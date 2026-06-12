2026. június 12. péntek Villó
20 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
|
MEX
Mexikó 2 0 Dél-Afrika
RSA
 Vége
A csoport
KOR
Dél-Korea 2 1 Csehország
CZE
 Vége
A csoport
CAN
Kanada Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
USA
Egyesült Államok Paraguay
PAR
 Szombat 03:00
D csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Yellow Umbrella With Bright Sun And Blue Sky
Utazás

Kemény hőhullám közeleg Magyarország felé: ekkora csap le az országra az irdatlan nyári meleg

Pénzcentrum
2026. június 12. 16:22

A hűvösebb, változékony időjárás után a jövő héten megérkezik az év első tartós kánikulája. A HungaroMet előrejelzése szerint a hét második felében erőteljes felmelegedés várható, a csúcshőmérséklet pedig akár a 35 fokot is elérheti.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A jelenlegi, az átlagosnál kissé hűvösebb, inkább a májust idéző időjárás a következő napokban még kitart. Szombaton egy melegfront, majd vasárnap és hétfőn egy hullámzó hidegfront alakítja az ország időjárását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Délnyugat-Európa felett ugyanakkor már formálódik az a magasnyomású anticiklon, amely hamarosan nálunk is jelentős felmelegedést okoz. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a légköri képződmény középpontja a jövő hét folyamán fokozatosan a Kárpát-medence fölé helyeződik át.

Ezzel párhuzamosan egyre szárazabb és forróbb légtömegek áramlanak a térségbe, ami gyors és erőteljes melegedést indít el. A jövő hét második felében a nappali csúcsértékek már egyre nagyobb területen meghaladják a 30 fokot, a hétvégéhez közeledve pedig a maximumok a 35 fokot is elérhetik.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #kánikula #magyarország #nyár #hőség #hőmérséklet #felmelegedés #időjárás előrejelzés #hőhullám #hungaromet

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
14 perce
Irdatlan nyári meleg, lol. Végre lesz egy kis strandidő nyáron.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:22
16:16
16:15
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 12.
Meglepő ország lett a magyarok új kedvence: sorra fordulnak el a régi slágernyaralóhelyektől
2026. június 11.
Gerendai Károly a Sziget állami támogatásáról: szeretnék együttműködést az új kormánnyal
2026. június 12.
Új gazdagodási hullám söpör végig a világon: egy közeli országban duplázódhat a milliárdosok száma
2026. június 12.
Így alakul a Pepco, a KiK és a TEDi vetélkedése a vásárlókért: nagyon belehúztak 2025-ben, élesedik a dekorháború
2026. június 12.
Újra jön az Erasmus, de van egy óriási probléma: ezért maradhatnak itthon mégis magyar diákok tömegei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 12. péntek
Villó
24. hét
Június 12.
A gyermekmunka elleni világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
2
1 hete
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
3
2 napja
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
4
2 hete
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
5
2 hete
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: jégesőre és heves viharra is számíthatunk ezekben a megyékben délután
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció jogosultja
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási joga keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 12. 16:03
Új gazdagodási hullám söpör végig a világon: egy közeli országban duplázódhat a milliárdosok száma
Pénzcentrum  |  2026. június 12. 14:38
Most tényleg véget érhet az őrület, ami a Közel-Keleten folyik: vasárnap írhatják alá a békét, már a helyszín is megvan
Agrárszektor  |  2026. június 12. 16:26
Egekben az árak a lengyeleknél: már ennyit kérnek egy kiló karfiolért