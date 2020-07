Egyetlen kütyüvel sok bajtól megkímélhetik magukat az autósok: nem túl drága, megéri

Egyre elterjedtebb Magyarországon az autós menetrögzítők használata: bár valóban hasznos lehet, ha bizonyítani kell valamilyen ügyben az igazunkat, de akár komoly bajba is kerülhetünk a felvételek miatt. Milyen jogszabályok vonatkoznak az ilyen eszközök használatára és a felvételek esetleges felhasználására? A kérdések megválaszolásában szakértő jogász segített a Pénzcentrumnak.

Nap mint nap találkozunk az interneten sokkoló, elrettentő videókkal olyan közlekedési balesetekről, melyeket többnyire menetrögzítő kamerával rögzítettek az érintettek. Bár ennek Oroszországban van kultúrája, de a magyar utakon is látni felvételeket: a hazai YouTube-világban talán a legismertebb ilyen felvételeket megosztó oldal a Budapesti Autósok Közössége, ahonnan a Pénzcentrum is szokott veszélyes, vagy épp szokatlan szituációkat bemutatni. A legfrissebb összeállításról azt írták, "egyre inkább orosz hangulatúak a tőletek kapott felvételek", mondjuk valóban kezdünk arra hajazni:

A felvételeken lehet szörnyűlködni, vagy éppen nevetni, de az autós videóknak bizonyító erejük is van - nem véletlenül kötelező például a kamerázás Oroszországban. De mi a helyzet Magyarországon? Milyen jogszabályok vonatkoznak az ilyen eszközök használatára és a felvételek esetleges felhasználására? A kérdések megválaszolásában dr. Heinrich Renáta, a D.A.S. Jogszervíz jogásza segített a Pénzcentrumnak

Felkészült-e a jogalkotás?



Hazánkban egyelőre számos olyan jelenségre nem adott maradéktalan megoldást a jogalkotás, melyek mára a mindennapjaink részévé váltak. Sok egyéb más mellett ilyen az elektromos rollerek térnyerése a közlekedésben, és bizony a menetrögzítő kamerák megjelenése is

- mondta a szakértő, aki szerint a rohamos technikai fejlődés sajnos megnehezíti azt, hogy minden új tényezőre száz százalékig pontos mégis gyors és adekvát reakciót kapjunk a törvényhozótól. Vannak azonban bizonyos szabályok, amelyeket mindenképp be kell tartanunk ahhoz, hogy ne sodorjuk önmagukat nagyobb bajba annál, amit el tudunk kerülni egy ilyen felvétel segítségével.

A közzététel kockázatos

Ahogy fentebb is utaltunk rá, egyre gyakoribb, hogy a kirívó közlekedési szabályszegésekről készült felvételek - még ha a szerencsének köszönhetően nem is eredményeztek balesetet - internetes oldalakon kapnak nyilvánosságot.

Bár kétségkívül ez is a megleckéztetés egy fajtájának tűnhet, a tartalom feltöltése kockázatos! A vonakozó törvény rendelkezései, illetőleg az illetékes hatóság állásfoglalása ugyanis egyértelműen kilátásba helyezik az eljárás lehetőségét a személyiségi jogok megsértése miatt. A képmáshoz- és hangfelvételhez fűződő jog ugyanis személyiségi jog, mely a polgári jog által védett érték

- húzta alá dr. Heinrich Renáta, tehát erre tekintettel az arcokat és rendszámokat az ilyen felvételeken felismerhetetlenné kell tenni.

Használható hivatalos eljárásokban?

A legtöbb kérdést talán az veti fel, hogy egy közlekedési balesetből eredő eljárásban - akár a rendőrség, bíróság, akár a biztosító számára - átadhatók-e ezek a felvételek ártatlanságunk bizonyítékaként. Bizonyítási eszközként történő felhasználásukat indítványozhatjuk ugyan, de milyen következményekkel kell számolnunk?

Ahogy azt dr. Heinrich Renáta ismertette, a vonatkozó törvény úgy rendelkezik, hogy szabályait nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a természetes személyek kizárólag saját célra tárolnak adatokat. Ebbe a fogalmi körbe sokkal inkább a családi ünnepekről, születésnapokról, ballagásokról készülte felvételek eshetnek bele, hiszen abban a pillanatban, hogy eljárásban akarjuk felhasználni az általunk rögzítetteket, máris túllépjük a kizárólagosan öncélú használatot. Mint kiemelte, több szakmai állásfoglalás boncolgatta például, hogy a magáncélú használaton kívüli felvételek nem lehetnek például túlzottan jó minőségűek és korlátozott ideig őrizhetők meg - ez esetben viszont éppen azt a célt nem szolgálják ki, melyre alkalmazni kívánjuk őket.

A fentiekre tekintettel sok bizonytalanság merül fel az eljárásokban történő felhasználás következményeit illetően. Abban mindazonáltal bízhatunk, hogy az a minimális személyiségi jogsérelem, amit a kép- és hangfelvétel megvalósít, nem áll arányban a közlekedés biztonságának veszélyeztetésével, melyre tekintettel a bíróságok, hatóságok az igazság kiderítése érdekében utóbbinak védelmét részesítik majd előnyben

- mondta a szakértő.

Nem nagy befektetés



Tehát érdemes lehet beszerezni egy kamerát az autóba, hiszen igencsak megkönnyítheti a dolgunkat, ha valamilyen eljárásban bizonyítani kell az igazunkat. Ráadásul manapság már nem is olyan drágák ezek az eszközök. Egy gyors keresés után kiderült, hogy már 15 ezer forintért lehet vásárolni olyan autós kamerát, ami már full HD felbontásban képes rögzíteni az eseményeket.

Megnéztük a másik végletet is: mennyibe kerülnek a legdrágább autós kamerák. Hát, jócskán vannak 100 ezer forint feletti cuccok is, a legdrágább, amit találtunk a neten 175 ezer forintba kerül, de abban radardetektor is van.

Címlapkép: Getty Images