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Rendkívüli figyelmeztetés csütörtökre: a brutál meleg mellé jégeső és pusztító szél érkezik az országba
Csütörtökön nagyrészt napos, nyárias melegre számíthatunk 27 és 32 fok közötti csúcshőmérséklettel, ám a nap második felében többfelé, leginkább a keleti országrészben zivatarok, viharos széllökések és jégeső törhetik meg a hőséget.
A Dunántúlon már a reggeli órákban csökken a felhőzet, így napközben országszerte a napsütés kapja a főszerepet, az északias szél pedig többnyire mérsékelt marad. A kellemes melegedést azonban a déli óráktól késő estig szórványosan kialakuló zivatarok zavarhatják meg.
Csapadékra a legnagyobb eséllyel keleten, a legkisebb valószínűséggel pedig északnyugaton kell számítani, bár a délnyugati határvidéken és az Alpokalján is kialakulhat egy-egy zápor. A HungaroMet előrejelzése szerint az intenzív esőzést néhol 60–75 km/h-s viharos széllökések, valamint apró szemű jégeső kísérheti. Meteorológiai front nem terheli a szervezetünket.
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