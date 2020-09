Ér 4 millával többet? Duplateszten a luxus és a fapados KIA Ceed

Ér 4 bő négymillióval többet a KIA Ceed csúcsmodellje a hétköznapi verziónál? A motoron kívül mi a különbség a kettő között? Megannyi kérdés, amelyek közül jópárra kiderül a válasz a Pénzcentrum mostani duplatesztjéből. Egy "lakossági" Ceed kombi mellett megkaptuk a ProCeed GT-t is a kínálat legtetejéről. A poént előre nem lőjük le, de annyit elárulunk, a GT-ben egy bizonyos gombot biztosan hamar elkoptatnánk.

Nehéz helyzetben van, aki szeretne birtokolni egy KIA Ceed-et, rengeteg verziója létezik az autónak, nem egyszerű kiválasztani, melyik lenne nekünk az ideális. A mostani videó talán segíthet dönteni: megmutatjuk a két végletet, egy teljesen átlagos Ceed-et, és a kínálat legtetejét, a ProCeed GT-t - azaz, nem teljesen a kínálat két vége, mert a "hétköznapi" Ceed nem a fapados verzió, silver felszereltséggel kaptuk meg.

A videóból megtudhatod, mi a különbség a hatmilliós és a majdnem duplaannyiba kerülő verzió között!

Pár szó az autókról

A mezei KIA Ceed egy vérbeli családi kombi, alapára 5,2 millió forint, mint fentebb említettük, mi a silver felszereltségi szinttel kaptuk meg, ami bő egymillió forinttal több extrát jelent. Ebbe aztán minden is belefér, a csomagtér 635 literes, de ha ez sem lenne elég, akkor az üléseket lehajtva még több mint 1000 literrel lehet növelni a kapacitást. Az ezres T-GDI motortól sem kell megijedni, amire kell, arra van benne erő, cserébe igen takarékosan el lehet vele közlekedni, akár 6 liter benzinből is kijöhet 100 kilométer.

A koreai kombi egy józan döltés annak, aki valami nagy batárt keres, de nem ülne fel a SUV-vonatra: szinte professzionálisan úgy tervezték, hogy a nagy tömegek igényeit elégítse ki. Emellett a KIA egy elég nagyvonalú garanciát ad az autóira, 7 évig vagy 150 ezer kilométerig érvényes a jótállás - ez szintén fontos lehet, ha valaki autóvásárláson gondolkodik. Ár-érték arányban sikerült nagyon jól belőni a puttonyos Ceed-et.

A ProCeed GT pedig már teljesen más tészta: bár előről nem sokban különbözik a mezei verziótól, de a látszat ennél nagyobbat nem is csalhatna! Bár a műszerfal szinte ugyanaz, mint a lakossági Ceedekben, de mégsem tűnik fapadosnak a beltér, igényesen emelték át a főbb elemeket, és olyan apróságokkal, mint a varrott bőrborítás abszolút megvan az ember prémiumérzete. A GT ülések is kényelmesek, pont ott tartanak, ahol kell. Ebben a csomagtér valamivel kisebb - a gömbölyded forma átka -, csak 594 literes, de azért ezzel is együtt lehet élni, viszont szintén a lekerekítés miatt a 185-190 centis, vagy magasabb utasok eléggé kellemetlenül érezhetik magukat.

Azonban nem is ez a lényeg, hanem az autó szíve: egy 1,6 literes, 204 lóerős turbóbenzin dolgozik a motorháztető alatt. Ez 7,6 másodperc alatt löki fel 100-ra a kombit, ami elég meggyőző adat. Ha valaki ilyet vásárol, a legjobb barátja a sport-gomb lesz, ennek hatására javul a gázreakció, öblösebb hangot ad a kipufogó, és csökken a kormány rásegítése. A kipufogómorgással nem lehet betelni, sem pedig a dinamikával, amit a sport mód kölcsönöz - mintha kicserélték volna az amúgy sem gyenge autót. Életvitelszerű használat mellett vélhetően hamar elkopna az a sport-gomb...

Viszont ennek megfelelően a GT jóval éhesebb is: 9-12 liter közötti fogyasztással érdemes számolni. A ProCeed GT alapára 8,65 millió forint, ehhez jött még a panorámatető, az automataváltó és a többi extra, amivel a tesztautónk ára már a 10 milliós határt is átlépte. Mindenesetre, aki shooting brakeben gondolkodik, mindenképpen vegye számításba a Ceed csúcsverzióját, főképpen, mert a Mercedes CLA jóval drágább.

A maga nemében mindkét autó jó döltés lehet, sokmindenbe nem lehet belekötni.

