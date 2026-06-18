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Utazás

Rendkívüli figyelmeztetés csütörtökre: a brutál meleg mellé jégeső és pusztító szél érkezik az országba

Pénzcentrum
2026. június 18. 08:32

Csütörtökön nagyrészt napos, nyárias melegre számíthatunk 27 és 32 fok közötti csúcshőmérséklettel, ám a nap második felében többfelé, leginkább a keleti országrészben zivatarok, viharos széllökések és jégeső törhetik meg a hőséget.

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A Dunántúlon már a reggeli órákban csökken a felhőzet, így napközben országszerte a napsütés kapja a főszerepet, az északias szél pedig többnyire mérsékelt marad. A kellemes melegedést azonban a déli óráktól késő estig szórványosan kialakuló zivatarok zavarhatják meg.

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Csapadékra a legnagyobb eséllyel keleten, a legkisebb valószínűséggel pedig északnyugaton kell számítani, bár a délnyugati határvidéken és az Alpokalján is kialakulhat egy-egy zápor. A HungaroMet előrejelzése szerint az intenzív esőzést néhol 60–75 km/h-s viharos széllökések, valamint apró szemű jégeső kísérheti. Meteorológiai front nem terheli a szervezetünket.
Címlapkép: Getty Images
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