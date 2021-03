Hortobágyi húsos palacsinta recept: így készül az eredeti hortobágyi húsos palacsinta rántva vagy szaftosan

Hogyan készül a hortobágyi húsos palacsinta? Hortobágyi húsos palacsinta pörköltből, hortobágyi húsos palacsinta darált húsból: a rántott és a szaftos verzió is mennyei!

Mind hazai, mind nemzetközi szinten a gulyásleves mellett az egyik legnépszerűbb hungarikum a hortobágyi húsos palacsinta, ami egy igazán különleges és laktató főétel. Ha a Hortobágy térségében, vagy az Alföldön járunk, egy hortobágyi húsos palacsinta elfogyasztása szinte kötelező napirendi pont - ám ha nem tudjuk ezt a finomságot a helyszínen, kirándulás közben kiélvezni, mi magunk is elkészíthetjük a hortobágyi palacsinta egyik verzióját. Cikkünkben eláruljuk, hogyan készűl a hortobágyi húsos palacsinta rántva és szaftosan, illetve hogyan készül a hortobágyi húsos palacsinta darált hússal és pörkölttel megtöltve! Azt is megtudhatod, milyen mártás vagy desszert illik a hortobágyi palacsinta mellé!

A hortobágyi húsos palacsinta története

Gondoltad volna, hogy a betyárok és a pásztorok sosem ettek hortobágyi húsos palacsintát? A hortobágyi palacsinta nem a Hortobágy nevű tájegységről kapta a nevét, sőt, a 20. század közepéig nem is létezett, mint étel. Az első hortobágyi húsos palacsinta az 1958-as brüsszeli világkiállításra készült és a hortobágyi palacsinta név is pusztán marketingfogás volt. Az eredeti hortobágyi húsos palacsinta pörköltből készült tölteléket kombinál klasszikus magyar palacsinta, amit a pörkölt levéből, illetve tejfölből készült mártással leöntve kínálnak.

A hortobágyi húsos palacsinta darált hússal vagy borjúpörkölttel - esetenként sertéspörkölttel vagy akár csirkepörkölttel is megtölthető, attól függően, hogy milyen maradék van otthon - a lényeg ugyanaz: mégpedig a magyaros fűszerezés (lecsós alapra só, bors, pirospaprika és őrölt kömény). A hortobágyi húsos palacsinta rántva is elkészíthető, nem csak szaftosan. Ezesetben is a hortobágyi palacsinta készítése megegyezik a szaftos verzióéval, ám nem öntik le a palacsintákat szaftos mártással, helyette bepanírozzák és forró olajban kisütik azt. Nézzük, hogyan készül a hortobágyi húsos palacsinta recept két népszerű verziója!

A palacsinták kisütése

A hortobágyi húsos palacsinta recept alapja a sima, jól megszokott palacsinta, amellyel kapcsolatban mindössze annyi módosítást kell eszközölnünk, hogy vastagabbra sütjük ki, mint ahogy azt korábban megszoktuk. Keverjünk csomómentesre egy nagyobb tálban 500 g lisztet 2 tojással, 4 dl tejjel, 1 dl szódavízzel, illetve egy kávéskanálnyi sóval és egy csipet cukorral, végül enyhén kiolajozott serpenyőben süssük meg a palacsinták mindkét oldalát.

A hortobágyi húsos palacsinta tölteléke

A hortobágyi húsos palacsinta darált húsból vagy kész pörköltből is elkészíthető. Habár az eredeti hortobágyi palacsinta borjúpörköltből készült, ha nincs kedvünk előállítani ezt az időigényes - és nemmellesleg drága - ételt, egyszerűen összedobhatjuk darált húsból is azt, mindössze arra kell ügyelnünk, hogy ugyanolyan magyarosan főzzük meg, mint a sima pörköltet.

Attól függően, hogy melyik elkészítési utat választjuk, ügyeljünk arra, hogy a hortobágyi palacsinta töltelékének legyen egy kis fűszeres, paprikás leve, amelyet leöntünk a lényegi tartalomról, hogy később, ha a hortobágyi húsos palacsinta szaftosan készül, behabarhassuk és öntetként használhassuk hozzá. Ha pörköltet használunk, a húskockákat törjük össze villával apróra, hogy a töltelék szinte kenhető legyen. A darált húsos és a pörköltes verzió töltelékében is érdemes elkevernünk 1-1 kanál tejfölt, hogy krémesítsük a húst.

