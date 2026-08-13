Nem éri meg katasztrófaturistáskodni, nem fedezi a biztosító: ráfaraghat, aki mégis most utazna ide

Bánhatják, akik utasbiztosítás nélkül ragadtak külföldön, erre a helyzetre ugyanis onnan már egyetlen biztosítóval sem tudnak szerződni. Az egyik biztosítási alkusz arra figyelmeztet: a katasztrófaturizmust a biztosítók nem támogatják, ezért most senki ne gondolja, hogy egy jó biztosítással a zsebében megközelítheti a jelenleg nagy kockázatot jelentő Etnát és környékét.

Nincs az a biztosító, amelyik haza tudja hozni lezárt légtereken keresztül a természeti katasztrófa miatt külföldön rekedt turistákat, de egy megfelelő utasbiztosítási szerződés legalább fedezheti a kényszer hosszabbítás akár több százezer forintos költségeit is – írja közleményében az Etna kitörése kapcsán a CLB biztosítási alkusz cég.

A CLB kommunikációs igazgatója felidézi az izlandi Eyjafjallajökull vulkán 2010-es kitörésének esetét, amely hatalmas káoszt okozott a teljes európai légtérben: a magas légkörbe jutó hamu miatt járatok ezreit törölték, és utasok százezrei rekedtek repülőtereken vagy külföldön.

Az Etna újabb kitörése a nyári főszezon kellős közepén komoly fennakadásokat okoz Dél-Európa légiközlekedésben. A vulkáni hamu miatt a szicíliai Catania repülőterén járatokat töröltek, illetve korlátozták a forgalmat, így turisták tömegei kénytelenek bizonytalan időre meghosszabbítani az egyébként is költséges kint tartózkodást. Volt már ilyen korábban is

- emlékeztet Németh Péter. Az Etna aktivitásáról, illetve arról, hogy fél Európát felforgatta a rendkívüli helyzet, a Pénzcentrumon is többször írtunk:

Az Etna mostani működése ismét arra figyelmeztet, hogy egy távoli természeti esemény néhány óra alatt komoly utazási problémává és akár több százezer forintos pluszkiadássá válhat egy pár napos szabadságát töltő család számára – véli Németh Péter. A kommunikációs igazgató szerint ilyen helyzetben fontos ugyanakkor megkülönböztetni a légitársaság kötelezettségeit az utasbiztosítási szolgáltatástól.

A vulkáni hamu és az abból következő légtérzár jellemzően rendkívüli körülménynek számít, s ha a járattörlés vagy jelentős késés bizonyíthatóan emiatt történik, az utasnak általában nem jár az EU-s szabályok szerinti átalány-kártérítés. Ettől azonban a légitársaság ellátási kötelezettsége nem szűnik meg: járattörlésnél továbbra is lehetőséget kell biztosítani a jegyár-visszatérítésre vagy átfoglalásra, és a pórul járt utasok az adott helyzettől függően étkezésre, szállásra és egyéb segítségre is jogosultak lehetnek.

Az utasbiztosítás azoknál a költségeknél válhat különösen fontossá, amelyek ezen túl jelentkeznek. Ilyen lehet egy hosszabb késés, lekésett csatlakozás, kényszerűen meghosszabbított külföldi tartózkodás, poggyászkésés vagy bizonyos esetekben az alternatív hazautazás költsége – magyarázza a szakértő. A pontos szolgáltatás azonban biztosítónként és biztosítási csomagonként jelentősen eltérhet, ezért nem elegendő azt nézni, hogy a szerződés általában „természeti katasztrófákra” is vonatkozik.

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Az ilyen természeti események egyre világosabban mutatják, hogy az utasbiztosítás ma már korántsem csak arról szól, hogy betegség vagy baleset esetén legyen, aki kifizeti az orvosi ellátást. Egy akár milliós értékű családi utazás minőségét ugyanúgy veszélyeztetheti egy járattörlés, egy természeti esemény, egy lekésett csatlakozás, egy elveszett poggyász vagy akár az is, hogy az utas napokkal később tud csak hazajutni

– magyarázza Németh. Hozzátette: egyre inkább kijelenthetjük: megfelelő utasbiztosítás nélkül maga az utazás sincs igazán biztonságban. Nemcsak az ember egészségét kell védeni, hanem az egész utazási folyamatot és annak pénzügyi biztonságát – szögezte le a CLB szakértője.

Az Etna mostani kitörése éppen erre jó példa: az utas lehet teljesen egészséges, nem történik vele semmilyen baleset, mégis egyik pillanatról a másikra szállásra, új közlekedési megoldásra, átfoglalásra vagy többnapos kényszerű külföldi tartózkodásra lehet szüksége. A modern utasbiztosítás ezért egyre inkább az utazás egészének biztonsági hálója, nem pusztán egy külföldi egészségbiztosítás.

A CLB szakértője szerint öt szabályt érdemes most betartania annak, aki Szicíliába vagy a térségbe utazik:

Indulás előtt folyamatosan ellenőrizze a járat státuszát, Járattörlés esetén először a légitársasággal egyeztessen az átfoglalásról és az ellátásról, Minden szállás-, étkezési és közlekedési számlát őrizzen meg, Mielőtt saját költségén drága alternatív utazást foglal, egyeztessen a biztosító assistance-szolgálatával, Egy, már ismert vulkáni esemény után kötött biztosításnál különösen ellenőrizze a feltételeket, mert a már bekövetkezett vagy előre látható esemény következményeire a biztosítás nem feltétlenül nyújt fedezetet.

Németh Péter arra is figyelmeztet: a katasztrófaturizmust a biztosítók nem támogatják, ezért most senki ne gondolja, hogy egy jó biztosítással a zsebében bátran megközelítheti a jelenleg nagy kockázatot jelentő Etnát és környékét.