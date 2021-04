Kemény lesz az újranyitás a vendéglátóhelyeknek: a vásárlók készülhetnek a magasabb árakra

A vendéglátóhelyek már készülnek a nyitásra, ám nincsenek könnyű helyzetben, a dolgozók 30-40 százaléka hagyta ott munkáját az elmúlt hónapokban, és áremelkedés is várható – írja a Népszava.

Ma még nehéz megbecsülni, hány vendéglátóhely üzemeltetője döntött úgy, hogy ténylegesen befejezi a tevékenységét

- mondta el a lapnak Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének (VIMOSZ) elnöke. A szakember szerint nyárra derülhet ki, hogy milyen hatással voltak a szektorra a járvány miatti korlátozások.

A VIMOSZ elnökének becslése szerint az ágazatban dolgozók 30-40 százalékát kellett elbocsátania a munkaadóknak. Akik viszont az elmúlt 8 hónapban embert küldtek el, azok most foghatják a fejüket, mert 1-2 nap alatt nehéz lesz embert találniuk a nyitásra. A szakember beszélt arról is, hogy az alapanyagár-infláció és a forint-euró árfolyam alakulása is felfelé hajtja a vendéglátóhelyi árakat.

Nagy kérdés, hogy az új árakból mennyit hajlandó a piac elfogadni

- tette hozzá.