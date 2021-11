Elárulta a titkot Foodpanda vezetője: így tud egy futár 1 milliót keresni havonta kiszállítással

"A vásárlók a NetPincér brandnévvel azt asszociálták, hogy pizzakiszállítás, még csak nem is étel, kifejezetten pizza. Ez égett be 22 év alatt a vásárlók fejébe. Szerettük volna tehát megújítani és újrapozicionálni a márkát, így érkezett meg a Foodpanda" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Patai Zoltán. A vállalat magyarországi igazgatójával a brandváltás nehézségeiről, de az ezzel járó újításokról is beszélgettünk. Szóba kerültek továbbá olyan témák is, mint a futároknak adható borravaló kérdése, de az is, miként tud valaki egy hónapban több mint 1 millió forintot is megkeresni ételkiszállítással. Rákérdeztünk arra is, mennyire kell az igazán nagy pénzekhez belülről ismerni a rendszert, és hogy elfogyhatnak-e valaha a kiszállító partnerek.

Pénzcentrum: A NetPincért már 2016-ban felvásárolta a Delivery Hero, miért csak most döntöttek a névváltoztatást mellett?

Patai Zoltán: A cég koncepciója és alapvető értéke, hogy a lehető legnagyobb autonómiát adja a helyi csapatoknak, mert azt gondolja, hogy a helyben lévő kollégák ismerik a legjobban a saját piacukat. A 2010-es évek közepén a Delivery Hero sok céget felvásárolt, a NetPincért is, és utána ezen értékek meg koncepció mentén hagyta működni ezeket a piacokat, köztük a magyart is. Ettől függetlenül a cég folyamatosan vizsgálta, hogyan lehet szinergiákat létrehozni különböző országok, piacok, brandek között anélkül, hogy a helyi autonómia csökkenne. Ennek az első lépése az volt, hogy egy tudásmegosztást alakítottak ki az országok között, a második a technológiai integráció volt, amit mi például tavaly léptünk meg. Ekkor volt az, hogy átmigráltuk a teljes technológiai platformot egy központ által fejlesztett platformra, amit már több mint 20 országban használnak. Ennek a folyamatnak a következő természetes lépése volt a névváltoztatás meg a brandegységesítés. Hogy miért most? Azt vettük észre, hogy az elmúlt években rengeteget fejlődött a márka, és mára sokkal többek vagyunk, mint egy ételrendelő platform, törekszünk arra, hogy mindent kiszállítsunk, amire a vásárlónak 30 percen belül szüksége lehet.

Viszont a vásárlók a NetPincér brandnévvel azt asszociálták, hogy pizzakiszállítás, még csak nem is étel, kifejezetten pizza. Ez égett be 22 év alatt a vásárlók fejébe. Szerettük volna tehát megújítani és újrapozicionálni a márkát. Ezzel párhuzamos volt az a törekvés a központ részéről, hogy Európa-szinten egységesítse a márkákat. Ezért Németország után Magyarországon vezettük be másodikként az európai foodpanda brandet.

Lehet azt mondani, hogy a NetPincér kicsit avítt lett?

Egy ilyen régi márkának megvolt az előnye és a hátránya is. Nagyon sok márka megújítja a brandnevet időről időre, mi is fel voltunk készülve arra, hogy lesznek, akiknek nem tetszik majd az új, visszasírják a régit. De szerettük volna megmutatni a kétmilliós rendelői bázisunknak, hogy ezzel csak nyerhetnek. Egyébként nagyon sok minden nem változott. Megmaradt a több mint 6000 partner, ezzel egyedülállóak vagyunk a piacon, hogy ilyen széles körű szolgáltatási kört tudunk lefedni, és ennyi partner között lehet válogatni országszerte. A több mint 4500 futárpartnerünk is megmaradt, a több mint kétmilliós megrendelői bázissal együtt. A tavaly bevezetett webes és mobilplatform is megmaradt, csak a megjelenést cseréltük le, tehát a vásárlóknak nem kellett nagy változtatásokra készülniük. Nem volt tulajdonoscsere sem, csak egy nemzetközi márkát vezettük be, ezzel is mutatva, hogy hosszú távra tervez a cég. Ez egyrészt hozzásegít minket az eddigieknél gyorsabb fejlesztésekhez a legjobb ügyfél- és partnerélmény érdekében. A foodpanda márkanév már 14 országban működik a cégcsoporton belül, elsősorban Ázsiában, de már egyre több európai piacon is, mint Németország, Szlovákia. Ugyanaz a funkció azonnal meg tud jelenni nálunk is, mint Japánban vagy Németországban.

