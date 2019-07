Megbetegedés a külföldi nyaraláson: nem csak ez a magyarok legnagyobb baja

Vajon, melyik ország a magyar nők és a fiatalok kedvenc úti célja? Repülünk vagy inkább még mindig négy keréken indulunk külföldre pihenni? Kik indulnak felfedezni a világot egymaguk, és kik viszik magukkal a családot? Többek között ezekre az érdekességekre is fény derült a Groupama Biztosító kutatásából, mely a nyaralási szezon apropóján vizsgálta a magyarok külföldi utazási szokásait.

Idén a külföldi nyaralást tervező hölgyek 10 százaléka Görögországba készül, ezzel kétszer annyi nő utazik majd a dél-európai országba, mint férfi. A fiatalabb korosztály 13 százaléka ugyancsak tervez egy görög látogatást idén nyáron; így idén kétszer annyian célozzák meg Görögországot a 18-35-ös korosztály tagjai közül, mint a középkorú korcsoportból.

Repülünk vagy gurulunk?



Nem a fiatalok szárnyalnak a legtöbbet. A magyar alapvetően továbbra is autós nemzet, a megkérdezettek 39 százaléka ezt az utazási módot választja, ha külföldre megy, míg a busszal vagy vonattal utazók aránya csupán 21 százalék. Ugyanakkor a lakosság harmada repülőjegyet vált ilyenkor, de meglepő módon nem a fiatalabb, 18-35-ös korosztály repked a legtöbbet: a járatokat inkább a középkorú, 36-50-es korosztály tagjai töltik meg, ebben a korosztályban a repülővel utazók aránya eléri a 40 százalékot.

A szólóban utazók inkább középkorúak

Manapság cikkek, blogok foglalkoznak az egyedüli utazgatás önismereti céljával vagy más praktikus előnyeivel, és ez az utazási forma egyre népszerűbb is. Ugyanakkor ez az utazási mód nem az új trendekre leginkább fogékony fiatalok, hanem a középkorúak között dívik: másfélszer több 36-50 éves vág bele egyedül egy külföldi felfedező kalandba, mint a fiatalabbak. Ki tudja, talán ez az az életkor, amikor olyan életesemények érik utol az embereket (pl. válás vagy karrierváltás), amelyek magányos kikapcsolódást igényelnek?

"Fiatalok, kövessétek az esernyőt!"

Azt gondolnánk, a szervezett, vezetett, társasutazások az idősek körében a legnépszerűbbek, akik szeretik a kényelmes, biztonságos, előre eltervezett utakat. Pedig a fiatalok körében az utazás ilyen formája valamivel gyakoribb, mint az idősebb korosztályban. Ennek hátterében valószínűleg az egyetemi táborok, sítáborok felfutása áll, hiszen a fiatalok egyébként is inkább barátokkal utaznak: baráti társasággal utazók között 38 százalék a fiatalok aránya, összehasonlításképp: a középkorúaknál ez 24 százalék.

A nagycsaládos túra már ritka

Azok a családos utazások, amikor külföldre a nagyszülőket vagy más közeli rokont is magunkkal visszük, ritkák: a válaszadók mindössze 8 százaléka utazik ily módon, míg szűk családdal, gyerekkel 30, párjával az utazók 38 százaléka indul külföldre. A nagyszülő korosztályt azonban nem csak az tarthatja itthon, hogy a szűk család nem invitálja őket külföldi utazásra: az idősek egyébként sem tartoznak a gyakori utazók közé: 44 százalékuk csak néhány évente utazik el néhány napra külföldre.

Nők családdal, férfiak haverokkal

A nők körében egyértelműen gyakoribb, hogy szűkebb vagy bővebb családjukkal, illetve párjukkal nyaralnak: a szűk családdal utazó nők aránya például 10 százalékkal magasabb, mint a férfiaké. A férfiak ugyanakkor gyakrabban kelnek útra egyedül vagy barátokkal, mint hölgy társaik.

Kellemetlenségeink külföldön, melyik nemre mi jellemző?

Külföldön sajnos nem várt események is érhetik az embert. Érdekes, hogy a nőket jobban elérik a betegségek vagy balesetek; és közülük többen fordulnak orvoshoz is. A külföldre utazó hölgyek 34 százaléka válaszolta, hogy megbetegedett vagy balesetet szenvedett az utóbbi években külföldön. A férfiakat ezzel szemben a poggyászkár, poggyászkésedelem sújtja kiugróan magasabb arányban: 44 százalékuk számolt be ilyen esetről.

A középkorú hölgyek a legtudatosabbak?

Másfélszer annyi nő állítja, hogy utasbiztosítás nélkül soha nem indul el külföldre, mint férfi, a korosztályok közül pedig a 36-50 éves korosztály közül válaszolták ezt a legtöbben. Azok között, akik lemondanak az utasbiztosítások által napi pár száz forintért nyújtott több millió forintos biztonságról, legalább kétszer annyian vannak a férfiak, mint a nők

Az idei kutatásunk remekül kiegészíti egy tavalyi felmérésünk eredményét. Akkor kiderült, a két nem eltérő módon szereti tölteni vakáció heteit: a férfiak inkább lazulásra vágynak, a nők az élményeket keresik. A férfiak 60 százaléka töltené passzív pihenéssel a nyaralását, míg ez az arány a nőknél csupán 48 százalék. Az idei kutatás is rávilágított néhány fontos különbségre a nemek, illetve a korosztályok utazási szokásait illetően, amelyek segíthetnek jobban megérteni ügyfeleink igényeit is

- mondta el Kádár Péter, a Groupama Biztosító termékmenedzsment igazgatója.