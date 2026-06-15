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Letarolja a brutál kánikula Magyarországot: extrém melegre kell készülni, ez már nem tréfa

Pénzcentrum
2026. június 15. 16:23

A nyárias időjárás és a strandolásra csábító meleg mellett komoly veszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok. A következő napokban elképesztő kánikula érkezik hazánkba.

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A következő napokban véget ér a június közepére szokatlanul hűvös időjárás, és megérkezik az idei első komolyabb hőhullám Magyarországra. Az előrejelzések szerint csütörtöktől jelentős felmelegedés kezdődik, a hét végére pedig több helyen is 35 Celsius-fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet.

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Az Időkép szerint Délnyugat-Európa fölött erős anticiklon épül ki, amelynek hatására egyre melegebb és szárazabb légtömegek érik el a Kárpát-medencét. A folyamat már a hét közepén érezhető lesz, csütörtöktől pedig országszerte beköszönthet a kánikula.

A meteorológiai modellek alapján a hét második felében egyre több helyen haladhatja meg a nappali csúcshőmérséklet a 30 fokot, míg a legmelegebb térségekben 36-38 fokos értékek is előfordulhatnak. Az Alföldön és a déli országrészekben várható a legnagyobb forróság.

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A szakemberek szerint nem egyszerű, egy-két napos felmelegedésről van szó. A hosszabb távú előrejelzések alapján akár egy hétnél is tovább tarthat a hőség, június végén és július elején pedig egy 7-10 napos összefüggő hőhullám kialakulásának is jelentős az esélye.

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A meleg mellett az UV-sugárzás is fokozódni fog. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a déli órákban érdemes kerülni a tartós napon tartózkodást, valamint különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel és a fényvédelem.
Címlapkép: Getty Images
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