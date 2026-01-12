2026. január 12. hétfő Ernő
-6 °C Budapest
teniszlabda füves teniszpályán, tenisz, sport, vonal
Sport

Ennyi volt, visszavonul a teniszlegenda: ezért döntött úgy, hogy elég

Pénzcentrum
2026. január 12. 13:44

Milos Raonic, a korábbi wimbledoni döntős vasárnap a közösségi médiában jelentette be, hogy visszavonul. A 35 éves kanadai teniszező azt írta: tudta, hogy ez a nap egyszer eljön, de az ember soha nem érzi magát igazán felkészültnek rá - közölte a BBC.

A hatalmas erejű szervájáról ismert játékost, akit emiatt a "Rakéta" becenévvel illettek, 2016-ban ért pályafutása csúcsára. Abban az évben a világranglista harmadik helyéig jutott, az Australian Openen elődöntőt játszott, Wimbledonban pedig Roger Federer legyőzésével döntőbe került, ahol Andy Murray már három szettben megállította.

Raonics összesen nyolc ATP-tornát nyert, első címét 2011-ben szerezte. Négy Masters 1000-es döntőt is játszott, de mindegyiket elveszítette: hármat Novak Djokovics ellen, egyet Rafael Nadal ellen.

A Montenegróban született, de hároméves kora óta Kanadában élő játékos utolsó mérkőzését a 2024-es párizsi olimpián játszotta, ahol már az első körben búcsúzott.

"A tenisz volt az életem szerelme és megszállottsága. A legszerencsésebb ember voltam, hogy megélhettem és beteljesíthettem az álmaimat" – írta bejelentésében Raonics. Hozzátette, hogy most sem áll meg: ugyanazzal az erővel és elszántsággal vág bele élete következő fejezetébe, mint 2011-ben, amikor áttörést ért el a profi mezőnyben.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #visszavonulás #sportoló #tenisz #kanada #olimpia2024 #teniszező #novak djokovic #grand slam

