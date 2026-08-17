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Egész évre kiszállt a versenyből a legendás kerékpáros: nagyon durva sérülést szenvedett

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 15:45

A Tour de France országúti kerékpáros körversenyen elszenvedett kulcscsonttörése után ebben az évben már nem indul több versenyen Jonas Vingegaard.

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Az idei Giro d'Italia dán győztese július 19-én, a Tour 15. szakaszán "nézett el" egy jobbkanyart, és olyan szerencsétlenül esett rá a járdaszegélyre, hogy eltört a kulcscsontja, ami miatt az összetett második helyéről fel kellett adnia a viadalt.

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"Még mindig a sérülése következményeitől szenved, így 2026-ban már nem fog versenyezni" - áll csapata, a Visma-Lease a Bike hétfői közleményében.

A kétszeres Tour-első Vingegaard-nak nem volt konkrét versenyterve a szezon további részére, de reménykedni lehetett abban, hogy a szeptemberi, montreali világbajnokságon rajthoz tud állni.
Címlapkép: Getty Images
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