Ezek szerint a feszhasználók számára csak a külcsín változott, a tartalom nem.

Így van.

Nem kaptátok meg, hogy miért pont panda?

Ha egy brandnél a vásárló tud asszociálni valamilyen pozitív dologra, az nagyon jó érzést tud neki nyújtani. Már a NetPincérnél is bevezettünk bizonyos hűségprogramot, amik operáltak állatokkal. Azt vettük észre, hogy ha egy brandnél egy szerethető állat van, az pozitív érzetet kelt. Felmértük, hogy Európában mennyire tetszik az embereknek a panda, mert bennünk is felmerült, hogy ez inkább egy Ázsiára jellemző kabalafigura, de meglepő módon nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Egyrészt a gyerekek imádják, látszik egy nagyobb érzelmi kötődés. Úgyhogy szeretnénk ezt továbbvinni, és az új szolgáltatásainkat is a panda köré építjük, brandeljük, a saját élelmiszer-kiszállítás, a panda market üzletek nevet viseli, vagy van egy cégeknek szóló szolgáltatásunk, a panda business.

Akkor a pandásodást összességében sikeresnek lehet mondani Magyarországon?

Igen, szerencsére. Minden ilyen nagy változásnál fél az ember, tavaly, amikor a technológiai változás volt, most a brandváltás, mindig van esély arra, hogy ez sokaknak nem tetszik majd, vagy valami technológiai galiba jön közbe, emiatt pedig rendelés visszaesés lesz. Szerencsére ez sem tavaly, sem most nem így történt, a csapat nagyszerű munkájának köszönhetően sikerült mindenféle nagyobb probléma nélkül lehozni ezt a brandátalakítást. Mostanában nem nagyon van olyan ember, aki ne hallotta volna, hogy a NetPincér foodpanda lett, és nekünk pontosan ez volt a célunk.

A kétmilliós számot hogyan kell értelmezni?

Mi nem kommunikálhatunk aktív felhasználószámot országos szinten, tőzsdei cégként csak európai szinten kommunikálhatunk. Ezért a regisztrált felhasználói bázist szoktuk mondani, ez a több, mint kétmillió. Illetve emellé kiegészítésként még azt mondhatom, hogy több százezer havi aktív felhasználónk van, aki folyamatosan rendel.

Hogyan oszlik meg ez a főváros és vidék tekintetében? Mennyire van jelen nálatok az országra jellemző vízfejűség?

Hasonlóan aktívak a megrendelőink vidéken, mint a fővárosban, ránk nem jellemző ez a vízfejűség. De ez annak is köszönhető, hogy nemcsak az elmúlt 1-2 évben léptünk be a vidéki településekre, hanem a legtöbb városban 10-15 éve ott vagyunk, a saját futárszolgálatunk is 35 városban ott van, 2018-19-ben ezt nagyon gyorsan kiterjesztettük az összes megyei jogú városra. Most ugyanezt csináljuk a panda marketekkel, már nemcsak Budapesten van ez a szolgáltatás, hanem már hat vidéki városban is elérhető, és tervezzük a további vidéki terjeszkedést. Szeretnénk ugyanazt a felhasználói élményt mindenkinek eljuttatni az országban. Sokszor jön az a kritika a cégeknek, hogy mindig csak Budapestre hozzák az új szolgáltatást, mi erre odafigyelünk, hogy ne így legyen.

