Kemény hőhullám közeleg Magyarország felé: ekkora csap le az országra az irdatlan nyári meleg

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A hűvösebb, változékony időjárás után a jövő héten megérkezik az év első tartós kánikulája. A HungaroMet előrejelzése szerint a hét második felében erőteljes felmelegedés várható, a csúcshőmérséklet pedig akár a 35 fokot is elérheti.
A jelenlegi, az átlagosnál kissé hűvösebb, inkább a májust idéző időjárás a következő napokban még kitart. Szombaton egy melegfront, majd vasárnap és hétfőn egy hullámzó hidegfront alakítja az ország időjárását.
Délnyugat-Európa felett ugyanakkor már formálódik az a magasnyomású anticiklon, amely hamarosan nálunk is jelentős felmelegedést okoz. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a légköri képződmény középpontja a jövő hét folyamán fokozatosan a Kárpát-medence fölé helyeződik át.
Ezzel párhuzamosan egyre szárazabb és forróbb légtömegek áramlanak a térségbe, ami gyors és erőteljes melegedést indít el. A jövő hét második felében a nappali csúcsértékek már egyre nagyobb területen meghaladják a 30 fokot, a hétvégéhez közeledve pedig a maximumok a 35 fokot is elérhetik.
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