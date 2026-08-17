Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen.
Egész évre kiszállt a versenyből a legendás kerékpáros: nagyon durva sérülést szenvedett
A Tour de France országúti kerékpáros körversenyen elszenvedett kulcscsonttörése után ebben az évben már nem indul több versenyen Jonas Vingegaard.
Az idei Giro d'Italia dán győztese július 19-én, a Tour 15. szakaszán "nézett el" egy jobbkanyart, és olyan szerencsétlenül esett rá a járdaszegélyre, hogy eltört a kulcscsontja, ami miatt az összetett második helyéről fel kellett adnia a viadalt.
"Még mindig a sérülése következményeitől szenved, így 2026-ban már nem fog versenyezni" - áll csapata, a Visma-Lease a Bike hétfői közleményében.
A kétszeres Tour-első Vingegaard-nak nem volt konkrét versenyterve a szezon további részére, de reménykedni lehetett abban, hogy a szeptemberi, montreali világbajnokságon rajthoz tud állni.
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