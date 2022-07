A társasházak sem járnak jól az új KATA-szabályokkal: súlyos pénzeket fizethetnek

Nem csak az egyéni vállalkozókat érinti a tegnap előterjesztett javaslat, ami a katások életét forgatja fel fenekestől. A módosítás ugyanis a rezsit és a közös költséget is növelni fogja, számolt be a Társasházi Háztartás.

Ha nem változik az új katatörvény, a társasházkezelők kénytelenek lesznek növelni a közös költségen a Társasházi Háztartás szerint. Szeptembertől ugyanis a katások már csak a magánszemélyeknek állíthatnak ki számlát, és sok társasházkezelő is ezt az adózási formát használta. Viszont az új jogszabály a társasházak speciális helyzetét nem veszi figyelembe: azonos kategóriába esnek, mint a cégek. Ez pedig komoly rezsinövekedést is jelenthet.

A törvény jelenlegi formája szerint a társasházkezelőknek nem lesz választása. Kénytelenek lesznek a többlet terhet a lakókra hárítani, amivel értelemszerűen nőni fog a közösköltség is. A társasházi Háztartás idéz egy felmérést, amelyből kiderült, hogy a magyar társasházak egy része jelentős felmérésre szorulna, de a törvénymódosítással már akár egy kisebb szerelés is gondot okozhat. A szakemberek ugyanis nem fognak tudni katásként dolgozni nekik, hiszen nem minősül a társasház magánszemélynek, így kénytelenek lesznek rájuk hárítani a további ár növekedést is.