Hihetetlen, de igaz: egyre olcsóbbak ezek az egykori luxusélelmiszerek Magyarországon
A hazai bioélelmiszer-piac látványos növekedési pályán van: három év alatt dinamikusan bővült a forgalom, miközben folyamatosan csökkent az árkülönbség a hagyományos termékekhez képest. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet friss elemzése szerint 2022 és 2023 között 19 százalékkal nőtt a biotermékek forgalma Magyarországon, ami messze meghaladja az európai, 3 százalékos átlagot.
Az ökológiai élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma a NIQ piackutató által vizsgált termékkategóriákban folyamatosan emelkedik Magyarországon. A növekedés üteme figyelemre méltó, különösen, ha az európai trendekhez viszonyítjuk. A számok ugyanakkor a jelentős lemaradást is megmutatják: míg az európai fogyasztók 2023-ban átlagosan évi 66 eurót költöttek biotermékekre, addig a magyar vásárlók csupán 9 eurót. Ez az összeg 2024-re 10 euróra emelkedett, ami kedvező elmozdulás, de még mindig jócskán elmarad az európai átlagtól.
A biotermékek egyre szélesebb körben jelennek meg a kiskereskedelmi láncok polcain, ami hozzájárul ahhoz, hogy ezek az élelmiszerek fokozatosan elveszítsék korábbi luxustermék-jellegüket. A piac bővülése mellett az is fontos tényező, hogy egyre többen döntenek saját kertjük ökológiai művelése mellett, és részben így fedezik bioélelmiszer-szükségletüket.
Egységes szabályozás, többféle elnevezés
A fogyasztók számára fontos tisztázni, hogy függetlenül attól, bio, öko, ökológiai vagy organikus megnevezéssel találkoznak-e, ezek a kifejezések ugyanazt a szigorúan szabályozott és ellenőrzött termékkört jelölik. Mindegyik elnevezés garancia arra, hogy az adott élelmiszert az ökológiai gazdálkodás európai uniós és hazai jogszabályokban rögzített feltételei szerint állították elő.
Az ökológiai gazdálkodás lényege jóval túlmutat a vegyszermentességen. Egy olyan komplex rendszerről van szó, amely a hagyományos tudást, a tudományos kutatást és az innovációt egyesíti. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a termelés során előnyben részesítik a helyi erőforrások és a természetes folyamatok használatát. A növénytermesztésben mellőzik a szintetikus növényvédő szereket, a műtrágyákat és a génmódosított szervezeteket, helyettük biológiai növényvédelmet és szerves trágyázást alkalmaznak.
Az állattartásban szigorú állatjóléti előírások érvényesülnek. Megfelelő méretű istállókat és kifutókat kell biztosítani, tilos az állatok csonkítása, az antibiotikumokat pedig kizárólag gyógykezelésre használhatják, rutinszerű alkalmazásuk nem megengedett. A hormonkezelés teljes mértékben tiltott.
A biotermékek megbízhatóságát kiterjedt ellenőrzési és tanúsítási rendszer garantálja. Magyarországon jelenleg két, a NÉBIH által akkreditált szervezet látja el ezt a feladatot, és a piac növekedésével párhuzamosan további két cég akkreditációja is folyamatban van. Ez a szigorú kontroll különbözteti meg a valódi biotermékeket az olyan, gyakran használt, de jogilag nem védett megnevezésektől, mint a vegyszermentes, a természetes vagy a háztáji jelölés.
A magyar fogyasztók kedvencei
A hazai piacon továbbra is a biobébiételek vezetik az eladási listákat. Forgalmuk 2022 és 2024 között több mint egyharmadával nőtt: 6,4 milliárd forintról 8,6 milliárd forintra. A második helyen a friss biozöldségek és -gyümölcsök állnak.
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója, dr. Györéné dr. Kis Gyöngyi rámutatott: a biozöldségek közül értékben csiperkegombából, uborkából, répából, paradicsomból és hagymából vásárolnak a legtöbbet a hazai fogyasztók. A biogyümölcsök közül a citrom, a banán, a narancs, az alma és a mandarin a legnépszerűbb.
A friss biozöldségek és gyümölcsök legnagyobb része a diszkontáruházakban talál gazdára. A biodéligyümölcsök azért is szerepelnek az élen a biotermékek között, mert ellenőrzött, garantáltan fenntartható termelésből származnak, héjukat pedig nem kezelik vegyszeres – például rovarölőszeres – utókezeléssel. Elkülönített csomagolásuk megakadályozza a keveredést a nem bio termékekkel, ezért a bioként jelölt citrom és narancs héjának fogyasztása különösen népszerű.
Az értékesítési csatornák között továbbra is a szupermarketek és a drogériák dominálnak, ugyanakkor az online kereskedelem szerepe dinamikusan erősödik: az elmúlt időszakban 53 százalékos növekedést mutatott. A legkedvezőbb árakat jelenleg is a diszkontláncok kínálják.
A hazai biotermékek megvásárlása nem csupán minőségi döntés: a fogyasztók ezzel a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat támogatják, és hozzájárulnak a magyar agrárium környezetkímélő fejlődéséhez.
