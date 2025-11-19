Kitört az öröklési botrány: óriási pénzt követelnek az elhunyt milliárdos örököseitől - egyre csak kuszálódik a história

A HP 1,7 milliárd dollárt követel a tavaly jachbalesetben elhunyt Mike Lynch hagyatékától az Autonomy felvásárlásával kapcsolatos perben - írta meg a BBC.

A Hewlett Packard (ma már Hewlett-Packard Enterprise, HPE) ügyvédei a londoni Legfelsőbb Bíróságon jelentették be, hogy 1,7 milliárd dollárt (átszámolva nagyjából 563 milliárd forintot) követelnek Mike Lynch hagyatékából. A technológiai óriásvállalat 2011-ben vásárolta fel a Lynch Autonomy nevű cégét, de állításuk szerint Lynch és Sushovan Hussain, az Autonomy korábbi pénzügyi igazgatója meghamisították a vállalat pénzügyi adatait.

Egy 2019-es perben a HPE azzal vádolta Lynchet, hogy felnagyította az Autonomy bevételeit, ami miatt a felvásárlás után 8,8 milliárd dolláros leírást kellett bejelentenie a cég értékéből. Hildyard bíró 2022-ben úgy ítélte meg, hogy a HPE "lényegében sikerrel járt" a követelésével, de valószínűleg "lényegesen kevesebbet" fog kapni az eredetileg követelt 5 milliárd dollárnál. Idén a bíró megállapította, hogy a HPE mintegy 700 millió font veszteséget szenvedett az Autonomy megvásárlása miatt.

Lynch és tinédzser lánya, Hannah tavaly augusztusban a hét utas és személyzeti tag között voltak, akik életüket vesztették, amikor a Bayesian nevű jacht egy viharban felborult és elsüllyedt Szicília partjainál. A kedden kezdődött londoni meghallgatáson most arról döntenek, hogy Lynch hagyatéka fellebbezhet-e a 2022-es és 2025-ös ítéletek ellen.

EZ IS ÉRDEKELHET Szicíliai hajótragédia: az utolsó holttestet is megtalálták a hétfőn elsüllyedt luxusjachtban Megtalálták a búvárok pénteken az utolsóként keresett holttestet a szicíliai partoknál elsüllyedt Bayesian luxusjacht belsejében.

Patrick Goodall, a HPE ügyvédje írásbeli beadványában azzal érvelt, hogy Lynch hagyatéka 1,7 milliárd dollár megfizetésére kötelezhető, amely összeg mintegy 761 millió dollár kamatot is tartalmaz. Szerinte Lynch "nemcsak hatalmas csalást követett el, hanem minden szakaszban hazudott róla". A felperesek közel 150 millió fontot költöttek a jogi csatára, és közel 113 millió font költségtérítést követelnek Lynch hagyatékától.

Richard Hill, Lynch hagyatékának képviselője szerint a felperesek által követelt 761 millió dolláros kamat "túlzott összeg... hibás elemzésen alapul", és a "jogilag és gazdaságilag racionális megközelítés lényegesen alacsonyabb összeget eredményezne".

Egy különálló ügyben Lynchet 2023-ban kiadták az Egyesült Államoknak, ahol büntetőjogi vádakkal kellett szembenéznie, de 2024-ben felmentették a csalás vádja alól. Éppen a felmentését ünnepelte a jachtján, amikor az elsüllyedt.