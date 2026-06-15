2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
21 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CIV
Elefántcsontpart 1 0 Ecuador
ECU
 Vége
E csoport
SWE
Svédország 5 1 Tunézia
TUN
 Vége
F csoport
ESP
Spanyolország Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Ma 18:00
H csoport
BEL
Belgium Egyiptom
EGY
 Ma 21:00
G csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nem semmi időjárást tartogat a hét eleje: kijut majd mindenből a magyaroknak, a frontérzékenyeknek ez elég rossz hír
Utazás

Nem semmi időjárást tartogat a hét eleje: kijut majd mindenből a magyaroknak, a frontérzékenyeknek ez elég rossz hír

Pénzcentrum
2026. június 15. 07:27

A hét elején mérsékelten meleg, szeles, de alapvetően napos időre számíthatunk, keddtől pedig további melegedés várható. Bár a hidegfront elvonulásával a pollenterhelés enyhén mérséklődik, és a humánmeteorológiai panaszok is enyhülnek, a feltámadó szél és az erős UV-sugárzás még okozhat kellemetlenségeket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hétfőn az átvonult front mögött változóan felhős, napos időre van kilátás jelentősebb csapadék nélkül, bár elszórtan egy-egy zápor kialakulására még van esély. A hőmérséklet kora reggel 14, napközben pedig 23 fok körül alakul. Az ország délnyugati harmadát leszámítva többfelé élénk, helyenként erős lesz a nyugati, északnyugati szél.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a közlekedésben is érezteti majd a hatását, az erősebb széllökések ugyanis ronthatják a járművek menetstabilitását, az esetleges záporok környezetében pedig nedves úttestre és hirtelen lecsökkenő látótávolságra kell készülni. A napos időszakokban vezetés közben is ajánlott a napszemüveg viselése.

Bár a hidegfronti hatás hétfőn már megszűnik, az arra érzékenyeknél továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén vagy vérnyomás-ingadozás. Ezeket a tüneteket, valamint a nyugtalanságot és az ingerlékenységet az erős szél is fokozhatja. A napos, mérsékelten meleg idő ugyanakkor összességében kedvező hatással lesz a szervezetre. Délelőtt 10 és délután 16 óra között az UV-sugárzás erős, helyenként nagyon erős lesz, így a szabadban tartózkodóknak gondoskodniuk kell a bőr megfelelő védelméről.

A pollenterhelés a front mögött valamelyest csökken. A pázsitfűfélék virágpora közepes-magas, a csalánféléké pedig közepes koncentrációban lesz jelen a levegőben. A többi növényi allergén, így például az útifű, a hárs, valamint a fenyő- és ciprusfélék pollenkoncentrációja jellemzően alacsony vagy közepes tartományban marad. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma továbbra is országosan magas szintet ér el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kedden folytatódik a nagyrészt napos idő, az égen megjelenő gomolyfelhőkből legfeljebb csak néhol alakulhat ki jelentéktelen zápor. Hajnalban és kora reggel, főként a délnyugati tájakon pára- és ködfoltok képződhetnek. A nyugati, északnyugati szél a délnyugati területek kivételével továbbra is megélénkül, helyenként megerősödik. A levegő hőmérséklete a reggeli 6–15 fokról délutánra már 24 és 29 fok közé emelkedik.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #allergia #szél #időjárás #hőmérséklet #hidegfront #pollen #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #allergiaszezon #időjárás-előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:30
08:20
08:15
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 14.
Súlyos terhet rakott a magyar vállalkozók vállára a rendszerváltás: most üthet vissza a „megoldjuk okosban” kultúrája
2026. június 14.
Sokkoló adat jött az iskolából kieső fiatalokról: ebben az EU-s országban a legrosszabb a helyzet
2026. június 14.
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
2026. június 13.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható szúnyogriasztókról: ezt mindenkinek tudnia kell a leggyakoribb hatóanyagokról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 15. hétfő
Jolán, Vid
25. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
2
1 hete
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
3
5 napja
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
4
4 napja
Földbe állt a népszerű ország turizmusa: sorra zárnak be a hotelek, óriási a baj!
5
1 hete
Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konvertibilitás
Korlátlan átválthatóságot jelent. Teljes konvertibilitás esetén a korlátlan átválthatóság kiterjed mind a deviza-belföldiekre, mind pedig a deviza-külföldiekre a folyó és a fizetési műveletek terén.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 15. 07:45
Itt a hatalmas fordulat a Közel-Keleten: megvan a megállapodás, Donald Trump születésnapján ünnepelte a diplomáciai sikert
Pénzcentrum  |  2026. június 15. 06:05
Figyelem! Életveszélyes gyerekterméket hívnak vissza: nehogy használd, ha mostanában ilyet vettél
Agrárszektor  |  2026. június 15. 08:13
Jön a vihar: kiadták a figyelmeztetést, ha itt laksz, nem árt, ha felkészülsz