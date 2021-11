Elépesztő, mi folyik az építőiparban: ilyenre még tényleg nem volt példa

Izgalmas hónapok előtt áll az építőipar. Továbbra is tömegesek a cégalapítások és cégtörlések, a kényszertörlési eljárások felfutóban, a piacot pedig tovább borzolják az emelkedő építőanyag árak. Ezek mellett egy új jogszabályra, valamint egy komolyabb cégtörlési hullámra is készülhetnek az ágazat szereplői.

2021 szeptemberében 701 építőipari cégalapítás került közzétételre, ami az elmúlt 5 év harmadik legmagasabb értéke. Történik mindez egy olyan pillanatban, amikor sok minden elmondható az építőiparról, de az nem, hogy kiegyensúlyozott pályán mozogna. Az ágazat 2021-es termelési volumene már éppen kikapaszkodni látszott a 2020-as közel 10 százalékos gödörből, de az év második felében újabb nehézségekkel nézhettek szembe az ágazat szereplői. Ennek ellenére a cégalapítási értékek magasan maradtak.

A havi 700 új társas vállalkozás még az ágazat saját átlagához képest is soknak számít, a legtöbb iparágban pedig közel sincs ennyi cégbejegyzés. Jelenleg mintegy 62 ezer társas vállalkozás működik a szektorban, és a számuk dinamikusan emelkedik. Az ágazati társas vállalkozások mellett az egyéni vállalkozók száma még dinamikusabban növekszik, hónapról hónapra 1000-1500 új építőipari egyéni vállalkozó lép be a piacra, és mára az egyéni vállalkozók száma meghaladja a 77 ezret. Az egyéni vállalkozói réteg aktivitását jelzi az is, hogy egyre kevesebb a szüneteltetett egyéni vállalkozás is. Összességében tehát a cégszámokból és az egyéni vállalkozók számából az látszik, hogy igen lendületesen halad a szektor.

Egyéb ágazati mutatókat is nézve azonban már jóval vegyesebb a kép. Augusztusban a termelés például 5,8 százalékot zuhant be júliushoz képest a KSH adatai alapján. A szektorra jellemző extrém áremelkedések és logisztikai problémák az ágazat jelentős részére kihatással vannak, év vége fele pedig a gyengülő forint árfolyammal is újra meg kell küzdeni a szereplőknek. Jó eséllyel ezek a problémák nem is fognak rövid távon megoldódni, a világpiaci energiaárak elszállása újabb lökést adott a szektor áremelkedésének is, hiszen sok építőanyag előállítása kimondottan energiaigényes folyamat.

Ahogy az építőiparban már sokszor megfigyelhető volt, év vége fele közeledve is az látszik, hogy az ágazati cégalapítási arányok és a piaci hangulat elválik egymástól. Sokkal több az új szereplő, mint azt a piaci folyamatok indokolnák, ami részben a kényszervállalkozásoknak, részben a szürkegazdaságnak köszönhető. A jogalkotók az elmúlt években is küzdöttek a visszaélések ellen, de 2022-től egy újabb eszköz áll majd az ellenőrzőszervek rendelkezésére az ún. üvegkapu rendeletnek köszönhetően. A rendelet a 700 millió Ft feletti közbeszerzések esetében lépteti életbe az építési munkaterületre belépő és kilépő személyek adminisztrációs kötelezettségét. A rendelet egyértelműen a visszaélések visszaszorítását szolgálja, amely középtávon csökkentheti az ágazati cégfluktuációt is.

Az egyéb céginformációs mutatók tekintetében sem nevezhető nyugodtnak az ágazat helyzete. Szeptemberben 188 cégtörlés került közzétételre, ami a cégalapításokhoz és az ágazat korábbi adataihoz képest ugyan alacsonynak látszik, de ha hozzávesszük, hogy a kényszertörlési eljárások hónapokig szüneteltek, akkor már kimondottan magas értéknek tekinthetjük.

Az ágazat – az ország teljes cégbázisához hasonlóan – cégtörlési hullám előtt áll, melyben az elmúlt 1 év elmaradt kényszertörlés eljárásai kerülnek pótlásra. A magas cégalapítási adatok mellett tehát magas cégtörlési számokra is számíthatunk a szektorban az év végéig, ami rekordszintű cégfluktuációs adatokat fog eredményezni. Az ágazat nehézségeire utal az a tény is, hogy szeptember hónapban 1190 építőipari cég került végrehajtás alá, ami ugyan nem rekord, de rekordközeli havi értéknek számít. Összességében tehát kezd meglátszani az ágazat egyes szereplőin a covid okozta gazdasági hullámvölgy, és az árak, árfolyamok ingadozása.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) szeptemberre vonatkozó értéke átlagosan 18-19 százalék körül mozgott az építőiparban. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten – CFI Veszprém, Vas és Baranya megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok megye produkálta.