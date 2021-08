Cápabiznisz Kishalak módjára: érdekes üzleti körök alakulnak Magyarországon

Az üzleti életben tendenciává vált, hogy különböző tematikára épülő üzleti körök születnek. Ha nagyon emocionálisak akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy bizalmi körökről van szó, hiszen az üzlet alapvetősége a bizalom. Ha pedig racionálisak akarunk lenni, akkor egyértelmű, hogy a legjobb kapcsolati tőke, egy olyan csoporthoz kapcsolódni (szűrt világ, keret), ahol az alapvető szempontokkal, értékekkel azonosulni tudunk. Ezek között vannak virtuális és fizikálisan működő csoportok, közösségi fórumok. Az üzleti tinderek összehozzák a rövidebb, hosszabb távú érdekeket.

Ilyen újszabású kör egyedfejlődésének lehetünk szemtanúi a Cápák között üzleti showműsor kapcsán, amikor is a „Kishalak” egymás közötti üzletekbe fognak. Legyen az évadok közötti vagy azonos évadon belüli kooperáció. Többen úgy vélik, hogy azokkal érdemes üzletelni, akik a műsorban sikeresen szerepeltek, mivel azonos értékeket képviselnek és már egy minőségi szűrésen átestek. És persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a kooperációval milyen vonzó lehet akár egy Cápát is megszerezni az üzlethez.

A világ számos részén futóműsor profin vegyíti a szórakoztatást és a szakmát, így az üzleti élet kemény résztvevőinek is ugyanolyan szórakoztató perceket tud adni, mint az üzletbe éppen csak belekóstoló vállalkozóknak. A műsor során szemtanúi lehettük egy vállalkozói egyedfejlődésnek, mert míg az első évadban szinte olyan - nevezzük úgy - szórakozott (szórakoztató) professzorok, mutatták be ötleteiket, akiknek a kommunikáció is sokszor nehezére esett, addig a harmadik évadra biztos háttérrel rendelkező, jó üzleti stratégiát vivő és bemutató cégeket ismerhettünk meg.

A Cápák is változtak az évadok alatt. Nem csak a személyekben, hanem habitusukban is. Tomán Szabina például a második évadhoz képest, a harmadik évadban már igazán vérmes lett, de Moldován András is megmutatta együttérző oldalát mostanra. Természetesen vannak olyan Cápák, akik folyamatosan hozzák azt, amit megszokhattunk tőlük. És a befektetéseknek még nics vége, hiszen nemrég jött a hír, hogy már lehet jelentkezni a műsor legújabb évadjába.

Na, de mi történt azóta a Kishalakkal? Meddig tartott, ha egyáltalán volt, az RTL szereplés népszerűségi hulláma? Ezekről kérdeztük a műsorban szereplő vállalkozók néhányát.

Chiliyard: Koletán Gergely - A műsor a feje tetejére állította az életemet

"Vállalkozásom a Chiliyard, és életem egyik legmeghatározóbb és egyben legjobb élménye volt a forgatás és a műsor! Már a forgatás és a felkészülés a műsorra is egy hatalmas élmény volt, és már az is a "feje tetejére" állította az életemet, a szó legjobb értelmében! A forgatási nap és az adásba kerülés között eltelt időben egy teljesen új üzemet szereltünk fel és indítottunk el, ami már magában egy hatalmas előre lépés volt a vállalkozásomnak. Viszont az igazi "élet" akkor kezdődött, amikor is a képernyőre kerültem…

Ahogy vége lett az adásnak, emberek - szó szerin - ezrei keresték fel a weboldalamat! Számomra eddig soha nem tapasztalt módon másodpercenként kaptam az emaileket, üzeneteket és nem utolsó sorban, százával érkeztek a megrendelések is! Számokra fordítva, másfél órán belül több, mint 16000 látogató kereste fel a kicsiny webshopom, ami kb az előző teljes évem látogatottsági forgalma volt! Nem csodálom, hogy néha le is fagyott az oldal, annak ellenére, hogy készültünk rá, hogy sok látogató lesz. De ennyit álmaimban sem mertem remélni! A gratulációk, jó kívánságok hada lepte el a social media oldalaimat, emberek százai adtak ezzel nekem leírhatatlanul jól eső energiát, pozitív megerősítést! És ez a tendencia szerencsére azóta is tart! Hihetetlen ereje van a műsornak, a televíziónak és egy akkora löketet adott ez a cégemnek, amit azóta is nehezen tudok elhinni.

