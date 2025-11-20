Bár az idősebbek motivációi sokrétűek, munkához való hozzáállásuk általánosan kiemeli őket a munkaerőpiac szereplői közül.
Elképesztő, mihez folyamodnak már a csalók: nem fogod elhinni, hová csempészték a dohányt ezek az ügyeskedők
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy magánlakásban tartottak ellenőrzést, ahol a lószerszámok között több mint 8 millió forint értékű vágott fogyasztási dohányt találtak - közölte az adóhatóság.
A nyírségi ingatlanhoz előzetes kockázatelemzés alapján érkeztek a pénzügyőrök. A ház tulajdonosának átadták az ellenőrzésről szóló végzést, majd megkérdezték tart-e jövedéki terméket a portán. A 45 éves férfi azt mondta, hogy: „Van ugyan vágott dohány a házban, de azt a kert végi fasor tövében találtam.”
A járőrök a teljes ingatlant átvizsgálták és az egyik lószerszámokkal tele helyiségből elő is került az úgynevezett „talált dohány”.
Az egyenruhások összesen 58,07 kilogramm feketepiaci terméket foglaltak le, több mint 8 millió forint értékben. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A férfi közel 7 millió forint bírságra is számíthat.
Fontos! Dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető.
"Felhívjuk a figyelmet, hogy dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül. A dohánylevél munkavégzés ellenértékeként sem adható át." - tette hozzá a NAV.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egész évben ellenőrzik a csomagküldés forgalmát.
A 29 éves házigazda nem tagadta: van nála minden – dohánylevél, aprítógép, sőt még „végtermék” is.
