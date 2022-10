Erre kevesen számítottak: egyre kevesebben veszik a Tokaji Aszút, ez fogy helyette a hazai boltokban

Napjainkban egyre népszerűbb és terjed a közösségi finanszírozás Magyarországon is. Tokaj-Hegyalján például bárki örökbe fogadhat egy szőlőtőkét, és egy év után, fáradozások nélkül, akár a saját névvel ellátott borát is kézhez veheti - fejtette ki Takács Valéria, a Brancs közösségi finanszírozási portálon feltűnt MyWine alapítója és Takács István, borász.

Egyre nagyobb szerepet kapnak az alternatív, új értékesítési csatornák, így nem csoda, hogy már Magyarországon is terjed a közösségi finanszírozás.A Takács család szerint is fontos új értékesítési csatornákat keresni, amelyekkel könnyebben el lehet jutni a fogyasztókhoz. A család szőlődűlőinek segítségével megvalósuló MyWine lényege pedig az, hogy habár személyesen a szőlő művelésében, szüretelésében nem kell részt vennie az „örökbefogadónak”, de rendszeresen kap tájékoztatást a munkafolyamatokról.

Ráadásul akár dűlőtúrán is részt vehet és személyesen is megismerheti az ültetvényeket. A két szakemberrel emellett arról is beszélgetett az Agrárszektor, hogy milyen hangulat uralkodik jelenleg a hazai szőlész-borász ágazatban, mik a trendek a tokaj-hegyaljai borvidéken, mi a helyzet most a legendás aszúval, illetve hogyan változtak a fogyasztói szokások az utóbbi időben.

Több oldalról éri nyomás a gazdaságot, az emelkedő árak mellett idén hatalmas aszály is sújtotta a termelőket. Ennek kapcsán a Takács család kiemelte, hogy jelenleg 20 hektár saját területen gazdálkodnak a tokaj-hegyaljai borvidéken, és az idei évben ők is szembesültek azzal, hogy az inputanyag-árak 20-30 százalékkal emelkedtek meg, de idénymunkásokat is nehezen találni. Természetesen az aszály is komoly gondokat okozott, az elsődleges szüreti eredmények alapján a számítottól körülbelül 30 százalékkal kisebb a termés mennyisége.

Ugyanakkor az eddig leszüretelt szőlőből készült borok minősége jónak ígérkezik. Már van kierjedt borunk, ami nagyon jó savszerkezetű, és finom ízekkel bír

- tették hozzá. Mint mondták, a tavalyi árakhoz képest idén minimális emelést hajtottak végre a felvásárlók, próbálják csökkenteni a költségeket, azonban az általuk kínált összeg éppenhogy fedezi a termesztők költségeit.

Nagyon nehéz helyzetben vannak a szőlőtermelők itt a tokaj-hegyaljai borvidéken, mi ezért is próbálunk meg több lábon állni, készítünk borokat, palackozunk is, emellett lédig folyóbort is értékesítünk

- mondta a két szakember.

Ezt keresik most a magyar piacon

A Takács család ültetvényein furmint,sárgamuskotály, hárslevelű, kövérszőlő és zéta fajták találhatóak meg. Jelenleg az illatos, friss, üde, gyümölcsös borok a nagyon kedveltek, így a tokaj-hegyaljai borvidéken is egyre több termelőnél felmerül mind jobban megfelelni a fogyasztói igényeknek. Bár elmondásuk szerint a borvidéknek az édes és a száraz borairól egyaránt kell szólnia, jelenleg az édes borok piaca kisebb, ugyanis kiment a divatból a fogyasztásuk.

Itt a szamorodni, az aszú olyan termékek, amik ilyen minőségben nem készülnek máshol, és ezeket nem nagyon vásárolják a fogyasztók. Olyan nyomott áron lehet kapni a boltokban a jobbnál jobb borokat, hogy ez nagyon rossz hatással van a borkészítőkre. Átalakulóban van az egész kereskedelmi vonal is, emiatt sok borász inkább birtokborokat készít, amik most nagyon népszerűek, sokkal kisebb az előállítási költségük, sokkal hamarabb piacra lehet vinni őket, és így gyorsabb a cash-flow is

- emelték ki. Magyarországon a legnépszerűbbek most a rozék, illetve a habzóborok, a minél illatosabb, könnyebb, ár/érték arányban is megfelelő termékek fogynak jelenleg a leginkább. Ez a trend az egész világon jellemző. A Takács család azt is elmondta, hogy emiatt két-három éve már Tokaj-Hegyalján is elkezdődött a pezsgő- és habzóborkészítés, amit a piac nagyon jól is fogad.

Szükség is volt erre, hiszen az aszúpiac nagyon visszaesett az utóbbi időben, a 3-4 puttonyos kategória például teljesen megszűnt, a nagyon magas minőségű aszúborok pedig elképesztően magas áron kaphatók

- fejtették ki a szakemberek, akik most indították el a MyWine kampányukat, ami során a fogyasztó megismeri az élelmiszer eredetét, esetünkben a szőlő termesztését, szüretelését, a borkészítést, magát a készítőjét is, és így kialakul egy bizalom a termelő és a fogyasztó között. Így a Tokaj-Hegyalján például bárki örökbe fogadhat egy szőlőtőkét, és egy év után, fáradozások nélkül, akár a saját névvel ellátott borát is kézhez veheti