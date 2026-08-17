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Issy-les-Moulineaux, Franciaország - 2023. szeptember 09. : Microsoft tábla a franciaországi Issy-Les-Moulineaux-i székhely épületén.
Tech

Kiszivárgott a Microsoft sötét titka: hiába költöttek elképesztő milliárdokat az AI-ra

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 16:46

Jelentős eltérés mutatkozik a Microsoft AI-infrastruktúrájáról szóló nyilvános kommunikációja és a valóság között – derült ki a The Guardian által megismert belső dokumentumokból. A techóriás adatközpontjaiban a vártnál jóval kevesebb AI-chip működik, a lemaradás fő oka pedig nem a hardverhiány, hanem a chipek fogadására alkalmas, kész létesítmények hiánya.

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A kiszivárgott adatok szerint a vállalat adatközpontjaiban mindössze 2,2 millió AI-chipet telepítettek, ami kevesebb mint a fele annak a mennyiségnek, amivel a piaci elemzők a cég korábbi előrejelzései alapján számoltak. Mindez annak fényében különösen meglepő, hogy a Microsoft 2022 óta mintegy 280 milliárd dollárt fordított AI-infrastruktúrára, és csak a legutóbbi negyedévben több mint 41 milliárd dollárt költött fejlesztésekre.

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A cég korábbi éves és negyedéves jelentései azt sugallták, hogy gőzerővel zajlik a bővítés. Egy 2024-es befektetői prezentációban például 5 gigawattos meglévő adatközponti kapacitásról számoltak be, amely a tervek szerint az új beruházásokkal a 10 gigawattot is elérte volna.

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Ezzel szemben a tényleges AI-kapacitás 2024-ben mindössze 1,2 gigawatt körül alakult. A lemaradást jól szemlélteti annak az eredetileg több gigawattosra és többmilliárd dollárosra tervezett beruházásnak az esete is, amelyből három év alatt végül csupán 300 megawattnyi valósult meg.

Bár a Microsoft összesen 3,6 millió újgenerációs Blackwell chipet rendelt, a terjeszkedés gátját már nem a chipek szűkös gyártási kapacitása jelenti. A folyamatot az akasztja meg, hogy egyszerűen nem áll rendelkezésre elegendő kész adatközpont, ahová a megvásárolt eszközöket telepíteni és üzemeltetni lehetne.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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