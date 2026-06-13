Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 13.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. június 13., szombat.

Névnap

Antal, Anett

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 351.97 Ft

CHF: 381.74 Ft

GBP: 407.96 Ft

USD: 304.29 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. június 12.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 24. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 4, 14, 18, 28



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 1 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 20 db

4-es találat: 47 db

3+2 találat: 27 db

3+1 találat: 720 db

2+2 találat: 431 db

3-as találat: 1871 db

1+2 találat: 2081 db

2+1 találat: 10701 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 42490 Ft

MOL: 3826 Ft

RICHTER: 11930 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.14: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, a nap második felében erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Több helyen - főleg az ország délnyugati felén - alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az ország északkeleti felén nagy területen megerősödik a nyugatias szél, míg délnyugaton többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán zivatarok környezetében fordulhatnak elő erős, viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között alakulhat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2026.06.15: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan, nagyobb eséllyel délen, délnyugaton valószínű eső, zápor, zivatar. A nyugati, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, délnyugaton, délen gyenge vagy mérsékelt maradhat a légmozgás. Hajnalban 7, 16, délután 20, 26 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Pénteken fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.06.12)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!