijelentette: lezártnak tekinti a vitát arról, hogy mekkora kamatszint kívánatos. Mint mondta, az árfolyam-stabilitás a jegybank feladata, a kormány számára pedig az árstabilitás a prioritás.
Végül a miniszter kitért a közelgő Trump–Orbán találkozóra is. Elmondása szerint a két vezető megbeszélésén a gazdasági és hadipari együttműködés technikai részletei is napirenden lesznek. A találkozók nemcsak elnöki és miniszterelnöki szinten zajlanak majd, hanem minisztériumok és nagyvállalatok, sőt bankok között is, amelyek a finanszírozási lehetőségeket vizsgálják.
Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál.
Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök
Jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást.
A Mol szerint a Dunai Finomító hónapokig csak fél kapacitással működhet a tűzeset után, és félmillió tonnával kevesebb kőolajat dolgozhat fel idén.
Szijjártó Péter nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval.
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora
Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.
A szakértő szerint a hivatalos inflációs adat még ennél is rosszabb lenne, ha nem lennének érvényben a kormányzati árkorlátozások.
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3%-kal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
Orbán Viktor Washingtonban találkozik Donald Trumppal a megbeszélés középpontjában a gazdasági és energiapolitikai együttműködés áll, a háttérben komoly geopolitikai érdekek is húzódnak.
Csütörtök reggel mérsékelt mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben.
A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán.
Szakértői fórumot tartottak Bicsérden a település mellé tervezett 600 hektáros, nemzetgazdasági szempontból kiemelt ipari parkról.
Buenos Airesben 89%-kal drágult a sör, miközben Dubajban és Tokióban jelentősen csökkent a közkedvelt ital ára.
A találkozóra több kormánytag is a miniszterelnökkel tart Washingtonba, az is kiderült, hogyan utaznak.
Módosulnak a Bérgarancia Alapból történő támogatás-lehívás veszélyhelyzeti szabályai.
Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György
A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.
Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.