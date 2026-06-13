A Pénzcentrum 2026. június 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok vasárnapra: kritikus szintet ér el a sugárzás az egyik magyar régióban
Nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható vasárnap a Dél-Dunántúlon - közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. szombaton.
Azt írták, hogy a régió területének 55 százalékán az UV-index meghaladja majd a 7,0-es értéket, a lehetséges maximumérték 7,2 lesz. A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Azt javasolják, hogy aki teheti, 11 és 15 óra között kerülje a napozást, viseljen vállat takaró pólót, szalmakalapot, és használjon fényvédő krémet.
Felhívták a figyelmet arra, hogy normál bőrtípusnál már 15-20 percnyi napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. A várható UV-B-értékek területi eloszlása a HungaroMet honlapján tekinthető meg.
A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026
A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Az Adria InterCity idén nyáron ismét közvetlen éjszakai összeköttetést ad Budapest és Split között.
A csúcshőmérséklet akár a 35 fokot is elérheti.
Elalvás okozhatta a kettős tragédiát: nyolcan vesztették életüket a hajnali balesetekben egy magyar autópályán
Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Baleset miatt torlódik az M7-es autópálya forgalma a Balaton felé vezető oldalon, Székesfehérvár közelében
Erre nagyon figyelj! Közel húsz év után teljesen átalakul az éjszakai közlekedés a fővárosban és környékén
Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat.
A Pénzcentrum 2026. június 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Súlyos áramütést szenvedett egy 11 éves fiú csütörtök délután a várpalotai vasútállomáson, miután felmászott egy vasúti szerelvény tetejére.
Munkagépeknek hajtott egy kamion az M1-esen Töltéstavánál, a jármű kigyulladt.
Kettészakad az ország időjárása pénteken: ragyogó napsütés mellett zivatarokra figyelmeztetnek a keleti részen
Pénteken többnyire napos időre számíthatunk 20 és 24 fok közötti csúcshőmérséklettel, a keleti országrészben azonban záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
A szektorban működő szolgáltatók szerint a megkeresések száma akár a tavalyi felére is visszaeshet, miközben a desztinációk közti arányok is jelentősen átrendeződtek.
A Metallica budapesti koncertjei miatt jelentős forgalmi változásokra és útlezárásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén.
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Az Iseói‑tó az olasz tóvidék egyik legszebb, mégis alig ismert gyöngyszeme: a Comói-tónál csendesebb, autentikusabb és jóval megfizethetőbb.
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A berobbanó kánikula és a csapadékhiány súlyos aszályt és növénykárokat okozhat.
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Még nem zárult le az új KRESZ előkészítése, a kormány szerint lesz alkalom az érdekképviseletekkel való egyeztetésre.
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Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
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A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.