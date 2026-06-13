2026. június 13. szombat Antal, Anett
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 13.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 13.)

Pénzcentrum
2026. június 13. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. június 13., szombat.

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Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. június 12.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 24. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 4, 14, 18, 28

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 1 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 20 db
4-es találat: 47 db
3+2 találat: 27 db
3+1 találat: 720 db
2+2 találat: 431 db
3-as találat: 1871 db
1+2 találat: 2081 db
2+1 találat: 10701 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 42490 Ft
MOL: 3826 Ft
RICHTER: 11930 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.14: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, a nap második felében erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Több helyen - főleg az ország délnyugati felén - alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az ország északkeleti felén nagy területen megerősödik a nyugatias szél, míg délnyugaton többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán zivatarok környezetében fordulhatnak elő erős, viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között alakulhat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2026.06.15: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan, nagyobb eséllyel délen, délnyugaton valószínű eső, zápor, zivatar. A nyugati, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, délnyugaton, délen gyenge vagy mérsékelt maradhat a légmozgás. Hajnalban 7, 16, délután 20, 26 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Pénteken fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.06.12)

Akciók

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A bank által a forint és egy adott deviza/valuta vonatkozásában napról-napra hivatalosan jegyzett, a napilapokban időről-időre közzétett vételi és eladási (átváltási) árat jelenti. A deviza/deviza közötti árfolyamot, vagyis a keresztárfolyamot mindig a forint árfolyamával szemben jegyzett árfolyamokon keresztül kell értelmezni.

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