Évekig tudok még ebből erőt meríteni, hogy vállalkozásom tovább vigyem, fejlesszem. Azóta sem egyszerű feldolgozni, hogy az emberek megismernek az utcákon, felismerik a logómat, a termékeimet. Rengetegen állítanak meg akár az utcán is és kérdezik, hogy milyen érzés volt ott lenni a műsorban, izgultam-e stb. Az emberek kíváncsiak lettek az ízeimre és rám, ki akarják próbálni a termékeimet! Azóta is megállás nélkül dolgozunk a nagyban megnövekedett megrendelések elkészítésén, egy csomó viszonteladó polcán jelentünk meg, és azóta is folyamatos fejlesztésekkel és rengeteg munkával igyekszünk kiszolgálni a kedves vásárlókat!

Teljesen külön kell kezeljem a "Cápák Között előtt és utáni" életet! Mert ég és föld a kettő! Az addigi kistermelői kis vállalkozásomat egy céggé sikerült fejleszteni! Hihetetlen üzleti eredményeket és számokat hozott és hoz a mai napig ez nekem, mind a magán emberek megrendelései, mind a viszonteladói hálózat kifejlődése révén. A műsor utáni jó pár nap kimagaslóan nagy hypeja után egy kicsit azért "normalizálódott" a helyzet, de így bő 3 hónap távlatából is azt tudom mondani, hogy azóta is 2-3 nap alatt érkezik a webshopomra annyi megrendelés, mint a szereplés előtt egy egész hónapban!

Bár amiért mentem, a befektetésért nem kaptam meg, közel sem távoztam a stúdióból üres kézzel, a műsort támogató cégek közül többen is nekem ítélték a különdíjukat, ami hatalmas nagy segítség a vállalkozás tovább fejlesztésében. A SPAR által, a Hungaricool by SPAR termékverseny keretein belül bekerülhettek a termékeim az ország összes Intersparjának polcaira, hihetetlen méretű piacot nyitott meg számomra!

A Telekom digitálisan tettrekész díja, illetve az évad végén szintén nekem ítélt, Telekom digitálisan tettrekész fődíja pedig olyan marketing és digitalizációs lehetőségeket, szakértői segítségeket, fejlesztéseket adott nekem. És végül azt is meg kell említenem, hogy a K&H bank is engem választott a 8. adásból, mint a különdíjuk jelöltje! Igaz a végén azt a díjat nem én kaptam, de már a jelölés is hatalmas megtiszteltetés volt számomra!

A különdíjak által a kis cégecskémből kezd egy sokkal profibb vállalkozás kialakulni, a rengeteg szakértői jó tanács, segítség mellett, hatalmas marketing löketet is kaptam a különdíjakat felajánló cégektől, amiket be kell vallanom, hogy saját erőből szerintem soha nem tudtam volna elérni. És mindez a sok jó dolog és segítség nem csak a vállalkozás fejlődését turbózta fel egy rakéta módján, de a számokban is messziről láthatóan tükröződik. A napi forgalmaim 8-10 szeresére növekedtek, és tartják is a szintet szerencsére. A tavalyi teljes évem forgalmát gyakorlatilag egy szűk hónap alatt értük el ezeknek köszönhetően. Igyekszem a lehető legjobb tudásom szerint dolgozni azon, hogy ezeket meg tudjam tartani, és természetesen tovább fejleszteni, fejlődni! Rengeteget tudtam tanulni az elmúlt hónapokban!

Ha visszamehetnék az időbe, akkor is újra elmennék és kiállnék a Cápák elé. Ha valaki gondolkozik rajta, vacillál, hogy merjen-e vagy sem jelentkezni a műsorba, egyetlen szavas őszinte tanácsom lenne felé: IGEN!!

Egész sok, másik - a műsorban szereplő - céggel, cégvezetőjével kerültem azóta kapcsolatba. Volt, akikkel a Hungaricool keretein belül ismerkedtem össze, így például Funky Forest, akikkel egy közös termék előállításán dolgozunk azóta, vagy a Dealbreaker csapata, akikkel szintén elkezdtünk kooperálni egy közös termék kifejlesztésén. Az első évadban szereplő, Nauty Lollipops tulajdonosa, Régi Tamás is felkeresett engem egy ajánlattal, hogy kössük össze tudásunkat és termékeinket egy közös projekt keretében! Terveim közt szerepel még egy két további közös munka, más szereplőkkel is a műsorból, szeretném, ha létre jöhetne egy chilis csokoládé a Demeter chocolate közreműködésével, vagy egy chilis ízvilágú kávé, a Boro Coffee-val együtt működve, de egy finom chilis jégkrémet is kilátásba szeretnék helyezni az Anjuna ice popssal karöltve!

