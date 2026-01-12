2026. január 12. hétfő Ernő
-6 °C Budapest
Ez a kép eső után készült. A pocsolyában néhány levél és a tükröződések láthatók.
Otthon

Kiadták a riasztást: délután már jön az ónos eső, ezeket a megyéket éri el legelőször

Pénzcentrum
2026. január 12. 12:16

A Dunántúl északnyugati részén már déluután érkezhet a veszélyes időjárás, keddre pedig rosszabbodik a helyzet.

Északkeleten is beborul az ég, északnyugat, nyugat felől egyre többfelé várható havazás, amelyet délnyugati, nyugati irányból egyre nagyobb területen vált ónos eső, fagyott eső - a határszélen rögtön ónos esővel indulhat -, majd délnyugaton néhol eső.

A HungaroMet előrejelzésében arra is figyelmeztet, hogy a havazás-ónos eső határvonala kedd reggel nagyjából a Duna vonalának közelébe érhet.

Tartósabb ónos eső a Dunántúl északnyugati, északi részein eshet.

A délies szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.  A minimum-hőmérséklet -18 és -1 fok között alakul, északkeletről délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre. Hajnalra több fokkal enyhül az idő. A keddi várható időjárásról reggel írtunk, itt idézheted fel: 

Címlapkép: Getty Images
