Tombol a burgerháború: elképesztő, mennyit kaszált a Meki és a Burger King Magyarországon

A McDonald’s és a Burger King 2024-ben is sikeres évet zárt: mindkét gyorsétteremlánc jelentős árbevétel- és eredménynövekedést ért el, miközben bővítették munkavállalói létszámukat és emelték a béreket. A McDonald’s árbevétele 15,25 százalékkal nőtt 2023-hoz képest, a Burger King pedig 14,5 százalékos emelkedést produkált, bár mindkét lánc növekedése elmarad a 2022–2023 közötti dinamikusabb bővüléstől.

A McDonald’s és a Burger King is sikeres üzleti évet zártak 2024-ben – mindkét gyorsétteremlánc esetében nagyot nőtt a nettó árbevétel és az adózott eredmény is. A McDonald’s árbevétele 2023-ban 91 milliárd forint volt, 2024-ben pedig már 104,8 milliárd forint, ami 15,25 százalékos növekedés. Tavalyi elemzésünkből tudjuk, hogy viszont ez a szám elmarad a tavalyi eredménytől, 2022 és 2023 között ugyanis 23,7 százalékkal nőtt az eredményük. A Burger King is sikeres volt: az étteremlánc 2023-as 56,2 milliárd forintot feltornázta 64,3 milliárdra, ez 14,5 százalékot jelent, ami szintén elmarad a tavalyi 39 százalékos növekedéstől.

Az adózott eredmények is nőttek mindkét lánc esetében. A McDonald’s eredménye 6,2 milliárdról 8,7 milliárdra nőtt, ez 40,4 százalékot jelent, sokkal jobb, mint a tavalyi 10,8 százalékos növekedés. A Burger King eredménye 4,56 milliárdról 6 milliárd forintra nőtt, ami 31,4 százalékos növekedés, de elmarad a tavalyi 57,4 százaléktól.

Emelkedett a munkavállalók létszáma

A bevallásokból az is kiderül, hogy a McDonald’s alkalmazottainak átlagos létszáma a 2023-as 2927 főről 3149-re emelkedett, ami 7,6 százalékos bővülést jelent egyetlen év alatt. A Burger Kingnél is nőtt a munkavállalók létszáma – a láncnál 2023-ban még csak 1539 volt az átlagos létszám, szemben a 2024-es 1620-szal (+5,3%).

A bővülő létszámmal együtt nőttek a bérköltségek is. A McDonald’s 2023-ban 15,7 milliárd forintot fordított a bérek kifizetésére, míg 2024-ben már 18,7 milliárd forintot (+19,1%). A Burger Kingnél ugyanezen időszak alatt 8,7 milliárd forintról 10,6 milliárd forintra nőttek a bérköltségek (+21,8%).

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy a két gyorsétteremláncnál átlagosan az alábbi havi fizetéseket vihették haza az alkalmazottak:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

a McDonald’s esetében bruttó 496 900 ezer forint, ami 10,9 százalékos emelkedést jelent a 2024-es 448 ezer forinthoz képest,

a Burger King esetében bruttó 547 400 forint volt ezek alapján az átlagfizetés, ami 15,3 százalékkal több, mint tavaly volt.

Luxus lett a gyorsétterem

A növekvő árbevételeknek persze köze van az áremelésekhez, ami az éttermi szektort duplán sújtja, hiszen nem csak a megemelkedett alapanyagárakat kell beépíteniük az árazásba, de olcsó munkaerőt is egyre nehezebb találni. Ezeket a költségeket pedig a fogyasztók fizetik meg. Nem is csoda, hogy egy felmérés szerint a gyorséttermi ételek árának jelentős emelkedése miatt az emberek többsége már luxusterméknek tekinti őket, ezáltal ritkábban fogyasztanak ilyen típusú ételeket.

Az utóbbi időben a gyorséttermek árai jelentős mértékben emelkedtek, ami párhuzamosan történt más élelmiszerek árának növekedésével. Magyarországon például egy közepes menü ára 2022 elején még 1 545 forint volt, ami később 2060 forintra, majd 2 285 forintra ugrott. Ez több mint 33 százalékos áremelkedést jelent, ami nem tekinthető egyedülálló jelenségnek. Az Egyesült Államokban például 2014 óta számos láncnál megfigyelhető az árak közel megduplázódása.