Ezzel a magyar mobilappal megfékezhető a járvány terjedése: mutatjuk, hogyan működik

Elkészült a magyar fejlesztésű, a koronavírus járvány megfékezését elősegítő okostelefonos alkalmazás, és 25 fővel tesztelik is - árulta el lapunknak az appot fejlesztő cég alapítója, Werderits Krisztián. A Vöröskereszt érdeklődik az app iránt, és a magyar kormánnyal is felvették a kapcsolatot. Az alapító összefoglalta nekünk, hogy állnak most, és melyek a következő lépések ahhoz, hogy élesben is publikálhasák az appot.

"Hollandia, Dánia, Egyesült Királyság, Norvégia, és még sokan mások, mind hasonló alkalmazást ígérnek valamikorra, de mi az alkalmazást elkészítettük és pillanatnyilag 25 fővel teszteljük, illetve 16 európai nyelvre fordították le számunkra önkéntesek" - számolt be a Portfoliónak a koronavírusos betegek nyomon követését lehetővé tevő VirusContact nevű appot fejlesztő cég alapítója, Werderits Krisztián.

Mi a VirusContact és mi a célja?

A VirusContact egy mobiltelefonos alkalmazás, melynek célja, hogy segítsen az új típusú koronavírus (illetve a jövőre nézve akár más fertőző betegségek) terjedésének kontrollálásában, azáltal, hogy tudatja a felhasználóval, ha olyan felhasználó közvetlen közelében járt az elmúlt 14 napban, akiről azóta igazoltan kiderült, hogy megfertőződött a vírussal.

Ebben az esetben az alkalmazás anonim értesítést küld a felhasználónak, hogy hol, mikor, milyen távolságban és mennyi ideig tartózkodott fertőzött közelében. Ezen adatok alapján a felhasználó eldöntheti, hogy ez potenciális kockázat volt-e és szükséges-e orvoshoz fordulnia. A felhasználó nem azonosítható, az adatok biztonságban vannak és az alkalmazás ingyenes.

Hogyan működik?

Az alkalmazás működéséhez hozzá kell férnie a mobiltelefon Bluetooth kapcsolatához, a helymeghatározáshoz és a háttérben kell futnia. A Bluetooth LE (Low Energy) technológiát használva az app más felhasználókat keres a hatótávolságon belül (körülbelül 10 méter). Ezen a távolságon belül létrejön a kapcsolat, de csak azok adatait menti el az alkalmazás, akik 2 méternél közelebb kerülnek a felhasználóhoz, ezzel növelve a pontosságot.

Ha a készülék egy másik VirusContact felhasználó Bluetooth rádiójelét érzékeli, eltárolja az alábbi adatokat a készüléken: a találkozás helye, ideje, becsült távolsága és időtartama. Ha egy felhasználó igazoltan fertőzöttként jelöli meg magát, azok a felhasználók akiknek a közelében járt az elmúlt 14 napban (lappangási idő), értesítést kapnak erről, a találkozás fentebb említett részleteivel. A felhasználó azért jelenti be a fertőződését, mert nyilván elmondaná a családtagjainak, hogy beteg lett, de az alkalmazás használatával azokat is anonim módon figyelmeztetheti, akiket nem ismer, de a közvetlen közelükben járt.

Werderits Krisztián elmondta, személyiségi jogi szempontokat is figyelembe vettek több szakértői konzultáció után, és az eredeti elképzelést ennek megfelelően kismértékben módosították.

A továbbiakban egy kormányzati vagy egészségügyi szervre vagy NGO-ra van szükségünk partnerként, mert az alkalmazást csak így publikálhatjuk. A Magyar Vöröskereszt felvette velünk a kapcsolatot, pillanatnyilag ők mérlegelik, hogy megjelentetnék az alkalmazást. Így nem csak Magyarországon, de az egész EU-ban elérhetővé válna. Az alkamazásunkra Seszták Miklós miniszter úr figyelmét is felhívtuk

- mondta el. Az Apple szigorúan szabályozza, hogy ki tehet közzé az új koronavírushoz kapcsolódó appot. Amíg nincs meg a partner, maximum 25 fővel tud tesztelni a fejlesztő cég, még béta verziót sem adhatnak ki, ezért kritikus fontosságú lenne az említett partnerség a továbblépéshez. Mióta március 20-án nyilvánossá tették a projektet, rengeteg kormányzat, NGO és vállalat jelentett be hasonló megoldásokat, ezeket a fejlesztő cég alapítója is sorra vette:

TraceTogether - apró különbségekkel ugyanaz, mint a VirusContact alkalmazás, a szingapúri kormányzat fejlesztette, csak ott használható, és nem teljesen anonim.

Stopp-Corona - az osztrák Vöröskereszt támogatásával készült alkalmazás, amely nem automatikusan rögzíti a találkozásokat, hanem a felhasználóknak egy méterre kell megközelíteniük egymást és a telefonjukat elővéve, az alkalmazást használva egy ún. digitális kézfogást kell végrehajtaniuk.

PEPP-PT - a páneurópai együttműködés az új koronavírust követő appok számára - ez nem egy konkrét termék, hanem egy ajánlásrendszer hasonló alkalmazások együttműködésére, melynek a VirusContact megfelel.

Apple és Google - sokan félreértelmezték a két óriáscég bejelentését. Ők sem alkalmazást adnak ki erre, hanem új lehetőségeket (API-kat) biztosítanak a VirusContacthoz hasonló alkalmazások fejlesztőinek (tehát a fejlesztők munkáját könnyítik meg).

Csak GPS-t használó alkalmazások: az ilyen megoldásoknál választani kell, hogy az alkalmazás állandóan rögzíti a helyzetünket és így jelentős mértékben meríti az akkumulátort vagy csak időnként tárolja el, hogy merre jártunk - így viszont az adat sokkal pontatlanabb. Csehországban a mapy.cz tett ilyen kísérletet, ahol gyakorlatilag egy navigációs alkalmazásban tették lehetővé, hogy a felhasználók jelezzék, ha fertőződtek. Aki elvileg keresztezhette a fertőzött útját, üzenetet kapott, de abban sem a hely, sem az idő nem szerepelt, így ez az információ a fertőzés kockázatának mérlegelésére teljesen alkalmatlan.

Az alkalmazás nem ígéri, hogy megvéd bármitől, azt csak a megfelelő távolságtartás és védőfelszerelések biztosíthatják, nem egy app. Ugyanakkor a mindennapi érintkezések során, illetve majd a karantén feloldása után nagy szolgálatot tehet újabb csoportos fertőzések elkerülésére, ha egy ilyen plusz információhoz jutva a felhasználók önként követik a potenciális fertőzöttekre vonatkozó helyi ajánlásokat.