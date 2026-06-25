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Meglepő fordulat: hatalmas csapdába sétált bele az állam, százmilliárdok bánhatják a külföldi óriásüzletet

Pénzcentrum
2026. június 25. 09:30

A kormány a csődbe ment dunakeszi járműjavító és a megfeneklett egyiptomi vasútikocsi-projekt megmentésén dolgozik, hogy elkerülje az akár 300 milliárd forintos állami veszteséget. Az előző vezetés alatt felszámolás alá került gyártó talpra állítása nemcsak az Eximbank egymilliárd eurós hitele miatt kritikus, hanem azért is, mert a leállás már a hazai vasúti közszolgáltatást, ezen belül a MÁV-kocsik javítását is súlyosan veszélyezteti - jelentette a Telex.

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A Ganz-Mavag International (GMVI) Kft. és a hazai összeszerelést végző Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft. 2025 októberében került felszámolás alá, amellyel egy időre teljesen kilátástalanná vált a gigantikus, 1350 vasúti kocsira szóló egyiptomi megrendelés teljesítése. Az új kormány felállása után Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az Eximbankkal együttműködve kezdte meg a károk felmérését és a mentőöv kidolgozását.

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A döntéshozóknak komoly dilemmával kellett szembesülniük, hiszen ha az állam beavatkozik és befejezi a projektet, akkor is több tízmilliárd forintos veszteséget kell elkönyvelnie. Ha viszont hagyja bedőlni az üzletet, a veszteség a 300 milliárd forintot is elérheti. Ennek az az oka, hogy a gyártást az Eximbank egy egymilliárd eurós kereskedelmi hitellel finanszírozta. Bár a hitelre létezik egyiptomi állami garancia, ha a magyar fél hibájából hiúsul meg a szállítás, az egyiptomi fél joggal vitathatja a visszafizetési kötelezettségét.

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Vitézy Dávid június 20-án személyesen mérte fel a helyzetet Dunakeszin, majd a látogatást követően egyértelművé tette, hogy a 780 főt foglalkoztató, egy éve álló üzemet meg kell menteni, hiszen a leállás miatt már a MÁV InterCity-kocsijainak fővizsgálata és javítása is szünetel. A miniszter élesen kritizálta az előző Fidesz-kormányt, amiért a járműjavítót privatizálták, majd orosz, illetve a korábbi hatalomhoz közel álló vállalkozóknak adták át. Név szerint említette Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter, valamint Habony Árpád és Hernádi Zsolt köreit, akik szerinte jelentős tőkét vontak ki a cégből, mielőtt az fizetésképtelenné vált volna. Vitézy leszögezte, hogy a kormány segít a gyártás újraindításában, de a korábbi magánkört semmiképpen sem kívánja tovább támogatni.

A megrendelésből jelenleg 284 kocsi legyártása van hátra, miközben 1066 darabot már leszállítottak. A munka befejezése komoly anyagi terhet jelent, mivel a forint erősödése és az infláció miatt egyetlen kocsi legyártása akár 200 ezer eurós, azaz mintegy 71 millió forintos veszteséget is okozhat a magyar félnek, ami a hátralévő mennyiségre vetítve 21 milliárd forintos ráfizetést jelent. Ezt tetézi, hogy az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaság (ENR) már több mint 30 millió euróval tartozik a korábban átadott vagonokért, és amíg ez az összeg nem érkezik meg, a magyar fél vonakodik folytatni a szállítást.

A helyzetet jogi és műszaki problémák egyaránt nehezítik. Bár a csődbe ment cégek esetében az állami felszámoló igyekezett leválasztani a működőképes részeket, a korábbi kereskedelmi és hitelszerződéseket az egyiptomi fél, valamint az Eximbank jóváhagyása nélkül nem lehet egyszerűen átruházni az új vállalatokra. Ráadásul az egyiptomiak korábban minőségi kifogásokat is emeltek az orosz alvállalkozók által gyártott forgóvázak és ülések miatt, ami további kifizetések visszatartásához vezetett.

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A korábbi kormány miniszterei – Nagy Márton 2024-ben, majd Szijjártó Péter és Kisgergely Kornél, az Eximbank vezérigazgatója 2025 februárjában – tettek ugyan kísérleteket a helyzet kairói rendezésére, de ezek az erőfeszítések rendre kudarcot vallottak. Egy kiszivárgott titkos kormányhatározat szerint az előző vezetés az utolsó hetekben még egy 47 milliárd forintos veszteségfinanszírozási csomaggal próbálta fenntartani a működés látszatát, de a felszámolási eljárást ez sem tudta megakadályozni.

A mentőcsomag hamarosan a kabinet elé kerülhet. Amennyiben a gyártás újraindul, a közvetlen veszteségek csökkentése mellett az állam adóbevételekkel is számolhat, ráadásul nem a költségvetésből kellene finanszírozni az állásidőre küldött munkavállalók bérét. Jelenleg a legfőbb nyitott kérdés az, hogy honnan teremtenek forrást a mentőakcióra, amellyel kapcsolatban hazai és uniós fejlesztési banki hitelek, esetleg védelmi források bevonása is felmerülhet. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a részletek tisztázásáig nem kívánt konkrétumokba bocsátkozni.
Címlapkép: Getty Images
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