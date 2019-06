Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.06.20)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.06.20).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.06.20).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Csütörtökön változóan napos-felhős időre van kilátás, tartósabban felhős tájak északon lehetnek. Záporok, zivatarok ismét többfelé kialakulhatnak, helyenként továbbra is elfordulhat felhőszakadás, jégeső. A mérsékelt szél zivatarok környezetében erős, viharos lehet. Délután 25-31 fok várható.



Pénteken is hasonló időben lesz részünk, reggeli pára- és ködfoltokkal, napközben gomolyfelhő-képződéssel és több helyen előforduló záporokkal, zivatarokkal. A mérsékelt nyugati-északnyugati szél zivatarok idején feltámadhat. A hőmérséklet hajnalban 15 és 20, napközben 27 és 32 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Csütörtökön is többfelé várható záporok, zivatarok kialakulása, helyenként hevesebb viharok is lehetnek, így számítani kell vizes, csúszós utakra, néhol vízátfolyásokra. Zivatarok környezetében viharos széllökések ronthatják jelentős mértékben a járművek menetstabilitását, illetve a csapadékhulláskor nagy mértékben romolhatnak a látási viszonyok. Zivataroktól függetlenül csak helyenként ronthatják élénk széllökések az autók egyensúlyát. Kezdetben a Dunántúlon és északon pára-, ködfoltok okozhatnak korlátozott látási viszonyokat. A napos időszakokban ugyanakkor érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Csütörtökön továbbra sem érkezik front térségünkbe, viszont napközben továbbra is felerősödhetnek keringési panaszok, a változékony időben vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. Ezen kívül akár légszomj, rosszullét, dekoncentráltság is felléphet. A meleg, magas páratartalmú levegő más kellemetlenségeket is okozhat. A fokozottan érzékenyek körében fejfájás is előfordulhat. Zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Az immunrendszer erősítése érdekében ajánlott a szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között sokfelé erős, helyenként nagyon erős lesz, gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, valamint igyunk elegendő vizet, ásványvizet!

