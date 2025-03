Az évad legfurcsább ajánlatával állt elő Lakatos István: pénz helyett valami egészen mást kínált a Cápa

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Cápák között című üzleti showműsor legújabb epizódjában ismét izgalmas és formabontó vállalkozások mutatkoztak be. A 72 éves Dr. Patkós József egy gyógynövénykivonatokkal készült alkoholos itallal érkezett, amelynek állítása szerint egészségmegőrző hatása is van. Selymes-Stockdale Erzsébet egy gyümölcskristályt mutatott be, amely koncentrált formában tartalmazza a zöldségek és gyümölcsök tápanyagait. Szota Szabolcs egy autós applikációval állt elő, amely a biztosítástól a parkolásig számos szolgáltatást kínál egyetlen platformon. Ferenc Tamás pedig egy kreatív hobbitermékkel érkezett, amely az elmúlt években már több tízezer vásárlót szerzett. A befektetők ezúttal is kritikus kérdéseket tettek fel, és alaposan mérlegelték az üzleti ajánlatokat.

Dr. Patkós József 72 évesen egy egészségmegőrző találmánnyal érkezett. 28 éve kísérletezik gyógynövénykivonatokkal, vasárnap este egy alkoholos itallal nem mindennapi pitch-csel állt a befektetők elé. Részesedés helyett jutalékot ajánlott fel a Cápáknak, 15 millió forintot kért cserébe. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Állítása szerint kifejezetten jótékony hatása van a találmányának az egészségre is, de mint kiderült, doktori címe ugyan van, de nem egészségügyi területen. Balogh Petya ezen a ponton közbeszólt, mert szerinte nagyon káros azt állítani, hogy az alkohol bármilyen módon gyógyít. József szerint azonban a gyógynövény az, ami gyógyít. A tavalyi évben a forgalma bruttó 22 millió forint volt, webshopon keresztül árulta a likőrt, retailben nem is próbálkozott. A 750 ml-es palack árát sokallták a Cápák, 32 ezer forintba kerül, a 250 ml-es 12 500 forint. Petyának alapelve, hogy alkoholba nem fektet, kiszállt, Orbók Ilona sem szerette volna népszerűsíteni az alkoholfogyasztást, és Bojinka Miklós sem látta magát ebben a vállalkozásban. Lakatos István a konkrét klinikai vizsgálatokat hiányolta, amelyek bizonyították volna, hogy tényleg hatásos a termék. Balogh Levente szerint át kellene gondolnia az ajánlatot, ő jutalékért cserébe biztos, hogy nem ad pénzt. Az űrhajósok kedvenc étele Egy superfoodot fejlesztett ki Selymes-Stockdale Erzsébet azoknak, akik nem szeretnek nyersen túl sok zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani. Állítása szerint 5 gramm a gyümölcskristályából 40 dkg zöldség elfogyasztásával egyenértékű. A Cosmofood 10 százalékát ajánlotta fel 10 millió forintért cserébe. A pénz arra kellett neki, hogy új csomagolást fejlesszen, illetve egy vadonatúj terméket is piacra tudjon dobni. A termék vákumszárításos eljárással késztik, a rostból így mikrorostok lesznek, és naponta egy csapott evőkanálnyit kell belőle elfogyasztani. A 100 g-os termék ára 8900 forint, ez összesen 6 kg zöldségnek felel meg. Mint kiderült azonban, létezik piaci konkurenciája, és egyébként ezeket az alapanyagokat használja az élelmiszeripar is színezőanyagként vagy ízfokozóként. A termék nagyon ízlett a Cápáknak, Erzsébetet egy hiteles személyiségnek tartották, már csak azért is, mert 2024-ben az árbevétele 40 millió forint volt, ami már egy látható összeg a befektetők