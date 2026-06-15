Nem semmi időjárást tartogat a hét eleje: kijut majd mindenből a magyaroknak, a frontérzékenyeknek ez elég rossz hír

A hét elején mérsékelten meleg, szeles, de alapvetően napos időre számíthatunk, keddtől pedig további melegedés várható. Bár a hidegfront elvonulásával a pollenterhelés enyhén mérséklődik, és a humánmeteorológiai panaszok is enyhülnek, a feltámadó szél és az erős UV-sugárzás még okozhat kellemetlenségeket.

Hétfőn az átvonult front mögött változóan felhős, napos időre van kilátás jelentősebb csapadék nélkül, bár elszórtan egy-egy zápor kialakulására még van esély. A hőmérséklet kora reggel 14, napközben pedig 23 fok körül alakul. Az ország délnyugati harmadát leszámítva többfelé élénk, helyenként erős lesz a nyugati, északnyugati szél.

Ez a közlekedésben is érezteti majd a hatását, az erősebb széllökések ugyanis ronthatják a járművek menetstabilitását, az esetleges záporok környezetében pedig nedves úttestre és hirtelen lecsökkenő látótávolságra kell készülni. A napos időszakokban vezetés közben is ajánlott a napszemüveg viselése.

Bár a hidegfronti hatás hétfőn már megszűnik, az arra érzékenyeknél továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén vagy vérnyomás-ingadozás. Ezeket a tüneteket, valamint a nyugtalanságot és az ingerlékenységet az erős szél is fokozhatja. A napos, mérsékelten meleg idő ugyanakkor összességében kedvező hatással lesz a szervezetre. Délelőtt 10 és délután 16 óra között az UV-sugárzás erős, helyenként nagyon erős lesz, így a szabadban tartózkodóknak gondoskodniuk kell a bőr megfelelő védelméről.

A pollenterhelés a front mögött valamelyest csökken. A pázsitfűfélék virágpora közepes-magas, a csalánféléké pedig közepes koncentrációban lesz jelen a levegőben. A többi növényi allergén, így például az útifű, a hárs, valamint a fenyő- és ciprusfélék pollenkoncentrációja jellemzően alacsony vagy közepes tartományban marad. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma továbbra is országosan magas szintet ér el.

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Kedden folytatódik a nagyrészt napos idő, az égen megjelenő gomolyfelhőkből legfeljebb csak néhol alakulhat ki jelentéktelen zápor. Hajnalban és kora reggel, főként a délnyugati tájakon pára- és ködfoltok képződhetnek. A nyugati, északnyugati szél a délnyugati területek kivételével továbbra is megélénkül, helyenként megerősödik. A levegő hőmérséklete a reggeli 6–15 fokról délutánra már 24 és 29 fok közé emelkedik.