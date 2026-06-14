Turisták milliói özönlöttek ide évente, 144 év után fejezték be a legendás épületet: mégsem felhőtlen az öröm, ezen a dolgon rengeteg helyi lakos kiakadt

Száznegyvennégy évvel az építkezés megkezdése után elkészült a barcelonai Sagrada Família utolsó tornya. Idén februárban a helyére került a Jézus Krisztus-tornyot megkoronázó kereszt, amellyel a bazilika elérte végleges, 172 méteres magasságát. A szerdai avatási szertartást XIV. Leó pápa vezette, aki már a tizenegyedik egyházfő a templom alapkövének letétele óta - írja a CNN.

Az avatást napra pontosan száz évvel Antoni Gaudí halála után tartották meg. A katalán építész, aki egy korábbi tervező lemondását követően vette át a munkálatokat, tisztában volt azzal, hogy nem érheti meg a templom elkészültét. "Az én megbízóm nem siet" – hangzott híres mondata, amikor a befejezés felől kérdezték, hiszen megbízója alatt nem a beruházót vagy a barcelonai híveket, nem is a városvezetést, hanem Istent értette.

A világ legmagasabb templomának utolsó szerkezeti eleme önmagában is mérnöki bravúrnak számít.

- ecseteli a cikk.

A vakítóan fehér, mintegy száztonnás kereszt akkora, mint egy ötszintes épület. A szerkezetet Németországban gyártották, majd tizennégy előregyártott, rozsdamentes acélból és betonból készült elemként szállították Spanyolországba.

Az egyes szegmenseket daruval emelték fel a bazilika főhajója felett, nagyjából hatvan méteres magasságban kialakított műhelybe. Itt kőburkolattal, fehér zománcozott kerámiaborítással és helyi üvegből készült ablakokkal látták el őket, végül a teljes szerkezetet összeszerelték, és a helyére emelték.

A tervezés és az építés egyik legnagyobb kihívását az jelentette, hogy Gaudí terveinek többsége megsemmisült a spanyol polgárháború alatt. 1936 júliusában anarchisták felgyújtották a templom kriptáját, betörtek az építész műhelyébe, és elpusztították a tervrajzok, valamint a gipszmodellek nagy részét. A hiányzó részletek rekonstruálása Gaudí azon tanítványainak és munkatársainak köszönhető, akik korábban könyvekben, cikkekben, rajzokon és fényképeken dokumentálták az elképzeléseit.

Az építész ráadásul egy olyan következetes tervezési logikát hagyott utódaira, amely megkönnyítette a folytatást. A munkálatokat jelenleg irányító főépítész, Jordi Faulí szerint a megmaradt modelltöredékek és fotók könnyen értelmezhetők, mivel a Gaudí által alkalmazott geometriai felületek és metszéspontok rendszere teljesen következetes.

Az engesztelő templom építését kizárólag adományokból, valamint a 2010-es megnyitás óta a látogatók belépőjegyeiből finanszírozzák. Ez a finanszírozási modell a Covid–19-világjárvány idején rendkívül sérülékenynek bizonyult, amikor a turizmus leállásával a jegybevételek is drasztikusan visszaestek. Azóta a látogatottság ismét erőteljes növekedésnek indult, így például 2025-ben már közel ötmillióan keresték fel a bazilikát.

A Jézus Krisztus-torony szerkezeti befejezésével – amelynek belső munkálatai várhatóan 2028-ra zárulnak le – a figyelem a Dicsőség-homlokzatra terelődött. Gaudí ezt a harmadik, egyben utolsóként elkészülő díszes homlokzatot szánta a bazilika főbejáratának. A tervek alapján egy monumentális lépcsősor kötné össze az utcaszintet az építménnyel, amelynek bejárati csarnoka mintegy négy méterrel az utca felett helyezkedik el.

Ez a megoldás viszont a szemközti lakóépületek lebontásával járna, ami komoly feszültséget kelt a környéken élők körében.

Az érintett lakókat képviselő egyesület elnöke, Salvador Barroso szerint a lakosságnak még mindig nincsenek pontos információi a munkálatok ütemezéséről.

Ezzel szemben az építkezésért felelős alapítvány úgy nyilatkozott, hogy először a városi hatóságokkal kell dűlőre jutniuk, és csak ezután kezdődhetnek meg a tárgyalások a lakókkal.

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