szerint.Ennek ellenére nem fektettek be, Orbók Ilona inkább az igazi gyümölcsökben hisz, és pénzügyileg sem látja magát benne, ahogy Balogh Levente sem. Bojinka Miklós látott fantáziát a termékben, de hiányolta a biztosítékot, hogy ha beszáll, akkor a konkurencia nem nyúlja-e le, az ötletet. De hol a profit? Szota Szabolcs és üzlettársai egy olyan megoldást fejlesztettek, amivel a mindennapi autózást igyekszik biztonságosabbá, költséghatékonyabbá tenni, méghozzá egy applikációval. Egy all-in one platformon, a Cristo-n számos különféle szolgáltatás elérhető, biztosítás, parkolás, de az igazi csavar az az eszköz, amit a pro előfizetők kapnak: ez adatokat továbbít a mindennapi autóhasználatukról, melyek birtokában tudják a szolgáltatásaikat kényelmesebbé tenni. Jelenleg 30 ezer előfizetőjük van, közülük 3 ezer pro kategóriájú, havonta 30 millió forint forgalmuk. De nem állnának itt meg, külföldre szeretnének menni, 100 millió forintért 5 százalékot ajánlott fel a cégből. Balogh Petyának, ahogy arra számtani lehetett, ismerős volt az applikáció, emlékezett rá, hogy korábban hajtottak végre tőkebevonást, ugyanezen az értéken. Mint kiderült, nyereségük még nincs, hiszen start up, de a náluk maradó pénz nagyjából 20 százalék. Orbók Ilonának az volt a furcsa, hogy egy olyan cég, amelyik nem termel nyereséget 2 milliárdos cégértékkel érkezik. Szabolcs szerint ez egy kényszerpálya, és már akkor is több száz millióra voltak értékelve, amikor még szinte semmijük nem volt. Balogh Levente foglalta össze a lényeget: Ezek a cégek exitre játszanak, működtetnek egy jó rendszert, majd eladják. Ilona szerint ennyi erővel 100 millióért lottószelvényt is vehetne. Petya szerint, amíg nőni tud a cég, irreleváns hogy tud-e termelni nyereséget vagy sem, de abban egyetértettek, hogy akár a 20 milliárdos potenciál is benne van, ennek ellenére egy befektető sem találta elég vonzónak az ajánlatot. Nem mindennapi ajánlat Ferenc Tamásnak egy kreatív alkotással foglalkozó vállalkozása van, egy számfestő, melyből az elmúlt 4 évben több mint 100 ezer példányt gyártott le. Összesen 50 ezer vásárlója volt, az árbevétel pedig az utolsó évben elérte a 380 millió forintot. Gyártósorfejlesztésre, új termékkategória bevezetésére kért befektetést, 20 millió forintért 5 százalékot adott volna. Fontos kérdést feszegettek először a Cápák, és elégedettek is voltak a válasszal: ezen a terméken a profit 10 százlék, és szintén bíztató, hogy az újravásárlási arány nagyon nagy, az átlagos szám három. Már külföldi országokban is megjelent a Festede, de pár országba kapacitáshiány miatt beletört a bicskája Tamásnak. Petyának nagyon tetszett, hogy a vállalkozó önkritikus, meri vállalni a hibáit, a gyengeségeit. Három Cápa szinte azonnal elúszott, de Lakatos István meglátta benne a potenciált, ő az utóbbi években sok olyan cégbe fektetett be, amelyik importból szerzi be a termékeit és az interneten árulja őket. Szerinte neki megvan hozzá a tudása, hogy felfutassa a céget. István a 20 millió forintból 5-öt azonnal odaadott volna, a következő években pedig nem venne ki osztalékot 15 millió forintig, így a 20 milliót megadja, igaz más konstrukcióban. Ám ezért 10 százalékot kért. A vállalkozó tett egy ellanajánlatot: a konstrukció tetszett neki, viszont 7 százaléktól többet nem akart adni a cégéből, amit a Cápa el is fogadott.

Címlapkép: Getty Images