Ezek mind mind óriási lehetőségek a Chiliyard életében, és annak népszerűsítésében számomra, illetve külön öröm, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik megélték ugyanazt amit én! Így könnyebbnek érzem a közös tervek megvalósítását. Egyfajta előzetes és kölcsönös bizalommal indultak ezek a tárgyalások, kicsit mintha már régebbről is ismertük volna egymást.

A Chiliyardnál természetesen nem állt meg, nem áll meg az élet azzal, hogy a műsorban szerepelhettem, sőt mint már mondtam, számomra és a cégemnek ez egy teljesen új élet kezdete! Megkeresett az Opten tulajdonosa Tóth Tamás is és mint befektető ajánlott egy együttműködési konstrukciót. Ez is óriási távlatokat nyithat, de ennek részletei még egyeztetés alatt van.

Rengeteget szeretnék még fejleszteni a jövőben, jelenleg is egy saját tulajdonban lévő, méreteiben sokkal nagyobb üzem kialakításán dolgozunk, ahol már zökkenőmentesebben tudjuk kiszolgálni az érdeklődők megrendeléseit, nagyobb méretekben, de ugyanolyan kitűnő minőségben tudjuk gyártani a chilis szószokat.

Ez egy hatalmas ugrás számomra, főleg úgy, hogy pár hónappal ezelőtt még a saját konyhámban, kistermelőként készítettem a chiliket, mára pedig egy élelmiszer feldolgozó üzem tulajdonosa és működtetője lehetek, gépeket használok a termékeim előállításához, és a kis bableveses lábasokat ipari méretű főzőüstökre tudtam cserélni. És mindezt, mint mondtam pár hónap alatt! Komoly célom, hogy szeretnék túlnyúlni az ország határain, és szeretném, ha minél több országba el tudnánk jutni!"

Naspolya Nassolda – Novák Ádám - A szereplés óta rengeteg szeretet kaptunk az emberektől a 15 perc hírnéven túl is :)

"Mai napig megszólítanak és gratulálnak, van egy-két kedves szavuk hozzánk, ami mindig nagyon feltölt. De persze számokban is megnyilvánul a műsorban való részvételünk.

Egy azonnali 50%-os forgalomnövekedést értünk el a Naspolya Nassoldával, ami 2 hónapig tartott egyhuzamban. Azóta ez kicsit csökkent, de azon dolgozunk, hogy fenntartsuk a műsorban való szereplés hozta szélesebb körű ismertséget.

A műsor eredményeként Tomán Szabina ajánlott fel befektetést a vállalkozásunkba. Az eredeti ajánlat szerint a 12 milliós invesztícióért cserébe 25%-ot kért, de végül egy másik együttműködés körvonalazódik vele. A befektetési lehetőségen túl Tettrekész-különdíjasok is lettünk és az innovációs különdíjra is jelöltek minket, amit végülis nem mi kaptunk meg. Úgy gondoljuk, hogy a mindehhez járó online megjelenések talán érezhetőek voltak a forgalomnövekedésben is.

A hírnév mellett a különdíjakat, a kapcsolati tőkét és a más kishalakkal kialakult együttműködéseket is a műsor pozitív hozadékának számítjuk. Alakulóban van egy kooperáció a Naspolya Nassolda és egy másik kishal között, aminek ötlete egy műsor utáni kötetlen megbeszélés alkalmával merült fel. Két kishal, egy közös pont, egy közös történet, ami összehoz minket is, és a vásárlók is szeretik meghallgatni talán. Ha valaki sikeresen szerepelt a műsorban, akkor véleményem szerint nagyon szereti és tudja is, hogy mit csinál, mi pedig szeretünk ilyen emberekkel közreműködni. Két termékünket szeretnénk kombinálni, de erről ebben a fázisban még nem szeretnék többet elárulni.

A közeljövőben a Naspolya Nassoldában tovább folytatjuk az építkezést. Abban hiszünk, hogy a folyamatos minőségi munka meghozza a gyümölcsét, az országos ismertséggel megtámogatva.