Mi volt a legnehezebb a brandváltásban?

Két dolog. Az egyik, hogy mindenkihez eljusson, hogy a NetPincér mostantól foodpanda. Hiszen a forgalom gyakran úgy keletezik nálunk, hogy enni akar valaki, és vagy megkeresi az applikációt, vagy beírja a keresőbe, hogy ételrendelés, és ha nem köti össze, hogy most már a foodpandát kell keresni, akkor ezzel üzletileg nagyon sokat veszíthettünk volna. Ezért csináltunk ekkora PR- és marketingkampányt. A másik az operatív nehézség volt, a több mint 4500 futárpartnernél lecserélni a felszerelést egyik napról a másikra. Emögött rengeteg előkészület volt, és ennek lett az az eredménye, hogy azt hallottam vissza az emberektől, hogy a felhasználóknak az volt a percepciójuk, hogy egyik napról a másikra cserélődött le. Egy-egy városban persze 2-3 munkanap alatt cseréltük le, de nagyon pontosan megszerveztük, hogy mikor hova kellett bejelentkezni a futárpartnereknek, leadni a régi táskákat, és felvenni az újat. A cél egyértelműen az volt, hogy ne fordulhasson elő az, hogy valaki még a régit használja akkor, amikor a marketing-gépezet már beindult.

A brandváltást azért megelőzte egy máig tartó pandémiás helyzet, ezt hogyan éltétek meg?

Ez egy folyamatosan gyorsan növő iparág, az tehát nem volt újdonság, hogy folyamatosan van futárfelvétel. Ez nem változott sem a koronavírus alatt, sem most. Ami különböző volt, az a kihívások. A koronavírus alatt nagyon sokan elveszítették a munkájukat, ezért hirtelen több ezer jelentkező érkezett be, akiknek a nagy részével szerettünk is volna együtt dolgozni, hiszen itt szabadúszó vállalkozókról van szó, minél több van, annál jobb, és akkor dolgoznak, amikor akarnak. Itt a legnagyobb kihívás az volt, hogy hogyan tudunk ennyi futárt egyszerre szerződtetni. Volt olyan hét, amikor 300 új partnerrel szerződtünk le, de az egész évben 2500 fővel bővült a kör. Itt olyan kihívásokra kell gondolni, hogy digitalizálni kellett a folyamatainkat, optimalizálni a működést, hogy hogyan tudunk megoldani egy ekkora áteresztőképességet. De ahogy mondtam, most is folyamatos a felvétel. Egyre többször kerül szóba a platformmunka, és ennek jövője.

Magyarországon is egyre nagyobb teret nyer ez, és ez azért jó az egész nemzetgazdaságnak, mert nagyon sokszor olyan embereket vonz be dolgozni, akik a hagyományos munkaerőpiacon nem tudnának vagy akarnának elhelyezkedni. Sokan úgy jönnek hozzánk, hogy itt a rugalmasság a hívó szó, ezt a hagyományos munkaerőpiac sokszor nem tudja megadni. Dolgoznak itt másodállásban, vagy akik elveszítették a munkájukat, és átmenetileg akarnak itt pénzt keresni. Van, aki otthon ápol családtagot, ezért nem tudja előre, hogy mikor tud dolgozni. Van, aki iskolába jár, emellett akar dolgozni. Emiatt ez előnyös a nemzetgazdaságnak is, nemcsak a Covid alatt, amikor minimalizálta a munkanélküliségi rátát, hanem most is, mert olyanokat is bevonz, akik hivatalosan nem munkanélküliek, mégsem generálnak adóbevételt. Ez egy nagyon izgalmas új terület, és ebben mi vagyunk Magyarországon a legnagyobbak.

Korábban hogyan alakult a futárok számának növekedése?

