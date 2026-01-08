Ilyen hideg reggelre évek óta nem ébredtünk: akár -20 fok is lehet pénteken

A HungaroMet a Facebook-oldalán közölte, hogy évek óta nem volt olyan zord reggel, mint amilyen a holnapi nap lehet.

Mint írták, több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.

Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetés legutóbb csaknem 5 éve, pontosabban 2021. február 11-én lett kiadva az ország valamennyi vármegyéjére.

Gyorsan zuhan a hőmérséklet tehát éjszaka. A Dunántúl északnyugati részén lehet kevésbé hideg, zord az éjjel, a térséget ugyanis már eléri a következő légörvényhez kapcsolódó front felhőzete, ami gátolja a kisugárzást - ez a front lesz a péntek nappali időjárás meghatározója.