Perepelica Kirill és a Munch csapata – Cápatörténelmet írtunk

"A Munch-csal mentünk a befektetők elé. Ketten mentünk Alberttel, habár négyen vagyunk társalapítók, Bence Angliában fejezte be az egyetemet, Boti pedig az IT átálláson dolgozott ezerrel.

Azt gondoltuk, hogy ez egy remek lehetőség, megmutatni magunkat ország-világ előtt. Úgy éreztük, megértünk arra a társadalmi vállalkozásunkkal, hogy ilyen komoly szakmai és pénzügyi befektetők előtt helyt álljunk. Illetve ahhoz, hogy az élelmiszermentés Magyarországon elterjedjen, ahhoz rengeteg ételmentő egyén és tudatos vendéglátó egységre van szükség, akik tudnak is a lehetőségről. Erre is remek lehetőség volt a szereplés.

A műsor után felrobbant a telefonom. Rengeteg ismerős, volt tanárom, barátom gratulált a Munch sikeréhez, sikerünkhöz. Szuper érzés volt, hiszen a szereplésünk a célját teljes mértékben elérte. A műsor történelmében először szállt be mind az öt Cápa egy vállalkozásba, ami hab a tortán, hogy mi voltunk az első olyan csapat, akik megkapták azt a cégértékelést, amiért jöttünk. Múltkor pont a Millenárison néztem az EB-döntőt és többen is megismertek és odajöttek hozzám beszélgetni az ételmentő vállalkozásról, és hogy milyen sokat használják.

Számokban… A Munch applikáció letöltéseinek száma megduplázódott, ami azért nagy szó, mert a bázisérték is igen magas volt, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy pár nap leforgása alatt szereztünk 30-40 ezer letöltést. Ezen felül a forgalmunk is januárhoz képest márciusra hatszorozódott. Ezek mellett több étterem és bolt is jelezte a csatlakozási szándékát. A Tettrekész különdíjhoz online kommunikációs lehetőségeket kaptunk és emellé egy okostelefont is. Számunkra ez egy hatalmas segítség, hiszen mi is a digitális világban mozgunk, hiszen az üzletünk alapja egy applikáció a Munchnál.

Úgy érzem teljes mértékben sikerült a maximumot kihoznunk, hiszen ma már a Munch fedélzetén van egyszerre 5 Cápa, ennek az értéke és minden velejárója számokkal sem kifejezhető, hiszen egy örökre szóló élményre is szert tettünk. A befektetők mentor hozzáállása hatalmas érték egy korai fázisú cégnek, illetve a hírértéke a szereplésnek is aranyat ér egy induló vállalkozásnak. Azt hiszem, erről majd tudunk mesélni, bármi is történjen a cégünkkel.

A műsorba jelentkező és szereplő vállalkozások egy közösség. Aki a castingon végigment, az nagyjából ugyanazt élte át, ugyanúgy izgult. Akik sikeresen kaptak befektetést, azoknak még erősebb lehet a kötelék kishal és kishal között. Erre egy rendkívül jó példa, hogy már a Munch csapatával alig várjuk Balogh Petya medencés portfolióbuliját. Ott lesznek azok a cégeknek a vezetői, akibe már beszállt korábban.

Petya példája azért is jó, mert nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a portfolió cégei segítsék egymást és egy közösséget alkossanak. Volt már, hogy jogi, számviteli kérdésben tettem fel egy kérdést ebben a csoportban, és a Flora Miniwash alapítója, Nyári Fruzsina egyből a segítségemre segített, hiszen mint kiderült a férje ebben a témában nemzetközi szakember. Múltkor pedig az Égboltkép vezetőjével, Lukács Áronnal volt több megbeszélésünk, hiszen ő emellett a Bánkitó Fesztivál egyik szervezője is. A személyes kapocs külön figyelmet eredményezett, így rendkívül sikeres volt az együttműködés, és szponzorként tudtunk megjelenni a fesztiválon, ahol rengeteg potenciális ételmentő jelöltnek tartottunk különböző workshopokat és szemléletformáló játékokat az ételmentés kapcsán.

A Munch fejlődését mind az 5 Cápa a maga módján segíti: Petyával órákat tudunk beszélni a vízióról, a cégvezetésről, a startupok dillemáiról; Tomán Szabina rengeteg tapasztalatot és kapcsolatot oszt meg velünk rendszeresen, hogy hogyan lehet sikeresen terjeszkedni a régióban; Moldován András a legnagyobb éttermi szoftvercégekkel kötött össze, illetve a befektetésekről beszélgettünk sokat; Lakatos Istvánnal pénzügyi intelligenciánkat tudtuk továbbfejleszteni, órákat tudunk vele számolni és tervezni; Balogh Leventével pedig hatalmas közös jövőtervezések folynak egy új üzleti lábról, amiről még nem beszélhetünk!

