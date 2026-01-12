Adam Phillips és Vimal Yoganathan számára életre szóló álmuk válhat valóra, amikor a Barnsley ma este az Anfielden lép pályára a Liverpool ellen az FA-kupában.
Ennyi volt, visszavonul a teniszlegenda: ezért döntött úgy, hogy elég
Milos Raonic, a korábbi wimbledoni döntős vasárnap a közösségi médiában jelentette be, hogy visszavonul. A 35 éves kanadai teniszező azt írta: tudta, hogy ez a nap egyszer eljön, de az ember soha nem érzi magát igazán felkészültnek rá - közölte a BBC.
A hatalmas erejű szervájáról ismert játékost, akit emiatt a "Rakéta" becenévvel illettek, 2016-ban ért pályafutása csúcsára. Abban az évben a világranglista harmadik helyéig jutott, az Australian Openen elődöntőt játszott, Wimbledonban pedig Roger Federer legyőzésével döntőbe került, ahol Andy Murray már három szettben megállította.
Raonics összesen nyolc ATP-tornát nyert, első címét 2011-ben szerezte. Négy Masters 1000-es döntőt is játszott, de mindegyiket elveszítette: hármat Novak Djokovics ellen, egyet Rafael Nadal ellen.
A Montenegróban született, de hároméves kora óta Kanadában élő játékos utolsó mérkőzését a 2024-es párizsi olimpián játszotta, ahol már az első körben búcsúzott.
"A tenisz volt az életem szerelme és megszállottsága. A legszerencsésebb ember voltam, hogy megélhettem és beteljesíthettem az álmaimat" – írta bejelentésében Raonics. Hozzátette, hogy most sem áll meg: ugyanazzal az erővel és elszántsággal vág bele élete következő fejezetébe, mint 2011-ben, amikor áttörést ért el a profi mezőnyben.
A magyar vízilabda legendás nevelőedzője 93 éves volt.
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást Dudás Miki halála ügyében, miután információk szeint a sportoló testén több súlyos fejsérülést találtak.
A Török Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága több száz érintett meghallgatását kezdte meg, a játékosok, edzők és klubvezetők ellen folyamatos eljárások zajlanak.
Michael Carrick és Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United ideiglenes menedzseri posztjának két fő jelöltje.
A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.
Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a hajdúságiaknál.
A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.
A Baltimore Ravens kedden este menesztette John Harbaugh vezetőedzőt, ezzel lezárva a klub történetének legsikeresebb edzői korszakát.
Mostanra halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miki halála ügyében.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lebonyolításért felelős vezetője szerint jó ütemben haladnak a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előkészületei.
Dollártízmilliók várhatják Taylor Swift vőlegényét: nem a focival keresné, nagy lehetőséget kaphatna
Travis Kelce-nek a szakértők szerint körvonalazódhat egy új karrier, és ezzel évente húszmillió dollárt is kereshetne.
Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött.
Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől.
A január 18-án rajtoló Australian Open a tenisz történetének eddigi legnagyobb díjalapját kínálja, ám a játékosok nem elégedettek.
Ruben Amorim viharos távozása a Manchester Unitedtől újabb szégyenfolt Sir Jim Ratcliffe és az Ineos Old Trafford-i korszakán.
Liam Rosenior lett a Chelsea új vezetőedzője: a londoni klubbal 2032-ig szóló szerződést kötött, a partnercsapat Strasbourgtól érkezik.
Sergio Pérez keserű szavakkal értékelte a Red Bullnál töltött négy évét, amikor Max Verstappen csapattársaként versenyzett.
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról.