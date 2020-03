Így lesz a 8 milliós kecskeméti Merci 15 a szalonban: teszten az új CLA

Egészen egyszerűen duplázhatod meg a kinézett autó árát: egy kis ez, egy kis az, és máris milliókkal nő a számla. Ha nem elégszel meg az alapfelszereltséggel, ezzel számolni kell. Videón prezentáljuk a jelenséget, és cikkünkből az is kiderül, hogy mit tud a belépő-szintű Mercedes, milyen extrákat tartogagat a legújabb CLA-osztály!

A Mercedes CLA már csak azért is különleges helyet foglal el a magyarok szívében, mert teljes egészében Kecskeméten készül, magyar kezek által. Ezt a modellt szokás a belépő szintű Mercedesnek is nevezni, hiszen a CLA-nak az egyik legalacsonyabb az alapára: 8,3 millióért már el lehet hozni a legkisebb motorral, a legszerényebb felszereltséggel, de ahogyan a videóban is látható, az árcédula elég hamar fel tud kúszni ennek akár a duplájára is. Az alábbi videóban tételesen meg is mutatjuk, hogy mi mennyibe került a tesztautón.

Sokan vitatják a CLA létjogosultságát, a formájától is fanyalognak páran, utóbbi rám is igaz volt egészen addig, ameddig nem láttam meg élőben az autót - úgy már teljesen emészthető, sőt vagány is! Közömbös senki nem marad a négyajtós kupé iránt, annyi biztos. Igen, az elmúlt pár évben már meg kellett barátkozni a gondolattal: egyre nagyobb teret nyernek a négyajtós kupék, az előző CLA-ból is elfogyott vagy 800 ezer darab, ami remek ajánlólevél az új modellnek is.

Érdemes a helyén kezelni az új, belépő szintű Mercit: fogadjuk el, ez egy imázstermék, amit arra terveztek, hogy a német felső-közép jogsis-korú gyerekeinek legyen mit hajtania. A high-tech megoldások is megerősítik: ez az autó elsősorban azoknak készült, akiknek előbb volt okostelefonja, mint jogosítványa. Arról nincs információ, hogy a régi "Mercedes-bázis", az ún. német nyugdíjasok mit szólnak a gyártó új irányához, de szerkesztőségi tapasztalatok alapján 50 alatt mindenki imádja az új modellt.

Bár maga a CLA az A-osztály alapjaira épül, egyáltalán nem érződik kicsinek, sőt, megtapasztalhatjuk benne a híres "hajóérzést". És bizony jó, hogy a tesztautóban volt tolatókamera, mert anélkül elég nehézkes lett volna kilátni hátrafelé - köszönhetően a meredek szögben beeső hátsó szélvédőnek. Sajnos ez a kupéforma egyik hátránya, de a prémiumért meg kell szenvedni, ugye. A másik hátulütő a szűkös fejtér, ami hátul érzékelhető, főképp 180 centis magasság fölött. Ellenben a lábtér teljesen élhető, 4 felnőtt gond nélkül el tud lenni az autóban, ha nem a Harlem Globetrottersről van szó.

Tetkós lábszár, merdzsós lifestyle

Ahogy már fentebb említettem: a CLA egy imázstermék, de annak nem utolsó! És valljuk be, a prémiumság pont ebben rejlik: többet, jobbat adni, mint mások - kényelemből és showelemből pedig a majdnem 16 millió forintos tesztautóban sem volt hiány. A belseje már az új, egységes Mercedes-dizájn, az anyagok minősége természetesen kifogástalan, a dizájn hozza az aktuális trendet, ahogyan egy prémiumterméknél azt illik. És talán a csillagos márkának van az egyik legjobb belső hangulatvilágítása a piacon, a LED-csíkok baromi látványosak - főképp nyilván este -, de egyben a durvább színkombinációk sem zavarnak vezetés tekintetében.

Az MBUX nevű multimédia-rendszer is kimagaslóra sikeredett, főképpen a két 10,25 colos kijelző. Jó, lehetne azon lovagolni, hogy az autóiparnak kb. 10 évre volt szüksége arra, hogy iPad-szintű kijelzőket tudjon beépíteni a járművekbe, de károgás helyett inkább örüljünk, hogy elérkezett a pillanat. A drágább kategóriában sem találkozhatunk szebb kijelzőkkel, és a rendszer is gyors, remekül kezelhető.

A "Hey, Mercedes!" parancsszóval életre kelthető a mesterséges intelligencia, aki ugyan csak angolul tud - vélhetően nemsokára magyarul is megtanul a Mertci -, de rengeteg funkciója van a klíma hőfokától kezdve a napfénytető árnyékolóján át a GPS-ig és a telefonig. Oké, a rendszer nem tökéletes, minden esetre komoly támpontot jelenthet ahhoz, hogy mi vár ránk a jövőben. Ahogyan a kiterjesztett valósággal operáló navigáció is futurisztikus: az első kamera képére nyilakat vetít ki, hogy merre kell haladni, hol kell kanyarodni. Ez olyan helyeken volt baromi hasznos, ahol még életemben nem játram, és nem egyértelmű, hogy a bonyolult kereszteződés melyik ágába kell kikanyarodni. Arról nem is beszélve, hogy a kameraképen a házszámok is realtime mennek a házszámokra kivetítve, ami szintén rendkívül hasznos.

Ennyit fogyaszt



A CLA is osztozik a Nissan-Renault-Dacia trió által használt 1,33 literes, négyhengeres turbómotorral, ami talán a legjobb a kategóriában. A 163 lóerő és a 250 Nm bőven elég mindenre, és az autó is egyszerre vaan hangolva úgy a sebességre, mint a városi dugóban araszolásra. A hajó-feeling miatt konkrétan az autópályatempó csupán vánszorgásnak tűnik a CLA-ban. A hétfokozatú automataváltó finoman pakolgatja a fokozatokat, az egyetlen gyengepontja, hogy pár másodpercet gondolkodik, ha az előre-hátramenet között kell váltani.

A fogyasztási adatok egészen barátiak, pályán 130-as tempónál 6-6,5 litert mutatott a számítógép, miközben dugóban araszolva sem mentünk 8-9 liter fölé a komfort-módban. Sportban ez kb. 10-20 százalékkal megugrik, de nomen est omen: sokkalta dinamikusabb lesz tőle a kocsi, a váltó pedig tovább engedi forogni a motort.

Összességében

Nincs kétség: a CLA egy divattermék, lehet menőzni a szomszédnak, elvinni a haverokat egy körre sport módban. De egyben mondjuk egy családnak is, hiszen a csomagtér mérete (460 liter) ezt is lehetővé teszi, ahogyan az utastérben is elfér két-három gyerek is. Pontosan azt adja a kompakt-kategóriában, amiért a Mercedes imázstermékeit imádni szokták az emberek.

Ebben a kategóriában pedig az árazás másodlagos szempont, hiszen nem az árcédula, hanem a formavilág adja el magát az arra érzékeny célcsoportnak. Nincs kétség, aki megteheti, és beleszeret, az akkor is meg fogja venni, ha 300 ezer forint a tetőablak. Benne ülni, vezetni pontosan olyan jó, ahogyan a Mercedestől elvárná az ember, és a benne lévő technológiára sem lehet panasz.

Az már más kérdés, hogy a tesztautó 15,3 millió forintos árából már akár egy nagyobb E-osztályt is lehet venni, vagy igazándiból bármi mást. És itt jön a képbe a forma...

Címlapkép: Getty Images