Kijelenthető tehát, hogy rengeteget nyertünk, hogy 5 ennyire sokszínű, bizonyítottan sikeres üzletembert nyertünk meg az üzletünkkel.

Hogyan tovább? A Cápák között óta, a Munch hatalmas erőre kapott és nemrégiben sikerült elindítanunk a Munchot Romániában is! A napokban állítjuk össze a második körös befektetésünkre az anyagokat, célunk, hogy a fenntarthatóságról az embereknek, akik a régióban élnek a Munch márkája ugorjon be elsőre és, hogy még nagyobb pozitív hatással legyünk a környezetünkre."

Agni’s fatáskák – Szabó Ágnes – "Hiszem azt, hogy minden okkal történik"

"Én elsősorban hiszek magamban és a termékeimben. Enélkül nem tartanék sehol. Továbbá hiszem azt, hogy minden okkal történik. Ezt az élet már annyiszor bebizonyította számomra. Észre kell venni a felénk áramló lehetőségeket és tudni kell élni vele. Lakatos István csapott le az üzletre (5 millió 19,5%-ért), akivel azóta megkötöttük a szerződést, megtörtént a befektetés. Heti rendszerességgel egyeztetünk, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.

Tanácsaival, tapasztalataival segíti a mindennapi munkánkat. Az adás óta többféle megkeresés is érkezett, eladási adataink nagymértékben emelkedtek. Termékpalettánkat szélesítettük, így a táskákon kívül már pénztárcákat, hamarosan pedig telefontokokat is lehet majd kapni nálunk.

Mivel a műsor felépítése nagyon szórakoztató, így kicsiket és nagyokat egyaránt a tv elé tud ültetni. A műsor révén hamar országos ismertségre lehetett szert tenni, ami a megrendelések számában és a bevétel növekedésében egyaránt mérhető volt. Az is eredményeket érhetett el, aki nem feltétlenül kapott befektetést. Itt nem csak ez, ami számít. Az összes résztvevő szempontjából óriási dolog lehetett szerepelni ebben műsorban. Biztos vagyok benne, hogy a nagy többség profitált belőle.

Nagyon sokat jelent egy vállalkozás életében az elismerés. A műsor kapcsán az is nagy lendületet adott a vállalkozásomnak, hogy a Telekom kiválasztott mint tettrekész különdíjas. Az elismeréssel járt egy telefonkészülék, egy éves üzleti előfizetés, megjelenések, és lehetőség a digitális területen való fejlődésre. Az éves előfizetés által csökkenthető a telekommunikációs kiadásunk, tehát mindenképp számokban is megmutatkozik. Ezen felül ingyenes tanácsadás, amiért ha szintén fizetni kellene, súlyos összegeket jelenthetne.

Valamint a Ford Magyarország Kft. felajánlását egy Ford haszongépjármű egy éves használatát is megnyertem. A haszongépjármű, pedig egy álom volt, ami valóra vált. Ezen felül a mindennapi munkánkban óriási segítséget jelent. Árubeszerzés, kiállítások, vásárokon való megjelenéshez kényelmesen be tudunk pakolni, tágas, megbízható autó. Csak tankolni kell, minden más költségét a szponzor finanszíroz. Ez szintén nagy segítség egy induló vállalkozás számára.

A nagy lendületet nem akarjuk elveszíteni és mi már lassan a karácsonyra készülünk. Az évnek az az időszaka jön hamarosan, ahol az emberek igen sokat költenek és jelentős forgalomnövekedés várható. Így mind a humánerőforrás mind az alapanyag tekintetében felkészülünk arra, hogy egy jelentős bevételnövekedéssel járó időszak következik.

HOMOKY DORKA – Balogh Levente tudja, hogy önállóan meg tudom hozni a jó döntéseket a sikerhez

"Tokajban készítek natúrborokat, a saját nevem, vagyis a Homoky Dorka márka alatt, és ezzel a vállalkozással szerepeltem a 3. évadban. Azt hiszem minden tervemet, sőt még többet is megvalósítottam a szerepléssel. Kaptam befektetést, a K&H Bank különdíjára való jelölést, a Telekom különdíját, illetve az ezekhez járó kommunikációt. A tokaj-hegyaljai borászatomba befektetett Balogh Levente, és azóta megalapítottuk az új, közös cégünket. Nagyon gyorsan nagyon felpörgött az élet, és sok új lehetőség talál meg.

