Teszten a Peugeot e-208: villamosítva is mindent ver az idei év autója?

Már állami ingyenpénzt is kérhetsz az év autójának villanyosított változatára, amit így kb. 8,5 millió forintért is megkaphatnánk, ha lenne még a pályázati keretből - reméljük, nemsokára újra kinyílik a pénzcsap! A Peugeot e-208 járt nálunk teszten, és meg kell hagyni, elég jól megoldották az elektromos rendszer átültetését egy meglévő modellbe. Persze vannak hiányosságai is, de kinézete alapján mindenképpen dobogós a villanyosok között az új e-208. Alábbi cikkünkből megtudhatód, mennyi igaz a 340 kilométeres hatótávból, illetve az autóipari stigmákról, skatulyákról is szó esik.

A következő felháborodott sorok előzménye, hogy egy "remek" autószakértést volt szerencsém végighallgatni abban a vendéglátóipari egységben, ahová a Ferencváros BL-meccsének megtekintése okán érkeztem - nyugi, nem történt szabályszegés, 22:59-kor már zavartak is ki. Visszatérve a profi megszakértésre: talán kevés ősibb, már-már ösztönösebb autós berögződés van a magyarok fejében, mint az, hogy a francia autó pocsék (azaz, egy kocsmában csúnyábban beszéltek). Ugyanerre építkezik a kocsmai autószakértők másik rögeszméje, a 3F-szabály, tehát Fiatot, Fordot és franciát nehogy vegyünk, mert megeszi az életünket. Ezzel szemben, ha egy délután kiállunk egy tetszőleges budapesti főút mellé, valószínűleg nagyszámú PSA-termék gurul velünk szembe - hiszen már az Opel is a franciáké!

Szóval szerencsére az újabb generációk fejéből már kikopni látszik a régi mondás: az új 208-as Peugeot is szépen muzsikál, a válság meg a karantén ellenére is elfogyott több mint 200 darab belőle a Datahouse szerint - maga a gyártó 1730 új forgalomba helyezett autónál jár augusztusig bezárólag. Az év autójának is megválasztott modellből most az elektromos változatot próbáltuk ki, ami külsőre gyakorlatilag ugyanaz, mint a díjnyertes modell: a formaterv elég vad, és ha közelebbről megnézzük, tele van apró finomságokkal, amiket csak többszöri átvizslatás után fedez fel az ember!

Ilyen apró, de annál királyabb dizájnelem, hogy a hűtőrácson visszaköszön a fényezés színe, és ha az oroszlánt megnézzük, ő is kapott egy kis kékeszöld jelölést, amiből tudni, hogy elektromos Peugeot-val van dolga az embernek - ugyanezt hivatott jelezni a hasonló színű e-betű is a hátsó ablak mellett. Már az alap 208-ason is baromira bejött az első, szemfogra (na jó, kardfogra) hajazó lámpa, és az osztott hátsólámpa - ez megmaradt a villany-verzióban is. Nézd meg a képeket a galériában!

Peugeot e-208 (2020.10.01.)

Belül is szinte ugyanaz

A külső mellett az e-208 beltere sem tér el különösebben a sima verziótól: annyival tud többet, hogy az elektromosban alaptartozék az új 3D-s digitális műszeregység, mialatt a hagyományos 208-asban ez már extra. Szintén alapból kapunk a villanyosba a nagyobb méretű, érintőképernyős középkonzolból.

Az anyagok igényesnek hatnak, jól néz ki a puha műanyag borítású műszerfal és a karbon-utánzatú betét is. A képet csak az árnyalja, hogy vélhetően rámaradt a Peugeot-ra egy nagyobb szállítmány zongoralakk, amit sürgősen be kellett építeni valahová, mert kellett a hely a raktárakban. Ugyanis szinte az egész középkonzolt beborítja ez az autóipar mételyének is nevezhető anyag, ami kb. 5 másodpercig marad tiszta egy takarítás után - ellenben bőszen gyűjti a karcokat, ujjlenyomatokat. Az ismert univerzumban több milliárd anyagtípus létezik, érthetetlen, miért ragaszkodnak ehhez az autógyártók.

"Szerencsére" pont olyan helyekre került mindenki kedvenc burkolatából, ahol sokat matat az ember: bőségesen kapott a váltó és környéke, na meg a nyomógombok környezete is, és még a kormányra is jutott belőle! A középső traktus ezen felül rendben van, korrekt méretűek a pohár- és egyéb tartók, és még egy külön mobiloknak fenttartott tárolót is kapunk - indukciós töltővel! Hibának lehet még felsorolni, hogy ugyan az állítható könyöktámasz zseniális (az alatta megbúvő pakolórekesszel együtt), de ha valaki egy kicsit előrébb akarja húzni, akkor a lap pont kitakarja a vezetési mód kiválasztására szolgáló gombot. Hupsz!

Helykínálat tekintetében is látni, hogy a Peugeot alapból számolt a villanyos 208-assal, nem csak az EU-s kibocsátási kvóta miatt adták ki elektromos meghajtással is. Ugyanis a beltér egy centivel sem lett kisebb az akksik miatt, sőt, a csomagtér is ugyanúgy 265 literes, mint a "sima verziókban", úgyhogy ügyesen eldugták az akkupakkot. Elöl meglepően tágas az utastér ahhoz képest, hogy amúgy 1,8 méter körüli szélességgel operáltak.

A hátsó traktusban két 175 centi körüli utas még emberhez méltó körülmények között utazhat velünk - három felnőttnek azért már igencsak össze kellene húznia magát. A középkonzolban két USB is van, úgyhogy azon sem kell összeveszni, ki tölti most éppen a telefonját, jut mindenkinek egy lyuk.

