2025. november 7. péntek
12 °C Budapest
Budapest, 2025. február 1.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a Turizmus Kft. 32. alkalommal megrendezett Turizmus Évadnyitó Gáláján a Budapest Kongresszusi Központban 2025. február 1-jén.MTI/Kocsis Zoltán
Gazdaság

Gigaberuházást lengetett be Nagy Márton: új kínai autógyár jöhet Magyarországra

Pénzcentrum
2025. november 7. 12:08

Nagy Márton a Világgazdaságnak adott interjúban több lényeges bejelentést tett: új kínai autóipari központ jöhet Pécs közelébe, visszaállítanák az USA-val a kettős adóztatást elkerülő egyezményt, és a miniszter lezártnak tekinti a jegybanki kamatvitát is. A Trump–Orbán találkozón pedig gazdasági és hadipari együttműködésről is szó lesz, szemlézte a Portfolio.

Újabb autóipari nagyberuházásról beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak adott interjújában. A tárcavezető szerint egy második nagy kínai autóipari központ jöhet létre Pécs környékén. Bár részleteket nem árult el, megemlítette a SAIC nevét – ez a kínai vállalat gyártja az MG márkát, amely korábban már szóba került lehetséges befektetőként.

A miniszter arról is beszélt, hogy Magyarország számára kulcsfontosságú lenne a kettős adóztatás elkerülését szolgáló amerikai egyezmény visszaállítása. Az 1979-ben létrejött megállapodás két éve szűnt meg, és miniszter szerint most „az Egyesült Államok egyenszerződéseket köt mindenkivel”, így nem biztos, hogy a régi egyezmény feltételei maradéktalanul visszatérnének.

A kamatpolitikai kérdésekre reagálva Nagy Márton kijelentette: lezártnak tekinti a vitát arról, hogy mekkora kamatszint kívánatos. Mint mondta, az árfolyam-stabilitás a jegybank feladata, a kormány számára pedig az árstabilitás a prioritás.

Végül a miniszter kitért a közelgő Trump–Orbán találkozóra is. Elmondása szerint a két vezető megbeszélésén a gazdasági és hadipari együttműködés technikai részletei is napirenden lesznek. A találkozók nemcsak elnöki és miniszterelnöki szinten zajlanak majd, hanem minisztériumok és nagyvállalatok, sőt bankok között is, amelyek a finanszírozási lehetőségeket vizsgálják.

Címlapi kép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
#beruházás #gazdaság #pécs #autógyár #nemzetgazdasági minisztérium #nagy márton #kínai autók

