Nem álom a luxushétvége: fillérekből meglehet 4 nap tengerpart

Nyakunkon a hosszú hétvége: a magyarok többsége igyekszik ilyenkor még kihasználni az utolsó forró napokat és útra kel. Habár a szálláshelyek nagy része megtelt már, azért még találhatunk szabad ágyakat belföldön és külföldön egyaránt. A Pénzcentrum felkutatta a legjobb külföldi ajánlatokat, és arra is fény derült, hová utaznak legszívesebben a magyarok ezen a nyáron.

Az év negyedik hosszú hétvégéje előtt állunk, ilyenkor a magyarok szívesen utaznak, hiszen egy hosszabb kikapcsolódás reményében még szabadságuk napjait sem kell beáldozniuk.

A számok azt mutatják, hogy rengetegen elutazunk valahová a hosszú hétvégéken. Idén a korábbi hosszú hétvégéken, húsvétkor és pünkösdkor is megteltek a hazai hotelek: rendre 80 százalék feletti foglaltságot jelentettek, a Szallas.hu elemzése alapján pedig idén tavalyi évhez képest még tovább, 57 százalékkal nő a forgalom. Hasonló tapasztalatokról számol be a Pénzcentrumnak Nagy Viktória, az Invia marketing menedzsere is:

Egyértelműen azt látjuk, hogy sokkal többen mozdulnak ki az idei hosszú hétvégén, mint a tavalyin, közel 30 százalékkal nőtt a csak ezekre a napokra lefoglalt utazások száma. Ha belevesszük azokat is, akik pár szabadnapot még hozzácsaptak, akkor a hosszú hétvégét külföldön eltöltő utasok száma még ennél is nagyobb mértékben nőtt.

Az úticélok tekintetében a tavalyi évhez képest nincsenek nagy változások, a TOP 5 desztináció továbbra is Törökország, Görögország, Egyiptom, Tunézia és Horvátország, viszont az ötös rangsorban már történt elmozdulás; míg a tavalyi, augusztusi hétvégén a legtöbben Görögország mellett voksoltak, idén Törökországba indulnak a legtöbben ezen a hétvégén - a tavalyihoz képest 65 százalékkal nőtt a csak ezekre a napokra a Török Riviérát felkeresők száma (valószínűleg az idén "kapott" plusz egy nappal már szívesebben vállalkoznak kicsit hosszabb utakra is az emberek).

Mindeközben a horvátországi nyaralást keresők száma, ahogy az egész szezonban, ezen a hétvégén is csökkent, a tavalyihoz képest 25 százalékkal.

Most még elérhető néhány remek ajánlat a hosszú hétvégére, mind a fent említett, jellemzően nyaralós úticélokra, mind a legnépszerűbb nagyvárosokba (Isztambul, London, Madrid, Lisszabon), sőt, esetenként egy-egy remek Last Minute ajánlat is szembejöhet még a következő napokban.

Az is egyértelműen látszik, hogy ezeket a napokat az emberek pihenésre szánják; miközben az összes ellátási formára leadott igény nőtt (all inclusive +65%, félpanzió +16%, reggeli +26%), az önellátással foglalt utazások száma csökkent (-12%).

Ugyanez figyelhető meg a választott közlekedési mód kapcsán is, mind a repülős, mind a buszos utak száma nőtt, miközben az egyéni (autós) utak száma 29 százalékkal csökkent.

Mennyit költ a magyar?

"Az átlagos foglalási érték 58 500 forint körül alakul, ez 40 százalékkal több, mint egyébként bármikor a hónapban" - ismertette a részleteket Keresztes Nóra, a Szallas.hu marketingmenedzsere. Bátrabban költenek a SZÉP-kártyás fizetést választó vendégek, esetünkben az átlagos foglalási érték 107 500 forint. Az előzetes adatai szerint minden tizedik esetben SZÉP-kártyával rendezik a számlát a hosszú hétvégén

Még nem késő körbenézni?

Persze azért akadnak még szabad férőhelyek mind itthon, mind pedig külföldön. Az Aldi utazás az augusztus 20-ai hosszú hétvégére elsősorban ausztriai szállásait ajánlja. Itt 20-a munkanap, így az üzletek, éttermek, múzeumok is hétköznapi nyitva tartás szerint látogathatók. Bécsben jelenleg még több mint 100 szállás közül választhat honlapunkon az utazó, különösen ajánljuk a Star Inn Hotel Wien Schönbrunnt, amelyben egy éjszaka két felnőtt számára már 18 600 forinttól foglalható, vagy a Hotel-Pension City Roomst, ahol 19 220 forintba kerül két felnőttnek egy szoba. A belvárosban a Star Inn Hotel Premium Wien Hauptbahnof a főpályaudvar mellett személyenként 9920 forinttól elérhető, hiszen egy kétágyas szoba mindössze 19 840 forint éjszakánként. Ugyancsak ajánljuk Salzburgot és környékét, ahol több mint 50 szállás közül választhatnak utasaink, de Pozsonyban, Ljubljanában, Triesztben és Portorozban is vannak még szállásaink, a honlapon csak meg kell adni a dátumot, kiválasztani a szállást és már foglalható is a hosszú hétvége.

"Rendkívül elégedettek vagyunk az idei nyári szezonnal, várakozáson felül alakultak a foglalások, elsősorban a magyarok három legkedveltebb országba, Horvátországba, Olaszországba és Ausztriába, de a világ számos városába is foglalnak náluk már szállást és utat, akár az USA-ról, vagy Kanadáról legyen is szó. Ezen kívül rendkívül népszerűek az idén az adriai hajós körutak, több esetben napok alatt elfogytak a tengerjáró hajókon a kabinok."



Az Isztrián háromcsillagos szállodában tölthetjük el ezt a négy napot félpanziós ellátással fejenként 44 250 forintért az Invia ajánlatában. De ha egészen Montenegróig leutaznánk, akkor már 5 csillagos szállodában is foglalhatunk 5 napot fejenként 140 900 forintért félpanziós ellátással. A festői Bled sem telt még meg teljesen, háromcsillagos szállodában is eltölthetjük az ünnepeket a tóparton, 4 éjszaka egy főnek reggelivel együtt 45 370 forintba kerül.

De a népszerű belföldi úti célok közelében is van még szabad hely: bükkfürdői apartmant 61 600 forintért bérelhetünk a Szállás.hu oldalán 4 éjszakára, ugyanitt Harkányba három csillagosszállóba foglalhatunk szobát ellátás nélkül 64 ezer forintért.