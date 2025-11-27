Megvan a hivatalos dátum: ekkor nyit a Síaréna Eplényben

Eplényben november 28‑án indul a téli szezon: a Síaréna Vibe Park 7908 méternyi pályarendszerével és 16 különböző sípályájával várja a kezdőket és haladókat egyaránt. A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye.

Tervezett nyitás: november 28., péntek – jelentették be a szervezők egy hangulatos, havas videóval. A „Stay tuned!” üzenet alapján a részletek hamarosan érkeznek, de a tél szerelmesei már készülhetnek: Eplényben indul a szezon.

A Síaréna Vibe Park Eplényben, a Bakony erdei környezetében működik, és egész évben látogatható. A téli szezonban elsősorban a síelők és snowboardozók használják, mivel ez Magyarország legnagyobb síkomplexuma. A pályarendszer összesen 7908 méter hosszú, és 16 különböző pályát foglal magában, amelyek kezdőknek és haladóknak egyaránt lehetőséget kínálnak a sportolásra.