Többek között elindult a webshopom, vettünk Tállyán szőlőterületet, és tervezzük a közös borászatot, ami ott fog felépülni. Rengeteg izgalmas tervünk és ötletünk van. Egy olyan társra találtam Balogh Levente személyében, aki sokkal több mint befektető. Folyamatosan ott van mentorként, rengeteget tanulok tőle, segít, hasznos tanácsokat ad. Nagyon megértjük egymást, és egyformán gondolkozunk a vállalkozás jövőjével, a közös célokkal kapcsolatban. Levente mellett teljes szabadságot élek meg. A fontos dolgokban egyeztetünk, sokat beszélünk, de tudja, hogy önállóan is meg tudom hozni a jó döntéseket, melyek a vállalkozás sikeréhez kellenek.

A siker megmutatkozik azon is, hogy egyre több megkeresést kapok, amely az események számán és a boreladáson is látszik. A műsor utáni napokban, hetekben jelentősen megugrott a social media felületemre, illetve a honlapra, webshopra látogatók száma. Több 10.000-es megtekintés volt ezeken a felületeken, és már több mint 1 millió forintos bevétel származik csak a webshop rendelésekből.

Leventén keresztül találkoztam két Kishallal, akikkel közös gondolkozásba kezdtünk, ezzel is tágítva a lehetőségeink határát. Meska festőművész a 2. évadban szerepelt. Meglátogatott Tállyán, ahol sétáltunk és sokat beszélgettünk. Ebből az élményből festett egy képet, amiből aztán címke készült a pezsgőmhöz. Meskával sokat szeretnék még együtt alkotni. Szeretném, ha a művei többször megjelennének majd a címkéken, illetve a jövőbeli borászat kialakításánál, belsőépítészeti megoldásainál is örülnék, ha ott lenne a keze nyoma.

A másik Kishal Csorba Noémi, aki a Falusi Kosarat csinálja. Vele - mondhatom - összebarátkoztunk. Ugyanolyan pörgős, mint én, és nagyon jól menedzseli a vállalkozását. Rendszeresen beszélünk, találkozunk, és segítünk egymásnak, ha a vállalkozással, üzlettel kapcsolatos kérdéseink vannak. Már közös rendezvényt is szerveztünk ezen a nyáron. Noncsi minőségi, termelői élelmiszerekkel foglalkozik, én pedig natúrborral, úgyhogy a termékeink nagyon jól kiegészítik egymást. Ugyanazt az üzenetet közvetítjük, ami a fenntarthatóság, természetközeliség, egészséges és tudatos vásárlás. Közös rendezvények, kóstolók szervezésében gondolkozunk a jövőben.

Az a tapasztalatom, hogy nagyon megéri másokkal kooperálni, legyen az akár CK kishal vagy más. Bárkivel szívesen együttműködök, ha egyforma az értékrend, az üzenet, és ezáltal a bizalom is megvan. Fontos a nyitottság, és más vélemények meghallgatása. Szerencsére elmondhatom, hogy bármilyen közös projektben vettem eddig részt, azok mindig sikeresek voltak. Sok ilyen van más pincészetekkel vagy például kereskedőkkel. Rengeteg új élményt, lehetőséget, más látásmódot tud adni egy másik ember, vállalkozás. Nyitottnak kell lenni, és a lehető legtöbbet kihozni egy-egy együttműködésből.

A műsor óta töretlenül fejlődünk, növekszünk, megyünk előre minden területen: növekszik a szőlőterület, hamarosan borászat épül, a palackszám emelkedik, és ezzel bővül a piac, új piaci szereplők, országok lépnek majd be. Nemcsak a borászatban, hanem más területeken is tudunk majd együtt dolgozni Balogh Leventével.

Ha lenne időm más üzletre, akkor talán azzal is megpróbálkoznék újra a Cápák elé menni, de nem hiszem, hogy bármikor a közeljövőben lesz erre lehetőségem. A borászatban jelenleg ott kell lennem szőlészként, borászként, kereskedőként, adminisztrátorként és még sorolhatnám. A jövőben, ha több ember dolgozik majd nekünk, akkor is át kell látnom minden folyamatot, úgyhogy ez abszolút kitölti az életemet."

