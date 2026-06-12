Kemény hőhullám közeleg Magyarország felé: ekkora csap le az országra az irdatlan nyári meleg

A hűvösebb, változékony időjárás után a jövő héten megérkezik az év első tartós kánikulája. A HungaroMet előrejelzése szerint a hét második felében erőteljes felmelegedés várható, a csúcshőmérséklet pedig akár a 35 fokot is elérheti.

A jelenlegi, az átlagosnál kissé hűvösebb, inkább a májust idéző időjárás a következő napokban még kitart. Szombaton egy melegfront, majd vasárnap és hétfőn egy hullámzó hidegfront alakítja az ország időjárását.

Délnyugat-Európa felett ugyanakkor már formálódik az a magasnyomású anticiklon, amely hamarosan nálunk is jelentős felmelegedést okoz. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a légköri képződmény középpontja a jövő hét folyamán fokozatosan a Kárpát-medence fölé helyeződik át.

Ezzel párhuzamosan egyre szárazabb és forróbb légtömegek áramlanak a térségbe, ami gyors és erőteljes melegedést indít el. A jövő hét második felében a nappali csúcsértékek már egyre nagyobb területen meghaladják a 30 fokot, a hétvégéhez közeledve pedig a maximumok a 35 fokot is elérhetik.