Ilyen munkalehetőség sincs mindenhol: bárkit felvesznek, a fizu is elég szép

Egy magyar startup, a Tourmix újszerű megközelítéssel forradalmasítaná a városi csomagszállítást: a közösségi gazdaság modelljét alkalmazva bárki, aki amúgy is közlekedik a városban, alkalmi futárként kézbesíthetne csomagokat, ezzel csökkentve a logisztika környezeti terhelését- írta meg a G7.

Miközben egyre több logisztikai vállalat hirdeti magát fenntarthatónak, a városi csomagszállítás problémáira az elektromos járművek önmagukban nem jelentenek megoldást, sőt, gyakran csak tovább terhelik az infrastruktúrát. Erre a kihívásra kínál alternatívát a Tourmix, amely a közösségi gazdaság elveit ülteti át a városi logisztikába.

A koncepció egyszerű: a csomagokat nem hivatásos futárok, hanem a városban egyébként is közlekedő emberek kézbesítik, ha útvonalukba belefér egy rövid kitérő. "Amikor a jövő kiszállításáról van szó, mindenki drónokról vagy robotikus megoldásokról beszél. Furcsának találtuk, hogy senki sem nézi meg, mi az, ami már most is megvan" – fogalmaz Bagdy Márk, a Tourmix társalapítója.

Bár a modell első ránézésre az Uberre emlékeztet, itt nem utasokat, hanem csomagokat szállítanak a vállalkozó kedvű emberek, akár gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel. A cég által "mixereknek" nevezett futárok nem főállásban dolgoznak, hanem alkalomszerűen vállalnak kiszállítást, kiegészítő jövedelemforrásként. Sokan közülük nem is anyagi motivációból csatlakoznak a rendszerhez.

"A mixereink nagy része nem anyagi motivációból csatlakozott. Számukra az élhetőbb város, a közösség és az öröm, amit a vásárlóknak okoznak, legalább annyira fontos tényező, mint a pénz" – magyarázza Bagdy Márk, aki Márky András Zoltánnal együtt vezeti a vállalkozást. A startup korábban már működött Tourmix Delivery Bt. néven, de az a cég kényszertörlés alatt áll, így új jogi keretek között indították újra a projektet, amely 2021-ben az MVM Edison startupversenyén második helyezést ért el.

A működési modell szerint a Tourmix technikai közvetítőként funkcionál, nem munkáltatóként. A platform automatikusan fizeti ki a szállítási díjat a futároknak, akiknek maguknak kell gondoskodniuk az adózásról – ez jellemzően önálló tevékenységből származó jövedelemként vagy átalányadóként történhet. Bagdy szerint a mixerek havonta körülbelül 60 ezer forintos bevételre számíthatnak, a tényleges összeg azonban a munkavégzés gyakoriságától függ.

A szolgáltatás gyakorlati tesztelése vegyes eredményeket hozott. Egy Budapest környéki településre rendelt csomag esetében a webáruház "technikai okokra" hivatkozva nem tudta igénybe venni a Tourmix szolgáltatását, feltehetően azért, mert a rendszer jelenleg elsősorban a fővárosra koncentrál. Egy budapesti címre rendelt csomag azonban egy héten belül megérkezett, bár a kézbesítési élmény inkább egy ételrendelésre emlékeztetett: a mixer nem keltette profi futár benyomását, de kedvesen, közvetlenül adta át a csomagot.

A környezetvédelmi előnyök akkor realizálódnak, ha a futárok valóban az amúgy is megtett útjaik során vállalják a kézbesítést, bár ennek ellenőrzése nehézkes. Hasonló közösségi kézbesítési rendszert Bécsben is tesztelnek, ott azonban a helyi közlekedési vállalat irányításával, míg Magyarországon egy piaci startup vezényli a folyamatot.

Jelenleg közel 500-an várnak arra, hogy kipróbálhassák magukat mixerként. Hogy a Tourmix koncepciója valóban új korszakot nyit-e a városi logisztikában, vagy csupán egy érdekes kísérlet marad, egyelőre nehéz megjósolni.