2018-ban kezdtük el ezt a szolgáltatást, a nulláról indultunk, úgyhogy megsokszorozódott. Emiatt is nehéz ennyi embert találni a növekedéshez.

Mi a különbség a platform és a korábbi megoldás között?

2018 előtt a Netpincér nem nyújtott kiszállítási szolgáltatást a partnereknek, hanem csak egy összekötő szolgáltatást. A partnerek szállították ki az ételt. Az első nagy különbség a kiszállítási idő. Teljesen más a modell, nálunk egy nagy hálózat mozog, az a lényeg, hogy kis távolságokat tegyenek meg az étterem és a vásárló között. Az éttermi kiszállításnál egy pontról visznek ki 5-6 címet, ezzel optimalizálják a költségeket, de ezzel lassabb a kiszállítás. Ez kevésbé megbízható, kevésbé látszik, hogy hol tart a futár. Foodpanda kiszállítás esetén térképen lehet követni, hogy hol tart a futár. Egyébként mind a kettőt nyújtjuk továbbra is a platformon. De most már több a saját kiszállítás, három év alatt sikerült eljutni idáig. Ez folyamatosan bővül, mert azt veszik észre a partnerek, hogy ez jobban megéri nekik.

Lehet, hogy egy kicsit magasabb jutalékot kell fizetni, de egyrészt nem kell nekik futárokat fenntartani, nem kell állandó költséget fizetni, nem kell bajlódni az adminisztrációval. Az ügyfélélmény pedig jobb, emiatt több felhasználó rendel újra.

Milyen hatással volt ez a keresetekre? Korábban a Pénzcentrum is ít 600-800 ezres bérekről, miként tevődik össze egy futár fizetése, mekkora most az átlagbér, mik a végpontok?

Nálunk a díjazási rendszer négy részből áll. Van egy óradíj, egy címdíj, egy távolságalapú díjazás, illetve egyéb bónuszok. Ez bonyolultnak hangzik, de teljesen átlátható és követhető. Ami nagy előnyünk más szolgáltatókhoz képest, hogy az óradíj elég nagy részét teszi ki a díjazásnak, így kiszámíthatóbb a rendszer. Átlagosan 2600 forintot keresnek óránként nálunk a futárok, és átlagosan heti 20-30 órát dolgoznak. Nyilván aki mindennap dolgozik, az jelentősen többet tud keresni.

A legtöbb, amit nálunk egy futár hazavitt, 1,1 millió forint volt egy hónapban, de ha valaki nem is dolgozik őrült sokat, akkor is 300-400 ezer forintot megkeres. Ha biciklivel dolgozik, akkor ráadásul minimális költsége van.

Magyarországon azért más helyzetben van egy futár, mint a nyugat-európai országokban, ahol többet hallani arról, hogy panaszkodnak a futárok, mert ott sokan a minimálbérszint alatt keresnek, másrészt nem kapnak tb-támogatást. Nálunk a KATA rendszere nagyon jól ki van találva, havi 25 vagy 50 ezer forintért minden adóterhet letudnak, és tb-támogatást is tudnak kapni. Sokan vannak, akiknek jön egy nagyobb kiadás, felújítás, műtét, bármi, akkor inkább dolgozik két hónapig keményen, és abból ki tudja fizetni. Vagy van, aki vállalkozást akar indítani, és ezzel szedi össze az alaptőkét. Itt a flexibilitás a kulcs, mindenki meg tudja találni a számítását.

Mennyire kell ismerni a belső rendszert ahhoz, hogy valaki futárként maximalizálni tudja a bevételeit?

Megint csak a megbízhatóságot emelném ki. Más szereplőkkel szemben nálunk kiszámíthatóbb a jövedelem. Nyilván piacvezetőként nálunk van a legtöbb megrendelés, illetve mi előre felvehető műszakokat használunk. Nem kell attól félni, hogy valaki elkezd dolgozni Újbudán, és nem lesz elég rendelés, mert a korábbi adatok alapján megbecsüljük, hogy mennyi rendelés várható.

