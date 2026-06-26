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2024. március 18: St James Park labdarúgó-stadion az északkelet-angliai Newcastle Upon Tyne városában. A Newcastle United labdarúgócsapat hazai stadionja. A stadion 52 350 férőhelyes, és Anglia 8. legnagyobb labdarúgó-stadionja.
Sport

Hatalmas bajban van az egyik Premier League-csapat: súlyos milliókkal lógnak a brit Kincstárnak, ebből hogy másznak ki?

Pénzcentrum
2026. június 26. 16:23

A brit adó- és vámhivatal (HMRC) hivatalos tájékoztatása szerint a Newcastle United labdarúgóklubnak összesen 3,2 millió fontot kell megfizetnie egy játékosátigazolásokkal kapcsolatos, még a korábbi tulajdonos, Mike Ashley idején történt szándékos adóelkerülés miatt - jelentette a The Guardian.

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A 2021 óta a szaúdi állami befektetési alap tulajdonában lévő Newcastle United 1,9 millió fonttal tartozik a brit adóhatóságnak, ezen felül pedig 1,25 millió fontos bírságot szabtak ki rá. A tartozás ténye és mértéke azután vált ismertté, hogy a hatóság közzétette a szándékos adóelkerülők rendszeresen frissített listáját, amelynek legutóbbi, csütörtöki frissítésében éppen a Newcastle United állt az élen.

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Azt sem a klub, sem az adóhatóság nem kívánta kommentálni, hogy az egyesület miért került fel a listára. Sajtóértesülések szerint ugyanakkor a bírság a Loom-hadművelet néven ismert adóvizsgálathoz kapcsolódik, amelynek keretében a hatóság emberei 2017-ben házkutatást tartottak a St. James' Park stadionban.

Anglia
Newcastle United
Piaci érték: 696,35M
Edző: Eddie Howe
Jelenlegi helyezés: #17
English Premier League helyezése
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Manchester United
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17.
Newcastle United
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18.
Nottingham Forest
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A HMRC szerint a jogsértések 2010 áprilisa és 2016 áprilisa között történtek, azaz nem sokkal a rajtaütés előtt. A korábbi bírósági iratok alapján a vizsgálat arra a gyanúra épült, hogy a klub a játékosigazolások során rendszerszintű visszaélést követett el az adórendszerrel szemben. A kidolgozott módszer célja a játékosfizetésekhez és a játékosügynöki díjakhoz kapcsolódó személyi jövedelemadó, az áfa, valamint a társadalombiztosítási járulékok megfizetésének elkerülése volt.

A hatóság állítása szerint a Sports Directet is birtokló Ashley vezetése alatt a klub színlelt szerződéseket alkalmazott, hogy elrejtse a kifizetések tényleges kedvezményezettjeit. Bár a HMRC 2021-ben megszüntette a Newcastle elleni büntetőeljárást, jelezte, hogy a súlyos adómegfelelési hiányosságok miatt polgári jogi úton folytatja az eljárást.

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Ashley képviseletében a St. James Holdings Ltd. szóvivője hangsúlyozta, hogy a büntetőeljárást még a vádemelés előtt lezárták, az új tulajdonosok pedig peren kívüli megállapodást kötöttek a hatósággal. Hozzátette, hogy sem bíróság, sem más hatósági fórum nem állapított meg szándékos jogsértést, és a klub sem ismert el ilyet a HMRC-nek.
Címlapkép: Getty Images
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