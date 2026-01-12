Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 12.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. január 12., hétfő.

Névnap

Ernő

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 386.1 Ft

CHF: 414.66 Ft

GBP: 444.5 Ft

USD: 330.87 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 8.

A Hatoslottó nyerőszámai a 2. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 15, 35, 38, 40, 42



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 11 db

4-es találat: 722 db

3-as találat: 13143 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 36590 Ft

MOL: 3200 Ft

RICHTER: 10280 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.13: Eleinte borult idő várható, majd délnyugat felől szakadozhat a felhőzet. Éjszaka nyugat felől hazánk délnyugati felén egyre több helyen várható - főleg az Észak-Dunántúlon tartósabb - ónos eső, amely napközben nyugat felől szűnik, és vált esőbe. Hazánk északkeleti felén havazás valószínű, melyből jellemzően 2-5 cm friss hóréteg alakulhat ki. A Dél-Dunántúlon időnként megélénkülhet, máshol mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet Kelet-Magyarországon -18 és -10, a Dunántúlon és a középső országrészben -9 és -1 fok között valószínű, hajnalra jelentősen enyhülhet az idő. A maximum-hőmérséklet a Dunántúlon 0, +7, keleten -8, -1 fok között várható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2026.01.14: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, északkeleten, keleten helyenként hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. A keleties szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában -12 és -4 fok között valószínű, de északon pár fokkal hidegebb, délnyugaton néhol enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -6, 0 fok között, délen, délnyugaton 1 és 9 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hétfőn az időjárás már a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság léphet fel. Hamarabb elfáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is csökkenés tapasztalható. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam. (2026.01.12)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!