Egy színes sífelszerelésbe öltözött kisgyermek édesanyjával gyakorolja a síelést egy hóval borított téli tájban, fákkal körülvéve, tiszta kék ég alatt. A téli sportok és a kötődés tökéletes ábrázolása.
Utazás

Megvan a hivatalos dátum: ekkor nyit a Síaréna Eplényben

Pénzcentrum
2025. november 27. 10:19

Eplényben november 28‑án indul a téli szezon: a Síaréna Vibe Park 7908 méternyi pályarendszerével és 16 különböző sípályájával várja a kezdőket és haladókat egyaránt. A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye.

Tervezett nyitás: november 28., péntek – jelentették be a szervezők egy hangulatos, havas videóval. A „Stay tuned!” üzenet alapján a részletek hamarosan érkeznek, de a tél szerelmesei már készülhetnek: Eplényben indul a szezon.

@siarena.vibe.park

♬ eredeti hang - Síaréna Vibe Park - Eplény

A Síaréna Vibe Park Eplényben, a Bakony erdei környezetében működik, és egész évben látogatható. A téli szezonban elsősorban a síelők és snowboardozók használják, mivel ez Magyarország legnagyobb síkomplexuma. A pályarendszer összesen 7908 méter hosszú, és 16 különböző pályát foglal magában, amelyek kezdőknek és haladóknak egyaránt lehetőséget kínálnak a sportolásra.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #síelés #turizmus #sport #november #eplény #nyitás #sípálya #bakony