Emellett egyszerű a dolog, megbízhatónak kell lenni és minél gyorsabbnak. Ne történjen olyan, hogy ha valaki felvett egy műszakot, akkor nem jelenik meg. A gyorsaság pedig azt jelenti, hogy minél több címet tud valaki kivinni egy óra alatt, annál többet keres. Nálunk elég egyszerű elkezdeni ezt a szakmát.

Most olyan, mintha mindenki egyszerre ugrott volna rá a futárokra – a Foodpanda, a Wolt mellett ott vannak az egyre éhesebb kiskereskedelmi szereplők is, akik már vállalják az aznapra való szállítást is, mint például a Kifli. Nem féltek attól, hogy elfogynak a futárok, lehet ez a közeljövőben gátja a növekedésnek?

Jelenleg még úgy látjuk, hogy végtelen a muníció, de azért ez nem tart örökké. Úgyhogy nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a futárpartnereinknek is minél jobb legyen az ügyfélélménye. Hiszen ezzel is meg tudjuk különböztetni magunkat. Nagyon fontos a kiszámíthatóság, odafigyelünk arra, hogy milyen egyéb segítséget tudunk nekik adni, mint a mosdóhasználat a partnereknél, illetve a koronavírus alatt indítottunk egy támogatási programot, hogy aki kiesik, az a korábban ledolgozott órák alapján kapjon támogatást a karantén időszakra is. Az azért látható, hogy ez egy olyan foglalkozás, aminél teljesen természetes az, hogy vannak olyanok, akik csak pár hónapig szeretnék csinálni. Fel vagyunk készülve arra, hogy folyamatosan kell felvennünk új partnereket ahhoz, hogy a jelenlegi szintet is tudjuk tartani, és akkor a növekedésről nem is beszéltem.

De vannak olyanok is, akik a 2018-as indulás óta velünk vannak. Az természetes, hogy az átlagos munkakörökhöz képest itt magasabb a fluktuáció. De szerencsére a jelentkezések is folyamatosak, mindig tudunk új partnerekkel szerződni.

Örök megosztó kérdés a borravaló adása vs. nem adása. Mennyire várhatja el egy futár a borravalót, esetleg gondolkodhat-e erre úgy, hogy úgy jobban dolgozik? Elég sok panelházban látni a liftben vagy a falra felvésve, hogy „jatt”, azt gondolom általában véve futárok hagyják maguk mögött.

A futárpartnereink átmennek egy onboarding folyamaton, ahol egyrészt megnéznek egy orientációs videót, hogy mit illik és mit nem a vásárlókkal szemben, illetve kapnak egy etikai kódexet. Ebben benne van, hogy nem várhatják el a borravalót, vagy hogy nem rongálhatnak. Úgy gondolom, hogy ez nem is jellemző a foodpandás futárokra. Ettől függetlenül örülünk annak, ha a vásárlók borravalóval jutalmazzák a futárokat. Ebben az időszakban különösen felértékelődött a szerepük, amikor sokan kevésbé mernek kimozdulni otthonról. A futárok azok, akik mindig kint vannak az utcán, akkor is, ha járványveszély van, és kihozzák a rendelést rövid idő alatt.

Magyarországon a foodpandánál rendelők nagy része ad borravalót, átlagosan 100-200 forintot, tavaly 10 001 forint volt a legnagyobb borravaló, idén pedig 20 ezer forint. Ez nyilván magasabb összeg mellé járt. Ezt próbáljuk is megkönnyíteni a vásárlók számára, ezért is vezettük be az online borravaló lehetőségét, hogy ha valaki a covid miatt fél érintkezni a futárral, amikor átveszi a rendelést. Az is fel szokott merülni, hogy ebből mennyit lát a futár, nálunk egyértelműen 100 százalékot. Erre szerencsére megvan Magyarországon a könyvelési és adózási lehetőség is.

