Előbb lehet Horvátországban euró, mint várták: reagált az EU

Üdvözölte az eurócsoport elnöke, hogy Horvátország hivatalosan is kérte a felvételét az euró bevezetéséhez szükséges európai árfolyam-mechanizmusba (ERM-II). Mario Centeno a közös fizetőeszközt használó uniós tagállamok pénzügyminisztereinek hétfői brüsszeli ülése után leszögezte: ez azt mutatja, hogy továbbra is vonzó az euróövezet, amely "szilárd bástyája" a stabilitásnak és a gazdasági növekedésnek Európában.

Hasonló véleményének adott hangot Pierre Moscovici uniós gazdasági biztos is, aki szerint Zágráb lépése a valutaövezet iránti bizalmat jelzi. Szakértők szerint legkorábban 2023-ban várható Horvátország csatlakozása a jelenleg tizenkilenc tagú eurózónához. Ehhez az szükséges, hogy Horvátország egy éven belül (legkésőbb 2020 kora nyaráig) belépjen az ERM-II-be, ami praktikusan egy plusz-mínusz 15 százalékos árfolyamsáv, amelyben a kuna majd szabadon lebeg az euróval szemben. A kétéves "próbaidőszak" során el kell kerülni a horvát fizetőeszköz egyoldalú leértékelését, így 2022 tavaszán, kora nyarán megszülethet a döntés az euróövezetbe való felvételről.

A Pénzcentrum is megírta: Horvátország a múlt héten kérte felvételét az európai árfolyam-mechanizmusba (ERM-II). Zdravko Maric horvát pénzügyminiszter arról beszélt, hogy Zágráb 2024-re tervezi a közös európai fizetőeszköz bevezetését.

Készülnek a románok, bolgárok is

Nem csak a horvátok előzhetnek be minket: vélhetően Bukarestben és Szófiában is előbb fizethetnek majd a közös európai pénzzel, mint Budapesten. Februárban megírtuk, hogy Viorica Dancila román miniszterelnök bejelentette: 2024-re tervezik bevezetni Romániában az eurót. Keleti szomszédunk még tavaly márciusban állított fel egy szakmai és politikai bizottságot, amelynek feladata az euró bevezetésének megtervezése volt. Ez a testület kevesebb mint egy év alatt végzett a munkájával, összerakták a csatlakozási ütemtervet, az országot az átállásra felkészítő cselekvési terveket és a pontos dátumot is megnevezték.

2024-es román eurónál is előbb válthat pénznemet Bulgária: ők 2022-ben állnának át az euróra. Ugyanakkor nekik könnyebb a dolguk, mivel a bolgár leva árfolyama már jó ideje az euróhoz van rögzítve.

A magyaroknak csak álom

Varga Mihály pénzügyminiszter egy májusi sajtótájékoztatón kijelentette: Magyarország egyelőre nem fogja belátható időn belül bevezetni a közös európai fizetőeszközt. A tárcavezető kifejtette: bár a magyar gazdaság jó pályán halad, elvileg készen állunk arra, hogy mérlegeljük ezt a lehetőséget. Ugyanakkor Varga azt is kijelentette: a kormánynak nem szándéka, hogy olyan övezethez csatlakozzon, amelynek jelenleg is változnak a szabályai, átalakulás alatt áll az övezet - fejtette ki. Egyelőre nincs napirenden a csatlakozás.

A Portfolio korábbi elemzésében azt írta a magyar euróról, hogy a jegybank gyakorlatilag teljesíthetetlen feltételeket szabott az euró bevezetéséhez néhány éve, Orbán Viktor szavaiból pedig azt lehetett kiolvasni, hogy nekünk kényelmes a jelenlegi helyzet. Hosszabb távon persze Brüsszel továbbra is színvallásra kényszeríthet, hiszen hivatalosan továbbra is a vállalásaink között szerepel a közös deviza bevezetése. Az mindenesetre árulkodó, hogy a friss elemzésekben már nem is számolnak magyar euróbevezetéssel a következő években. További részletek a cikkben!