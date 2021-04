Higított és hazug BIO-szlogenekről vallott Moldován András: kemény ez a megközelítés

Biró Attila Link a vágólapra másolva

„A covid is elmúlik, nem hiszem, hogy nagy változás lesz utána” – mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Moldován András befektető, a Mangal Ilona Sertéshízlalda Kft. tulajdonosa. Az RTL Klub, Cápák között c. műsorának zsűritagjával beszélgettünk a világjárvány hatásairól, arról, hogy mennyire könnyű vagy éppen nehéz ma Magyarországon vállalkozni. De arról is, hogy ő maga milyen befektetési ötlettel állna cápatársai elé, ahogy arról is, melyik volt eddig a kedvenc befektetése a műsor során, illetve hogy van-e olyan vállalkozás, amibe már bánja, hogy nem fektetett be.

Pénzcentrum: Ön ma, 2021-ben, a koronavírus-válság közepén milyen befektetési ötlettel érkezne a cápák elé? Moldován András: Vakondháló fektető berendezés – gépesített fűvetővel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nem sokkal korábban, Ön is hasonló cipőben járt az állattenyésztő-szoftverével, mint ma a játékosok vállalkozók a Cápák között műsorában. Mennyivel másabb ez a műfaj sikeres üzletemberként, mi a kulcsa egy jó bemutatkozásnak, milyen személyiség, milyen ötletébe fektet szívesen pénzt? Nagyon rövid idő alatt kell nagyon szimpatikusnak válnia annak, aki pénzt akar. Erre 10 másodperc sincs. Utána a hármas bizonyosság jön – bizonyosság a termékben, a gyártóban és az értékesítőben. El kell hinnem, hogy nagyon jó az ötlet, hogy meg tudja hogyan kell megvalósítani, és hogy olyan személyiség, aki képes lesz végig vinni a projektet. A műsor történetében, melyik az a befektetése, amelyikre a legjobb szájízzel emlékszik, és melyik az, amelyik a legjobban sikerült, akár a mai napig is élő együttműködés? A nyalóka befektetés Foltin Andrással és Régi Tamással! A számomra ők az igazi startupperek, a Lollipop pedig a legszebb történet. A kézműves nyalókákat gyártó vállalat ma is remekül működik, túléltük a covid-ot és már 11 országban kaphatóak a termékeink! Volt-e a műsor történetében olyan Kishal, akinek az esetében ma már bánja, hogy nem látott benne fantáziát, esetleg olyan, amit bán, hogy egy Cápa-társa happolta el? Nem. Nem szeretek visszanézni, ami elmúlt az a számomra nincs. A műsorban gyakran előfordul, hogy egy vagy több Cápának is tetszik egy ötlet, és elkezdődik a befektetők között is egy verseny. Milyen tanácsa van a vállalkozás számára, milyen paraméterek mentén válasszák meg a befektetőiket, mit érdemes ilyenkor mérlegelni? Az ebben a nagyon nehéz, hogy eljön valaki és van egy elképzelése, van valaki közöttünk, aki a legjobban tetszik neki. De a valóság nem mindig találkozik az álmokkal. Én befektettem volna Pesti Pipibe, de ő Leventét akarta, aki viszont elfogadhatatlanul sok részesedést kért. Szerintem az jöjjön el, aki miután jól felmérte, hogy melyikünk milyen típusú vállalkozásokat és milyen embereket kedvel úgy érzi, hogy szimpatikus lesz annak, akivel üzletet akar kötni. A műsorok korábbi adásaiban többször is elmondta, hogy sok Kishallal kapcsolatban nem érzi igazán az öko-irányvonalat, inkább csak amolyan marketingfogásnak tartja. A március elején műsorba kerülő adásban mégis öko-tisztítószerekbe fektetett be. Mit gondol, mikor releváns egy öko-ötlet és mikor csak inkább látszat vagy látszatnak tűnő? Pont tőlük tanultam a mondást: Magyarországon vagy az a bio, amit arra higítottak, vagy amit arra hazudtak. Kemény, de érdekes megközelítés... Sajnos ebből az üzletből végül nem lett befektetés, a fiúk a műsort követő üzleti tárgyalások során már nem vállalták, amire a korábban még lelkesen igent mondtak. Van ilyen. Sertéstelepein mekkora hangsúlyt fektet az öko-ságra? Észrevétele szerint mennyire nagy erre ma az igény Magyarországon, mekkora lesz az elkövetkezendő 10 évben? Az öko-ság nem értelmezhető fogalom. Az állatjólét viszont igen. A precíziós gazdálkodás jelenti a jövő megoldását, ez a hatékonyságnövelés egyetlen útja. Az Animalsoft Kft. Livestocker szoftvere éppen ebben nagyon jó. Én arra helyezem a hangsúlyt, hogy a lehető legjobban végezzem a munkámat, az állatok maximális tisztelete mellett. Ha ők jól érzik magukat, akkor biztosan a gazda is sikeres lesz! Befektetne úgy