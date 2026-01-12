2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Brutális, mivel támadtak a MÁV jegyellenőreire: kongatja a vészharangot a vasúttársaság
2025-ben összesen 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat, derül ki a MÁV-csoport kiadott közleményéből.
Az esetek többsége a vasúti üzletágban történt. Összesen 126 támadás érte a munkatársakat, leggyakrabban a jegyvizsgálókat. A legkritikusabb szakaszok közé tartozott a ceglédi, a szobi és a székesfehérvári vonal, valamint a pécsi fővonal Ercsi környéki része.
Volán járművezetőket 48 alkalommal támadtak meg. Ezek az esetek leginkább Pest, Szabolcs Szatmár Bereg és Borsod Abaúj Zemplén vármegyékben fordultak elő. A HÉV vonalain 5 bántalmazásos esetet regisztráltak az elmúlt évben.
A támadások súlyossága széles skálán mozgott. Előfordult szóbeli fenyegetés, de több esetben tettleges bántalmazás is történt. Székesfehérváron egy helyi Volán járatra gépkocsiból lőttek fegyvernek látszó tárggyal. Újfehértón egy jegyvizsgálót paprika spray-vel fújtak le. Alsózsolcán téglával dobták meg a buszvezetőt, aki nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Több alkalommal késsel fenyegették meg a dolgozókat, jellemzően jegy hiánya miatt kialakult konfliktusok során.
A MÁV-csoport minden esetben rendőrségi feljelentést tesz. A bántalmazott munkatársak jogi és mentális támogatást kapnak. A kiemelten érintett vonalszakaszokon több járaton jelenik meg biztonsági személyzet, vasútőr és rendőr. Előkészítés alatt áll újabb testkamerák beszerzése a jegyvizsgálók számára.
Az újonnan beszerzett járműveken alapkövetelmény a fedélzeti kamerák felszerelése, legyen szó vonatról vagy buszról. A felderítést jelenleg is segíti csaknem 200, jegyvizsgálók által használt testkamera. A társaság hangsúlyozta, hogy a jegyvizsgálók és járművezetők közfeladatot ellátó személyek, így bántalmazásuk szabadságvesztéssel büntethető.
Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA
