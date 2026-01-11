A rózsaszín színben tündöklő Aurora Borealis körülbelül fél órán keresztül volt látható az északi horizont felett.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 11.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. január 11.
Névnap
Ágota
Friss hírek
- Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
- Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
- Így takaríthatsz meg 2026-ban átlagfizuból is több tízezret, mutatjuk a csodatrükköt
- Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá
- Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
- Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
Deviza árfolyam
EUR: 385.83 Ft
CHF: 414.12 Ft
GBP: 444.6 Ft
USD: 331.62 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. január 10.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 13, 51, 56, 59
Joker: 818533
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 28 db
3-as találat: 3103 db
2-es találat: 86151 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 36590 Ft
MOL: 3200 Ft
RICHTER: 10280 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.12: Reggel az északkeleti negyedben erősen felhős, másutt derült vagy kissé felhős lesz az ég. Északkeleten csökken a felhőzet, de az ukrán határszélen végig felhős marad az ég. Az Észak-Alföldön és a Zemplénben havazás is várható, amelynek az intenzitása és a területi kiterjedése is fokozatosan csökken, de helyenként estig kitart. Ezzel együtt a déli óráktól NY felől mindenhol megnövekszik a felhőzet, késő estére mindenhol beborul az ég. Ebből estétől északnyugaton várható havazás, a Nyugat-Dunántúlon ónos eső is. Az élénk északnyugati szél mérséklődik, és délire, délnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -12 és -6 fok között valószínű, de tartósan derült, szélcsendes részeken ennél több fokkal hidegebb, akár -20 fok körüli hőmérséklet is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -9, -1 fok között várható.
2026.01.13: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Az ország északkeleti harmadában több helyen várható havazás, a délnyugati területeken ónos eső, illetve néhol eső is. A csapadék zöme délelőtt, illetve kora délután érkezik, és a nagyobb része havazás formájában. Ezt követően estefelé a Dunántúlon alakulhat ki néhol ónos eső. A déli, délnyugati szél északkeletire, keletire fordul, többnyire mérsékelt marad, de a Dél-Dunántúlon időnként megélénkülhet. A minimum-hőmérséklet Kelet-Magyarországon -16 és -10, a Dunántúlon és a középső országrészben -9 és -1 fok között valószínű, de reggelre ennél pár fokkal már melegebb lesz. A maximum-hőmérséklet a Dunántúlon -4, +3, keletebbre -8, -4 fok között várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hideg fronthatással számolhatunk. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a szervezet görcskészsége, valamint az ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok erősödhetnek. (2026.01.11)
