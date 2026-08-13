Befejezi a legendás kosaras: MVP is volt, de a bajnoki cím sosem jött össze

Russell Westbrook, az NBA történetének legtöbb tripla-dupláját elérő kosárlabdázója, a 2017-es év legértékesebb játékosa (MVP) 18 szezon után bejelentette visszavonulását - jelentette a liga hivatalos honlapja.

A kilencszeres All-Star-válogatott irányító a közösségi médiában tette közzé döntését egy olyan videóval, amelyet Michael B. Jordan színész narrált, míg maga Westbrook egyetlen szót sem szól benne. "Néha észre sem veszed, hogy már a végét nézed" – írta bejegyzésében. "Ott kellett lenned. És most vége."

Westbrook profi pályafutása 2008-ban indult, amikor a Seattle SuperSonics a draft negyedik helyén választotta ki a UCLA egyetemről, nem sokkal azelőtt, hogy a franchise Oklahoma Citybe költözött. A Thunder kötelékében töltötte első tizenegy szezonját, majd megfordult Houstonban, Washingtonban, a Lakersnél, a Clippersnél és Denverben is, mielőtt utolsó idényét a Sacramento Kingsnél töltötte.

A visszavonuló kosaras 209 tripla-duplájával minden idők abszolút rekorderje ebben a statisztikai mutatóban, míg a második helyen álló Nikola Jokics 198-cal várja a következő szezont. Westbrook nevéhez fűződik az egy idényen belüli legtöbb tripla-dupla rekordja is, hiszen a 2016–2017-es évadban 42-t ért el, és abban a szezonban nyerte el egyetlen MVP-címét is.

Pályafutása során háromszor végzett az NBA gólpasszlistájának élén, kétszer lett a bajnokság pontkirálya, kétszer választották az All-Star-gála legértékesebb játékosának, 2012-ben pedig olimpiai aranyérmet szerzett Londonban. Az összetett mutatók alapján az NBA történetének ötödik legtöbb gólpasszát és tizennegyedik legtöbb pontját szerezte. Utolsó szezonjában a Kings 64 mérkőzésén lépett pályára, ebből 58 alkalommal kezdőként, mérkőzésenként átlagosan 15,2 pontot és 6,7 gólpasszt elérve.

Westbrookot beválasztották az NBA 75. évfordulós álomcsapatába is, amely a liga történetének 75 legkiválóbb játékosát tömöríti. Ez méltó elismerése az egyik legrobbanékonyabb irányítónak, aki másfél évtizeden át meghatározta a bajnokság arculatát.