Rengeteg magyar tesz a biztonságra: nem tiltja törvény, de bolondság így vezetni

Bár konkrétan nem tiltja semmilyen magyar jogszabály, hogy valaki papucsban, vagy mezítláb vezessen, de a szakértők semmiképpen sem ajánlják, hogy valaki így cselekedjen! Ugyanis a dolog eléggé balesetveszélyes... Emellett több más dologgal sincsenek tisztában a magyar autósok, így most a Pénzcentrum összeszedte, hogy mikre kell odafigyelni, ha a kánikulában ülünk volán mögé!

Visszatért a kánikula, a héten megint a 30-35 fokot fogja karcolni a hőmérséklet. Ilyenkor mindig elmondják, hogy nagyon körültekintően kell vezetni, mert sokkal több a baleset. Ellenben arról már kevés szó szokott esni, hogy mit kell tenni, mielőtt autóba ülünk ebben a nagy kánikulában.

Ahogy a múltkori videónkon is látszik: a napon hagyott autó elképesztően rövid idő alatt képes 45-50 fokosra felmelegedni. A több órán keresztül kint parkoló autóban a szakértők szerint még 60 foknál is melegebb lehet ,ebbe pedig valljuk be, nem szívesen ül be az ember.

Ezért nulladik lépésként először pár percig hagyd nyitva az autó ajtajait, majd pedig - miután becsuktad őket - indítsd be a klímát a legmagasabb fokozatra, hogy hamar lehűljön a levegő. Fontos, hogy addig semmiképpen se indulj el, ameddig a kormánykerék le nem hűlt. Illetve a bőrüléses kocsik esetében is érdemes megvárni, ameddig az is élhető hőmérsékletűre hűl.

A német autóklub azt is javasolja, hogy ne a legnagyobb hőségben (12 és 15 óra között) indulj útnak!

Veszélyes tévhitek



Sokan azt hiszik, hogy a kocsik szélvédője teljeskörű védelmet nyújt a közvetlen napfény ellen: ez csak részben van így, az autó ablakai nem minden káros sugárzást szűrnek ki. Például az UV-sugarak simán bejutnak rajtuk, és az infrasugarak is, amelyektől pillanatok alatt pokoli hőség lesz az autóban.

Egy másik életveszélyes hiba, amit a legtöbb sofőr elkövet, az a klímához kapcsolódik. Komoly keringési zavarokhoz vezet ugyanis, ha a 35 fokból beülünk a 21 fokra hűtött autóba, majd érkezéskor ismét kiszállunk a 35-be.

A szakértők aláhúzzák, hogy a kinti és a benti hőfok között legfeljebb hat fok különbség az egészséges!

Ennél magasabb eltérés esetén már fennáll a keringési zavar kocskázata. Emellett az sem mindegy, hová nyomatjuk a klímából a hideg levegőt: tanácsos ugyanis váll fölé belőni a légáramot - ugyanis, ha közvetlenül valamelyik testrészünkre megy a hideg, az sem túlzottan egészséges. Főképpen a lábakat nem szabad hagyni kihűlni: ilyenkor ugyanis érzéketlenebbek lesznek, és nem tudunk rendesen operálni a pedálokkal!

Emellett az ADAC szakértői szerint rövidebb távokra nem is érdemes klímát használni az autóban, elég csak lehúzni az ablakokat. Illetve hosszabb utak esetén is ajánlatos az utolsó néhány percben letekert ablakkal menni: így ugyanis el tud párologni a kocsiból a hidegben lecsapódott víz, nem szaporodnak el a baktériumok és a gombák.

Óvatosan a tankolással! Bár rengetegen így szokták meg, hőségben soha ne töltsd fel fullra a tankot! Magas hőmérsékleten ugyanis az üzemanyag térfogata megnő, ezért szivároghat, és fennáll a veszélye annak, hogy akár be is gyulladhat.

A szakemberek szerint ilyen tikkasztó melegben legalább egy litert rá kell hagyni, hogy az üzemagyag biztonságosan tárolható legyen a tartályban.

Ügyelnünk kell a vezetés közbeni folyadékbevitelre is! A dehidratáltság csökkenti a koncentrálóképességet, fáradtsághoz, álmossághoz és ingerlékenységhez vezet. Annak érdekében, hogy vezetés közben is megfelelő legyen a folyadékbevitel, ügyeljünk arra, hogy mindig legyen egy üveg víz az autóban. Hosszabb útnál rendszeresen tartsunk szünetet, frissítsük fel magunkat, mert a meleg időben gyorsabban elfáradunk vezetés közben.

Így tilos vezetni!



Sokan úgy vannak vele, hogy strandolás, úszás után egyszerűen bepattannak az autóba, nem is cserélik le a papucsot cipőre. Ezt ugyan konkrétan semmilyen szabály nem tiltja Magyarországon, de egyértelmű, hogy eléggé balesetveszélyes papucsban, mezítláb vezetni - a flip-flop például nem fogja a bokát, bizonytalanabb, mint egy szandál, csúszkál. Ha nagyon szőrszálhasogatóak akarunk lenni, akkor a KRESZ-jogszabály szerint

Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles gy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

Emellett a negyedik paragrafus azt is kimondja, hogy járművet csak az vezethet, aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van.



A mezítlábas-papucsos vezetés márpedig minden, csak nem biztonságos: ugyanis, ahogyan a tesztek is megmutatták, papucsban, vagy mezítláb kevésbé lehet kontrollálni a pedálokat, gyakran lecsúszik róluk az ember lába. Így pedig nem fog tudni olyan gyorsan reagálni az esetleges veszélyhelyzetekre, mint ahogyan az elvárható lenne.

A vizsgálatok szerint egyébként a vezetéshez a legoptimálisabb egy sportcipőt viselni, mivel az kényelmes, és nem csúszik le a pedálokról. A szakértők azt javasolják, hogy ha nem is folyamatosan ilyen lábbeliben vagy, legalább akkor vedd fel, ha volán mögé ülsz.

Hasonlóan kerülendő a fagyizás vezetés közben: azt a pár percet, ami alatt megeszed hűsítőt, töltsd el nyugodtan - akár a kocsiban, akár mellette.

Hiszen vezetés közben fagylaltot enni gyakorlatilag olyan - vagy rosszabb -, mintha mobiloznál a volán mögött.

Ugyanúgy elvonja a figyelmed, és hasonlóan balesetveszélyes. Egyetlen fagyi, vagy jégkrém sem ér ennyit!

Senkit nem hagyunk a kocsiban!

Ahogyan fentebb is írtuk, kánikulában a parkoló autóban pillanatok alatt tikkasztó meleg lesz. Noha minden évben számos cikk, és videó születik a témában, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy tényleg NE HAGYJUNK SENKIT A TŰZŐ NAPON A KOCSIBAN, AKÁR EMBER, AKÁR ÁLLAT!

Nem véletlenül indította el a hetekben ismét, "Ne hagyj az autóban!" elnevezésű matricakampányát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Kánikula idején még a nyitott térben vagy a szobában is rendkívül nehéz elviselni a hőséget, ha nincs légkondicionáló vagy nem tudjuk magunkat hűteni. A 30°C-os melegben, tűző napon parkolva pedig már 10 perc is elegendő ahhoz, hogy az autó szűk, zárt belsejében 70 fokosra forrósodjon a levegő. Egy ilyen magas hőmérsékletnek kitett kisgyermek vagy háziállat rövid időn belül súlyos egészségkárosodást szenvedhet, de akár halállal is végződhet a pár percnyi figyelmetlenség, felelőtlenség

- írta közleményében a Nébih.