Milyen vele menni?

Minden viccet félretéve a Peugeot egy villanygokartot alkotott: a saját Ford Focusom után (úr isten, én is elfelejtettem a 3F-et!) kezdetben szokatlan volt, hogy a 208-as icockpit rendszerében nem a kormányon keresztül kell nézni a műszeregységet, hanem fölötte - ezért ilyen pici és levágott formájú a kormánykerék. Azaz lehet azon keresztül is nézni, de ahhoz elég lehetetlen pózban kell vezetni... Attól, hogy alacsonyan van a kormánykerék, egyből egy gokartban érezzük magunkat, ami amúgy zöld lámpánál másodpercek alatt 50-60-on van - hála a villanymotornak, ami 100 kW teljesítményű, a nyomaték pedig 300 Nm. A biztonsági extrák tekintetében az autó főz-mos-gombot varr, minden van benne, ami 2020-ban megkövetelhető egy új autóban, és megfelelően működik is.

A több mint 1400 kilós tömeg ellenére meglepően fürge, fordulékony, és a futóműre sem lehet panasz. A súlypont az akupakkok miatt alacsonyan van, ez is hozzásegít minket a direkt, sportos vezetéshez. az 50 kWh-s akksi pedig már az a mennyiség, amivel bátran elindulhat az ember akár hosszabb útra is. Az e-208 autópályán, 110-130-as tempónál 15-17 kWh-t evett százon (forintra átszámolva kevesebb, mint 600 forintért mentem egy kilométert, ha 35 forintos otthoni villanyárral számolunk), úgyhogy, a WLTP szerinti 340 kilométeres hatótáv nagyjából lehetetlen, de 260-280-at így is ki lehet belőle sajtolni. Ha arra használjuk, amire szánták, tehát a városban rohangászni, vagy az agglomerációból munkába járni, akkor megúszhatjuk heti 1-2 töltéssel.

Apropó töltés: az e-208 képes 100 kW-tal tölteni - jó, ehhez kell töltőoszlop -, de például egy Ionity töltőn 30 perc alatt kb. 200 kilométernyi hatótávot szipkázhatunk azautóba. A legtöbb utcai AC-oszlopról 7 kW-tal tud tölteni, így 0-ról 100 százalékra több mint 7 óra a töltési idő. Úgyhogy, aki ilyenben gondolkodik, és nem akar fizetni a gyorstöltésért, annak ajánlatosabb éjszaka tölteni otthon a kocsiját! Akkor nem érdekes, ha lassan tölt fel.

Amin lehetne mit csiszolni

Kevés kivetnivaló van az e-208-asban, de az egyik pont a legszembetűnőkk dolog, ha beül valaki. Az icockpit rendszeren lehetne még mit dolgozni: hiába elfogadható az operációs rendszer, de kispórolták a számítási kapacitást, úgyhogy néha elég lassú a rendszer. Ezen felül idő kell, mire megszokja az ember, hogy vannak billenőkapcsolók, fölöttük érintőkapcsolók, amúgy pár doilgot az érintőképernyőről lehet vezérelni, másokat a kormányról. A tempomatot meg egy harmadik bajuszkapcsolóról, ami elbújt a kormány mögé - ez külön idegesítő, egy idő után meg lehet szokni, de mégis inkább a kormányra tenném azokat a fránya gombokat.

A másik a tolatókamera rendszer, ami imitálni próbálja a 360 fokos kamerarendszereket. Gyakorlatilag az egyetlen, hátsó kamera képe alapján rakja össze, hogy hogy nézhetünk ki parkolás közben felülnézetből. Oké, az ötlet és a megvalósítás jó, de mégsem adja vissza ugyanazt, mintha 360 fokos kamerarendszerünk lenne. Ahhoz képest pedig a tolatókamera képe amúgy elég gyenge minőségű.

Az év autója állami ingyenpénzért

Az elektromos 208-as Allure felszereltségű verziója még épp befér 11 millió alá, így 2,5 millió forintos állami támogatást lehet rá igényelni - azaz lehetne, ha nem fogyott volna ki a keret másfél nap alatt, most mindenki az újranyitást várja -, így pedig kb. 8,5 millióért lehet hozzájutni az elektromos 208-ashoz.

A gép összességében egy minőségi autónak tűnik, külseje alapján vélhetően mindenki elfogadná. Ugyanakkor érdemes kisautós méretekkel számolni, egy családnak ez nem való, arra ott van a nagytestvér e-2008, ami csak 500 ezerrel kerül többe. A hatótávolság az élethelyzetek 90 százalékára elégséges lehet. A fentebb felsorolt apróságokon kívül én nagyon élveztem vele közlekedni, mondjuk mások lehet, hogy pont ezen hiányosságok miatt fordulnak ki a szalonból.

Így a végén fontosnak tartom, hogy visszakanyarodjak cikk eleji felháborodásomhoz: aki 2020-ban még mindig azt mondja, hogy a francia autó pocsék, az inkább maradjon a panel aljában üzemelő söntésben. Változnak az idők, változik a világ, a franciák jórészt maguk mögött hagyták rossz hírüket, és a 208-as sem lehetne az év autója, ha tényleg annyira borzalmas lenne.

Egyébként a Ford mellett Fiatot is egész sokat hajtottam, és elárulok valamit: azok sem rosszak. Úgyhogy ezeket a stigmákat igyekezzünk elfelejteni, ha autót veszünk.