Ezt ő előre látja vagy csak a kiszállítás után tudja meg?

Előre kell adni a borravalót, de a futár csak a megrendelés leadása után látja, hogy kapott-e, hogy ez ne befolyásolja a vásárló ügyfélélményét. De dolgozunk azon, hogy a borravaló utólag is adható legyen.

Hogyan szerepel a panda market a szervezeten belül? A rendelések mekkora mértéke realizálódik itt megközelítőleg?

A panda market koncepciója az, hogy a vásárlók a leggyakrabban fogyó termékeket, amikre a mindennapok során szükségük lehet, elsősorban élelmiszeket, illetve háztartási termékeket, azokat megrendelve, 20-30 percen belül már meg is kapják. A felfokozott tempó miatt ebből egyenesen következik, hogy a panda market a gyorskereskedelemre épül, ezzel a vásárlónak akár 30 percen belül bármit ki tudunk szállítani, köszönhetően egyrészt az élvonalbeli technológiának, másrészt annak az egyedülálló logisztikai rendszernek, ami elérhető nálunk. Ez a kereskedelem egy újabb generációja, a sima “offline” kereskedelem ésaz e-kereskedelem után. Ez abban különbözik az e-kereskedelemtől, hogy nem egy nagy raktárból szállítanak a város széléről pár órára vagy másnapra egy nagyobb furgonban, hanem sok kisebb raktárból, illetve helyi üzletből szállítunk 20-30 percen belül ugyanazokkal a futárokkal, mint a meleg étel esetében is.

Jelenleg akkora a szortimentünk, mint egy sarki szupermarketé, azaz kb. 3000 termékünk van, de az a tervünk, hogy ezt akár 6000-7000-re is felemeljük. Jelenleg 6 panda market egységünk van Budapesten, amivel a főváros 80 százalékát lefedjük. Ezen felül van további 6 vidéki üzletünk Debrecenben, Szegeden, Székesfehérváron, Pécsett, Kecskeméten és Szolnokon. De itt nem állunk meg, tervezzük további vidéki üzletek nyitását megyeszékhelyeken, nagyobb városokban, ahol eleve van egy nagyobb felhasználói bázisunk. Ezen felül pedig olyan partnerekkel is együtt dolgozunk, mint a Penny Market, a Tesco, a Coop vagy éppen az Alma és Gyöngy Patikák. Tőlük a foodpandán keresztül ugyanúgy 30 percen belül meg tudják rendelni a felhasználóink az élelmiszereket, háztartási termékeket illetve gyógyszereket. A saját panda marketünkkel, illetve az üzleti partnereinkkel az a célunk, hogy az online élelmiszerrendelési piacon is piacvezetővé váljunk.

Ezek szerint a társulás a nagyobb halaknak is megéri?

Igen. A platformunkon több mint 500 üzlet van, ezek közül egy a panda market, ami saját. De ez nem tud és nem is akar minden termékkategóriát lefedni, amire az embereknek szükségük van. A nagyobb élelmiszer-kereskedők sokkal nagyobb szortimentet tudnak lefedni és sokkal nagyobb területet. Mi nem feltétlenül fogunk minden kisvárosba, külvárosba panda parketet tenni, mert nem érné meg. Emellett sokszor olyan termékeik is vannak, amiket szeretnek a vásárlók, ezek jellemzően a saját márkás termékek. Ezért a panda marketet arra is használjuk, hogy azokat a technológiákat, amiket ott kifejlesztünk, mint a “picker” alkalmazás, hogy hogyan lehet az üzleten belül minél hatékonyabban összeszedni a termékeket, meg ez hogyan kapcsolódik a termék katalógushoz, a raktári rendszerhez, elérhetővé tegyük a partnereinknek is.

Azt látni kell, hogy mára egy markáns trenddé vált, hogy az emberek minél gyorsabban akarnak online is vásárolni, ezt pedig még a legnagyobb kiskereskedelmi szereplőknek is nehéz megoldaniuk saját hálózattal. Ezért is dolgoznak többen közülük már most is velünk.