A hortobágyi húsos palacsinta megtöltése

A hortobágyi palacsinta megtöltése nem egy bonyolult mutatvány: fogjuk a darált húsos vagy a pörköltes tölteléket és kanalazzuk őket a palacsinta közepére. Hajtsuk be a két végét, majd tekerjük össze. A végeredmény az édes palacsintákkal ellenben inkább egy kis töltött káposztaszerű batyura fog emlékeztetni.

Hortobágyi húsos palacsinta szaftosan

Ha a hortobágyi húsos palacsinta szaftosan készül, a palacsinták megtöltése után öntetet kell készítenünk hozzá. Fogjuk a darált húsos töltelék vagy a pörkölt leszűrt levét, majd adjunk hozzá egy kis liszttel elkevert tejfölt - az adag méretétől függően eldönthetjük, hogy mennyi öntetre van szükség, de mindenképpen javasoljuk egy kisebb vagy nagyobb pohár tejföl felhasználását. A hortobágyi húsos palacsinta "batyukat" helyezzük egy kevés vajjal kikent jénai tálba vagy magasabb falú tepsibe, majd öntsük rájuk az összes szószt. Tálalás előtt 10-15 percre rakjuk vissza a sütőbe melegedni az ételt, hogy forrón, jó sok szafttal tálalhassuk azt.

Hortobágyi húsos palacsinta rántva

A rántott hortobágyi húsos palacsinta szintén nagyon népszerű Magyarországon - tájegységenként eltérő lehet, hogy a hortobágyi húsos palacsinta szaftos vagy rántott verzióját teszik terítékre. A rántott hortobágyi palacsinta esetében is ugyanúgy le kell szűrnünk a darált húsos töltelék vagy a pörkölt levét (és felaprítanunk a pörköltet), majd elkevernünk benne egy kevés tejfölt, ugyanis a sok szaft csak eláztatná a palacsintákat.

Töltsük meg a palacsintákat a fent leírt módon, de ha nem szeretnénk, ez esetben nem szükséges batyukat formálnunk belőlük, ugyanis ezeket a palacsintákat le kell fagyasztanunk a kisütéshez. A töltött palacsintákat hűtsük le, majd óvatosan panírozzuk be őket (liszt, tojás, zsemlemorzsa). Tegyük őket tálcára, majd fagyasszuk le őket úgy, hogy nem érnek egymáshoz (különben összefagynának és kiszakadnának. Amikor megfagytak, egyszerűen vegyük elő őket és előre felhevített olajban süssük meg minden oldalukat. A fagyasztás azért szükséges, mert így a hortobágyi palacsinta nem fog kinyílni a sütés hatására - ha viszont nem szeretnénk fagyasztással bajlódni, ezt a lépést ki s hagyhatjuk, viszont így néhány fogpiszkálóval össze kell tűznünk a tésztát, különben a hortobágyi palacsinta kinyílik és kifolyik belőle a töltelék.

A hortobágyi húsos palacsinta töltelékének szaftja ez esetben sem megy a kukába: ugyanúgy habarjuk be tejföllel és kínáljuk fel mellé egyszerű, magyaros ízű mártásként. Ha kevés a lé, vagy nem szeretnénk felhasználni azt, keverjünk össze egy kis tartármáltást (tejföl, majonéz, mustár, só, bors) a hortobágyi palacsinta mellé, ugyanis egy kis édeskés ízvilággal remek összképet hozhatunk létre.

Mit kínáljunk a hortobágyi palacsinta mellé?

A hortobágyi húsospalacsinta általában egytálételként szerepel az étlapon, hiszen nagyszerű kombinációja a tömény, húsos tölteléknek, a könnyed tésztának és a frissítő mártásnak. A rántott hortobágyi palacsinta mellé kínálhatunk sült krumplit is, ám ha maradni szeretnénk a magyaros hagyományok mellett, nagyszerű kísérője az ételnek a csalamádé vagy az uborkasaláta is. Desszertként a hortobágyi húsos palacsinta után mindenképpen valami könnyed édességet ajánlunk - ami semmiképpen sem egy másik palacsinta -, mint például a túrógombóc vagy a meggyes rétes.

