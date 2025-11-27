2025. november 27. csütörtök Virgil
Vízi sportok. Sötét hajú, fitt edző dolgozik egy csoport időssel az uszodában.
HelloVidék

Itt a dátum: ekkor nyit Magyarország új vízi komplexuma - a vidéki város legnagyobb attrakciója készül + Fotó

HelloVidék
2025. november 27. 10:15

Kiderült, még decemberben megnyílik Kazincbarcika új vízi komplexuma, amelynek wellness-részlegében szaunák, gőzkabinok, merülőmedencék, pezsgő- és ülőmedencék várják a látogatókat. A létesítmény az elmúlt évtizedek legnagyobb beruházása a városban.

Kazincbarcika polgármestere, Szitka Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a város egyik legnagyobb fejlesztése december 9-én nyitja meg kapuit. Az utolsó engedélyek beszerzése folyamatban van, a nagyszabású ünnepi átadásra a Csónakázó-tó mellett kerül sor - írta a Boon.hu.

A Kazincbarcikai Vízi Komplexum a Magyar Kormány, a Magyar Vízilabda Szövetség, Kazincbarcika Város Önkormányzata és a KSK Delfin Vízisport Klub együttműködésében épült. A 2400 négyzetméter vízfelület egyszerre mintegy 540 fő befogadására lesz alkalmas. A fő attrakció a FINA-szabvány szerinti 50 méteres úszómedence, mellett két tanmedence és egy kültéri úszómedence szolgálja az úszásoktatást és a közönségúszást.

Az új uszoda nem csak a szabadidős sportoknak ad otthont

A komplexumnak wellness-részlege is lesz: szaunák, gőzkabinok, merülőmedencék, pezsgő- és ülőmedencék várják a látogatókat. A nagyobb szauna 40, a kisebb 10, az infraszauna 5, a gőzkabin pedig 15 fő befogadására alkalmas. Kezelőhelyiségek és masszázsszobák is rendelkezésre állnak, így a létesítmény hosszú távon a kazincbarcikaiak kedvelt szabadidős és rekreációs központjává válhat.

Az iskolai úszásoktatásban 1127 gyermek, az óvodások között 350 fő vesz részt folyamatosan. A KSK Delfin Vízisport Klub úszó- és vízilabda szakosztályának sportolói is itt kapnak új, modern környezetet. A polgármester hangsúlyozta, hogy a létesítmény a mozgásra és kikapcsolódásra vágyó felnőttek számára is nyitott lesz.

Kedvezmények a helyieknek

A Barcika ART Nonprofit Kft., az üzemeltető, kedvezményes árakat alakított ki a kazincbarcikai lakosok számára, hogy a helyiek megkülönböztetett figyelmet kapjanak. A Vízi Komplexum Igazgatóság végzi az operatív feladatokat, szezonban 20, szezonon kívül 17–18 fővel.

A nyitás után a régi Kazincbarcikai Városi Fedett Uszodát az önkormányzat visszakapja a Barcika ART Nonprofit Kft.-től a korábbi határozatnak megfelelően.
Címlapkép: Getty Images