A panda market számai hogyan viszonyulnak a melegétel-kiszállítás számaihoz?

Nagyon gyorsan növekszik a megrendelések száma. Nem véletlenül kezdtük el ilyen agresszívan a terjeszkedést, azt láttuk az első tapasztalatok alapján, hogy nagyon szeretik a vásárlók. Sokan használják, nagyon sokan újrarendelnek, és nagyon magas az értékelés, 5-ből 4,9 az átlag. Gyors, megbízható, nem kell időablakban otthon várni, mert egyből jön a futár, nagyon szeretik. Ennek a kiszállítási díja most 490 forint, de 6900 forint feletti vásárlás esetén ingyenes.

Mekkora versenyelőny egy szállítócég életében, ha már aznapra is tud szállítani olcsón? Eddig miért nem volt ez jellemző a magyar piacra?

A trend és az elvárás a vásárlók részéről már ott volt egy ideje. Egy kényelmi korszakban élünk, amikor mindenki mindent azonnal akar, egy gombnyomással, és ez minden szolgáltatásra igaz. A kiskereskedelemben azonban ezt nagyon nehéz megoldani, ehhez rengeteg innovációra és pénzügyi befektetésre van szükség. Olyan technológia kell, ami real time frissítődik a különböző lépések között, vagy optimalizálni kell a kiszállítási rendszert, ehhez például a machine learning algoritmusok fejlődése is kellett. Ehhez képest a nagy kiskereskedelmi cégek más modellben működtek eddig, sokszor egy országra vagy egy régióra egy nagy disztribúciós raktáruk volt, ezzel pedig nagyon nehéz megoldani az aznapi kiszállítást. Ezen felül kell egy hálózati hatás is, minél több futárpartnerünk van, minél több megrendelésünk, annál hatékonyabban tud ez működni. Minél több partnerünk van, annál közelebb találja meg a vásárló azt a terméket, amit keres.

Nem egyszerű ezen a piacon elindulni, mi is majdnem egy évet készültünk Magyarországon arra, hogy tavaly decemberben elindítsuk ezeket az újításokat. Ez sokkal bonyolultabb iparág, mint az ételkiszállítás, ahol ha valakinek van egy technológiája, akkor leszerződik az éttermekkel, elkezdi használni az applikációt, és egyből el tud kezdeni működni. A kiskereskedelem sokkal több fizikai munkával is jár, például nekünk is raktárakat kellett építenünk. Ez az oka annak, hogy kevés még az olyan szereplő, aki ezt meg tudja csinálni.

Érdekes, hogy egyfelől az minden statisztikából látszik, mennyire dinamikus fejlődik ez az online rendelős szegmens. Másfelől azért az emberek tömegei jellemzően még mindig a klasszikus módon vásárolnak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy idén Lidl ugrott az élre a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listáján, előzve ezzel a Tescót és a Spart úgy, hogy gyakorlatilag egyedül már csak a Lidl-nek nincs online kiszállítási szolgáltatása. Most akkor, hogy is van ez?

Az biztos, hogy hosszú távon sem lesz az, hogy mindig mindenki online fog rendelni. Mikor ilyen dolgokról beszélgetünk, sokan hajlamosak azt hinni, hogy egyik pillanatról a másikra átmegyünk az analóg világból a digitálisba, de nem, ezek egymás mellett létező dimenziók. Az persze várható, hogy a kiskereskedelemben is jelentősen nőni fog az online rendelések aránya, de egyelőre úgy tűnik, hogy akár még évekig biztosan magasabb lesz az offline vásárlások aránya. Viszont az is látszik, hogy óriási növekedési lehetőség van az online szektorban. Magyarországon az online élelmiszer-rendelés a teljes szegmens 1-2 százaléka. Angliában ez már 10 százalék felett van, Franciaországban 7-8 százalék.