egy üzletbe, hogy az üzlettársai nem szimpatikusak Önnek, de az ötletük, vállalkozásuk bombaüzletnek tűnik? Milyen szempontokat mérlegel befektetései előtt? Nem. Az életet jobban szeretem, mint a pénzt, a vidámság mindennél többet ér. Nekem az a fontos, hogy valami újszerű legyen és ha még ehhez környezettudatos is, akkor az maga a csoda. Ezért szerettem bele a Munch-ba! Mikor éri meg Ön szerint egy vállalkozásnak – relevánsan – befektetőket felkutatni, mit kell ahhoz letenni ma Magyarországon az asztalra, hogy befektetőktől forint tíz-, százmilliókat akarjon egy vállalkozás? Ez nagyon egyszerű: amikor nulla hitelképesség mellett gyorsabban akarnak haladni, mint ahogyan organikusan tudnának és nem kell nagyobb tulajdonrészt adniuk a vállalkozásukból, mint amennyi már fájna az adott befektetésért cserébe. Az az érdekes, hogy bizonyos helyeken nagyon keveset, máshol viszont sokat. Ez tényleg az adott kockázati tőkealaptól és annak küldetésétől függ. A műsorban gyakran kritizálják a vállalkozókat, hogy irgalmatlan sok pénzt kérnek marketingre, miközben igazából az ötletük alapvetően hibás vagy nem annyira erős a Cápák szerint. Ön szerint honnan ered ez a messiás-várás a vállalkozókban, mi kellene ahhoz, hogy reálisan lássák a helyzetüket, miért fogják sokan a marketing elmaradására a sikertelenségük, ők mit tegyen inkább e délibáb kergetése helyett? Szerintem ez egy kicsit másképp van. A marketing fontos és lényeges része az üzletnek, a 4 vagy 7 P-t érteni, tudni kell, ha valaki el akar érni valamit. Az inkább a furcsa, amikor valaki azt hiszi, hogy egy bármilyen, még teljesen validálatlan ötletet sikerre tud vinni egy jó marketinges. Ez pedig nem igaz. A másik nagy hiba, amikor a vállalkozó értékesítőként tekint a befektetőre és azt hiszi, hogy valamelyikünk majd eladja a termékét. Ilyen nincs. Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt. A helyes út, ha valaki önállóan képes megvalósítani az ötletét, pontosan tudja mennyit ér a vállalkozása és tisztában van azzal, hogy mennyi pénzt kell marketingre költeni ahhoz, hogy sikeres legyen. Magyarországon a statisztikák szerint nagyon kevés vállalkozás viszi végül sikerre az ötletét. Ön szerint, mik az alappillérei egy jó vállalkozásnak? Hogyan érdemes elindulni, hogyan az első néhány évet menedzselni? Kín, fájdalom, gyötrelem – ez a három kell egy igazi sportsiker eléréséhez. A vállalkozás nagyon hasonló. Kell még alázat, kitartás, elhivatottság és rengeteg munka. Alkalmazottként egyszerűbb az élet... Tényleg igaz: csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja.... Egy ilyen válság, amiben most vagyunk egyfelől óriási csapás a gazdaságnak, másfelől lehetőség is egyeseknek. Ön szerint, milyen vállalkozások lehetnek azok, akik most igazán meglódulhatnak az elkövetkezendő években, akár teljesen új vállalkozásként is? Nem értettem a covidot és még most sem értem. Valahogy ilyen még nem volt az életemben és nem is tudtam mit kezdeni vele. Tettem a dolgom, próbáltam jobban csinálni, mint bármikor és most úgy nézem talán már kifelé megyünk. Az élet visszatér a normál kerékvágásba, a drámaírók újra írnak ármányról és szerelemről, az emberek meg kiülnek a teraszokra és esznek isznak. Emlékszik ma valaki arra, hogy milyen volt a spanyolnátha? Nem, pedig többen haltak meg benne mint az első világháborúban. A covid is elmúlik, nem hiszem, hogy nagy változás lesz utána. Milyen Ön szerintem ma a vállalkozói környezet Magyarországon, mind a lehetőségek, mind a szabályozás terén? Ez kicsit csúsztatós kérdés... Mindig lehetne jobb, de szerintem egyáltalán nem rossz! Az biztos, hogy induló vállalkozás Magyarországon soha olyan könnyen nem tudott annyi pénzt kapni, mint ma! Sokan vannak, nagy a verseny, de ez szerintem jó! Senki sem lehet jobb üzletember, mint amilyen ember – szerintem hosszú távon úgy is ez szelektál Azerbajdzsántól Japánig, teljesen mindegy hol vagyunk. A mitikus első egy millió: Önnek hogyan lett meg az első egy millió forintja, mennyi idő kellett ehhez? Mihez kezdett vele? Már nem emlékszem, hogy ki mondta, hogy az egyetlen igazán udvariatlan kérdés egy üzletemberhez, az, ha megkérdezik, hogy kereste az első egymillió dollárt... Sajnos erre már nem emlékszem! (Címlapkép és cikkben megjelenő képek: Hargitay Olivér; RTL Magyarország)

NEKED AJÁNLJUK