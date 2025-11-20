2025. november 20. csütörtök Jolán
Két férfi ül egy kanapén, megosztoznak egy jointon, füvet szívnak.
Vállalkozás

Elképesztő, mihez folyamodnak már a csalók: nem fogod elhinni, hová csempészték a dohányt ezek az ügyeskedők

Pénzcentrum
2025. november 20. 16:33

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy magánlakásban tartottak ellenőrzést, ahol a lószerszámok között több mint 8 millió forint értékű vágott fogyasztási dohányt találtak - közölte az adóhatóság.

A nyírségi ingatlanhoz előzetes kockázatelemzés alapján érkeztek a pénzügyőrök. A ház tulajdonosának átadták az ellenőrzésről szóló végzést, majd megkérdezték tart-e jövedéki terméket a portán. A 45 éves férfi azt mondta, hogy: „Van ugyan vágott dohány a házban, de azt a kert végi fasor tövében találtam.”

A járőrök a teljes ingatlant átvizsgálták és az egyik lószerszámokkal tele helyiségből elő is került az úgynevezett „talált dohány”.

Az egyenruhások összesen 58,07 kilogramm feketepiaci terméket foglaltak le, több mint 8 millió forint értékben. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A férfi közel 7 millió forint bírságra is számíthat. 

Fontos! Dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető.

"Felhívjuk a figyelmet, hogy dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül. A dohánylevél munkavégzés ellenértékeként sem adható át." - tette hozzá a NAV.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #vállalkozás #NAV #bírság #dohány #bűncselekmény #jövedéki adó #dohánytermék #nemzeti adó és vámhivatal #költségvetési csalás