Rövidtávon tehát lehet nyerni azzal, ha valaki nincs benne ebben, mert még kicsi a piacméret, de úgy gondolom, el kell kezdeni ebben is gondolkodni, mert nagyon sokat kell befektetni tudásban, munkában, hogy egy cég megtanulja, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Óva intem azokat a cégeket, amelyeknek még nincs digitális értékesítési csatornája, nehogy túl későn kapjanak észbe. Nagyon nehéz lesz ugyanis később sikeresnek lenni ebben a szegmensben, ami egyre nagyobb szeletet fog kihasítani. Ezért is érdeklődik sok cég aziránt, hogy a foodpandával elkezdje ezt a szolgáltatást, mert ez egy nagyon egyszerű módja annak, hogy letesztelje a piacot. Mi csak jutalékot kérünk a partnerektől, nincs benne kezdeti befektetés, kockázat.

Mindezek fényében vársz még további versenytársakat a piacon?

Az ételkiszállítási piacra várok még új belépőket. A globális piacon egyrészt van egy konszolidáció, de a kialakult űrt betöltik új szereplők. Azzal pedig, hogy belépünk új piacokra, mint a kiskereskedelem, élelmiszer, gyógyszerkiszállítás, mi magunk is új versenytársakat csinálunk magunknak. Az biztos, hogy a következő években sem fogunk unatkozni.

Milyen újítások várhatók jövőre a foodpandánál?

Az egyik a panda marketek terjeszkedése, amire már utaltam. Az már bejelenthetem, hogy ez a szolgáltatás biztosan elérhetővé válik Győrött és Miskolcon, de tervben vannak más városok is. Emellett az üzleti partnerek körét is szeretnénk növelni, illetve a meglévőknek a lefedettségét is. Szeretnénk országos lefedettséget biztosítani a legnagyobb partnereinkkel, mint a Tesco, Penny, vagy Alma és Gyöngy Patikák. Az ételkiszállításban is tervezünk új fejlesztéseket. Itt mondjuk már nehéz újat mondani, 35 városban vagyunk jelen saját kiszállítással, több mint 6000 partnerünk van a platformon, a legnagyobb brandek nálunk vannak. De készülünk új funkciókkal, amik majd megkönnyítik a rendelést, vagy arra ösztönzik a felhasználókat, hogy több élethelyzetben is tudjanak rendelni. A panda business szolgáltatást cégeknek nyújtjuk, akik keretet tudnak adni a dolgozóiknak, akik a foodpandán keresztül fizetés nélkül rendelhetnek ezt felhasználva. Ez megkönnyíti a cafeteria nyújtását, hiszen egy adminisztrációs felületen könnyen be tudják majd állítani, hogy melyik dolgozónak mennyit akarnak adni, az adott keret mikor felhasználható stb. Emellett elindult egy panda merchant szolgáltatásunk is, itt az éttermi partnereinknek nyújtunk alapanyagokat, egyéb konyhai eszközöket. Ez egy platform, ahol a beszállítók tudnak megjelenni, a partnereink pedig össze tudják hasonlítani a termékeket, árakat. Van még egy szolgáltatásunk, ami nem új, de most kezdjük majd kiterjeszteni.

Az a célunk, hogy a logisztikai szolgáltatásunkat bármilyen webshop igénybe tudja venni, de ne csak a foodpandán keresztül, hanem a saját webshopjába beépítve is. Ezt 2019 óta használjuk az egyik nagy éttermi lánccal, itt is nagyon sok érdeklődő partner van, mert mindenki érzi, hogy ez a trend. A webshop ezáltal több szállítási opciót tud nyújtani a vásárlóinak: üzletben átvételt, hagyományos futárszolgálatot vagy az expressz kiszállítást, akár fél órán belül velünk, és a vásárló majd eldönti, hogy neki mennyire fontos a gyorsaság vagy az ár.

(Címlapkép és interjúképek: Berecz Valter/kepszerk.hu)