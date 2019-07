Beelőznek a horvátok: előbb lesz eurójuk, mint nekünk

Horvátország is beállt a sorba: déli szomszédunkban 2024-re már euróval fizetnének. Korábban Románia is ezt a dátumot tüzte ki célul, a bolgárok pedig még ennél is tovább mentek, ők 2022-től váltanának a közös európai pénzre. Magyarországon egyelőre nincs tervben az euró bevezetése.

Horvátország a hét végéig kérni fogja felvételét az európai árfolyam-mechanizmusba (ERM-II) - jelentette ki Zdravko Maric horvát pénzügyminiszter, az euró bevezetésével foglalkozó nemzeti tanács ülését követően. A tárcavezető kiemelte: csütörtökön a kormánynak még formálisan is fel kell hatalmaznia a pénzügyminisztert és Borisom Vujcic jegybankelnököt, hogy aláírja és elküldje a szándéknyilatkozatot.

Utalt arra, hogy 19 rendelkezést tervez a horvát kabinet: a legfontosabbként említette a horvát statisztikai hivatal (DZS) szolgáltatásainak javítását és tevékenységének bővítését, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását, valamint az üzleti környezet javítását. Az ERM-hez csatlakozás az utolsó lépés az euró bevezetéséhez - hangsúlyozta Maric, majd hozzátette: minden országnak legalább két évig részt kell vennie az ERM-ben, mielőtt átállhat az euróra.

Az euró bevezetését legkésőbb 2024-re tervezi Zágráb, addigra az ország megfelelhet valamennyi maastrichti kritériumnak.

Ezek között szerepel, hogy az infláció nem lehet 1,5 százalékponttal több, mint a három legnagyobb árstabilitással rendelkező tagállam inflációs rátájának átlaga. További feltétel, hogy az éves államháztartási hiány nem haladhatja meg a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát, a bruttó államadósság nem lépheti túl a GDP 60 százalékát, és a hosszú távú hitelek kamatlába legfeljebb 2 százalékponttal lehet magasabb, mint a három legnagyobb árstabilitással rendelkező tagállam tízéves lejáratú államkötvényeinek átlagos kamatlába. Horvátországban 2018-ban az infláció 1,6 százalékos volt. Az ország 0,2 százalékos GDP-arányos államháztartási többlettel zárta a tavalyi évet. Az államadóság a GDP 74,6 százalékára csökkent tavaly.

Készülnek a románok, bolgárok is

Nem csak a horvátok előzhetnek be minket: vélhetően Bukarestben és Szófiában is előbb fizethetnek majd a közös európai pénzzel, mint Budapesten. Februárban megírtuk, hogy Viorica Dancila román miniszterelnök bejelentette: 2024-re tervezik bevezetni Romániában az eurót. Keleti szomszédunk még tavaly márciusban állított fel egy szakmai és politikai bizottságot, amelynek feladata az euró bevezetésének megtervezése volt. Ez a testület kevesebb mint egy év alatt végzett a munkájával, összerakták a csatlakozási ütemtervet, az országot az átállásra felkészítő cselekvési terveket és a pontos dátumot is megnevezték.

A 2024-es román eurónál is előbb válthat pénznemet Bulgária: ők 2022-ben állnának át az euróra. Ugyanakkor nekik könnyebb a dolguk, mivel a bolgár leva árfolyama már jó ideje az euróhoz van rögzítve.

A magyaroknak csak álom

Varga Mihály pénzügyminiszter egy májusi sajtótájékoztatón kijelentette: Magyarország egyelőre nem fogja belátható időn belül bevezetni a közös európai fizetőeszközt. A tárcavezető kifejtette: bár a magyar gazdaság jó pályán halad, elvileg készen állunk arra, hogy mérlegeljük ezt a lehetőséget. Ugyanakkor Varga azt is kijelentette: a kormánynak nem szándéka, hogy olyan övezethez csatlakozzon, amelynek jelenleg is változnak a szabályai, átalakulás alatt áll az övezet - fejtette ki. Egyelőre nincs napirenden a csatlakozás.

A Portfolio korábbi elemzésében azt írta a magyar euróról, hogy a jegybank gyakorlatilag teljesíthetetlen feltételeket szabott az euró bevezetéséhez néhány éve, Orbán Viktor szavaiból pedig azt lehetett kiolvasni, hogy nekünk kényelmes a jelenlegi helyzet. Hosszabb távon persze Brüsszel továbbra is színvallásra kényszeríthet, hiszen hivatalosan továbbra is a vállalásaink között szerepel a közös deviza bevezetése. Az mindenesetre árulkodó, hogy a friss elemzésekben már nem is számolnak magyar euróbevezetéssel a következő években. További részletek a cikkben!