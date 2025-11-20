Elképesztő, mihez folyamodnak már a csalók: nem fogod elhinni, hová csempészték a dohányt ezek az ügyeskedők

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy magánlakásban tartottak ellenőrzést, ahol a lószerszámok között több mint 8 millió forint értékű vágott fogyasztási dohányt találtak - közölte az adóhatóság.

A nyírségi ingatlanhoz előzetes kockázatelemzés alapján érkeztek a pénzügyőrök. A ház tulajdonosának átadták az ellenőrzésről szóló végzést, majd megkérdezték tart-e jövedéki terméket a portán. A 45 éves férfi azt mondta, hogy: „Van ugyan vágott dohány a házban, de azt a kert végi fasor tövében találtam.”

A járőrök a teljes ingatlant átvizsgálták és az egyik lószerszámokkal tele helyiségből elő is került az úgynevezett „talált dohány”.

Az egyenruhások összesen 58,07 kilogramm feketepiaci terméket foglaltak le, több mint 8 millió forint értékben. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A férfi közel 7 millió forint bírságra is számíthat.

Fontos! Dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"Felhívjuk a figyelmet, hogy dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül. A dohánylevél munkavégzés ellenértékeként sem adható át." - tette hozzá a NAV.