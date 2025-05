Horvát autópálya matrica vásárlás: irány Horvátország, autópálya matrica online így váltható

Horvátországba utaznál idén nyáron, de nem tudod, hogyan történik a horvát autópálya matrica online vagy személyesen történő megvásárlása? Cikkünkben minden fontos kérdést megválaszolunk Horvátország autópálya matrica használatról, pontosítva a horvát autópálya fizetőkapuk rendszeréről. Nézzük, hogyan történik az autópálya matrica vásárlás Magyarországon, hol tartanak 2025-ben az autópálya matrica árak és miben különbözik a horvát autópályahasználat a hazaitól!

A legtöbb magyar autós számára nem jelent újdonságot az autópálya matrica vásárlás Magyarországon: itthon az autópálya matrica vásárlás online is egyszerűen elintézhető, legyen szó éves, havi vagy egynapos autópálya matrica vásárlásról, azonban Horvátországban teljesen máshogy történik az autópályák használata. Nézzük, hogyan juthatunk el Horvátországba autópályán keresztül, mi van horvát autópálya matrica helyett!

Horvátország autópálya matrica vásárlás: tények és tévhitek

Azoknak, akik korábban még nem jártak autóval Horvátországban, nagy meglepetést okozhat, hogy déli szomszédunknál nincs a hagyományos értelemben vett horvát autópálya matrica, helyette az autópályákon fizetőkapus rendszer van érvényben. A fizetőkapuk a tervek szerint 2026-tól fognak megszűnni, helyettük rendszámfelismerő rendszert vezetnek be, illetve ENC-t lehet majd használni (ENC-vel már most is utazhatunk Horvátországba). A horvát autópályákon 2026-tól is a megtett távolság után kell majd fizetni a horvát autópályahasználati díjakat.

Tehát: 2025-ben Horvátország autópálya matrica helyett továbbra is fizetőkapukon való áthaladás alapján számolja fel az úthasználati díjat – horvát autópálya matrica online és személyesen sem vásárolható.

Mire jó az ENC készülék?

Az ENC készülék egy olyan fedélzeti egység, amelyhez egy folyószámla van hozzárendelve. Erre a számlára kell feltöltenünk az utazási költségeket fedező pénzösszeget, ugyanis a rendszer erről fogja levonni az úthasználati díjakat. Amikor egy ENC-vel közlekedő autós felhajt egy horvát autópályaszakaszra, az ENC-sek számára biztosított külön sávba kell beállnia, így nem kell várakoznia a sorompóknál. A beléptetés során közel kell hajtani a sorompóhoz, ahol a szenzorok érzékelik a fedélzeti egységet, ami sípolással jelzi, hogy levonták az autópályadíjat.

Horvát autópálya matrica helyett: horvát autópálya fizetőkapu díjak 2025

A horvát tengerpartig több fizetőkapun is áthajtunk: a díjfizetési kötelezettség a megtett útvonal hosszúsága alapján fizetendő a kapuknál (a díjakat gépjárműnként kell fizetni, minden díj egy útra értelmezendő). A következő díjakkal kalkuláljunk attól függően, hová utazunk Horvátországban:

A határátlépéstől Zágrábig

Gorican - Zágráb: 6,4 euró

Rijeka és Isztriai-félsziget felé

Zágráb - Rijeka: 10,1 euró (összesen: 16,5 euró)

Rijeka - Pula: 10,3 euró (összesen: 26,8 euró)

Rijeka - Rovinj: 8,5 euró (összesen: 25 euró)

Rijeka - Porec: 9,7 euró (összesen: 26,2 euró)

Rijeka - Umag: 11,7 euró

A Kavarner régióba

Zágráb - Krk sziget: 8,9 euró (összesen: 15,3 euró); a Krk híd ingyenes

Zágráb - Rab szigeti komplehajtó: 8 euró (összesen: 14,4 euró)

Zágráb - Pag szigeti komplehajtó: 12,5 euró (összesen: 18,9 euró); a Pag híd ingyenes

Dalmáciára

Zágráb - Zadar északi része (Vir sziget, Nin): 17,6 euró (összesen: 24 euró)

Zágráb - Zadar déli része: 18,2 euró (összesen: 24,6 euró)

Zágráb - Biograd: 19,4 euró (összesen: 25,8 euró)

Zágráb - Vodice, Murter szigeti lehajtó: 20,8 euró (összesen: 27,2 euró)

Zágráb - Sibenik: 22,1 euró (összesen: 28,5 euró)

Zágráb - Trogir: 24,3 euró (összesen: 30,7 euró)

Zágráb - Split (Brac, Hvar): 26,4 euró (összesen: 32,8 euró)

Zágráb - Makarska: 29,7 euró (összesen: 36,1 euró)

Zágráb - Ploce (Peljesac, Korcula): 33,7 euró (összesen: 40,1 euró); a Peljesac híd ingyenes

A fenti horvát autópálya matrica árak, avagy a horvát fizetőkapu díjak 2025 áraira vonatkoznak és személygépjárművel történő utazás esetén kerülnek felszámolásra. Amennyiben kisbusszal vagy utánfutóval, illetve, ha motorkerékpárral érkezünk, a fentiektől eltérő díjszabásra készüljünk!

A kapudíj, avagy a horvát autópálya matrica online is fizethető

Horvátország 2023. január 1-től tagja a Schengeni övezetnek: a csatlakozás óta nincs határellenőrzés, továbbá az euróra való átállás óta Horvátországban is euróval kell fizetni az autópályadíjakat (korábban kuna volt a hivatalos fizetőeszköz). Az autópályadíjak készpénzben és bakkártyával is kifizethetők – ügyeljünk rá, hogy a megfelelő sorba álljunk be a fizetőkapuknál! Újdonság, hogy a horvát autópályadíj 2025-ben már online is fizethető: ehhez a Horvát Autópályakezelő Ügynökség weboldalán (www.hac.hr) kell regisztrálni, megadni bankkártya adatainkat, ezután kerül levonásra a számlánkról a horvát útdíj.

Autópálya matrica vásárlás Magyarországon: autópálya matrica árak 2025

Amennyiben autópályán keresztül közelítjük meg a horvát határátkelőhelyet, ne feledkezzünk meg a magyar autópályamatrica vásárlás feladatáról sem! Az autópálya matrica vásárlás online egyszerűen elintézhető folyamat (Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Viszonteladó védjeggyel rendelkező eladóktól), amelyet az autópályára való felhajtást követő 60 perces türelmi időn belül is elvégezhetünk.

A magyar autópálya matrica árak 2025-ben a következőképp alakulnak (D1, azaz legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas járműre, annak vontatmányára és motorkerékpárra):

Éves országos autópálya matrica: 59 210 Ft;

Havi országos autópálya matrica: 10 710 Ft;

Éves vármegyei autópálya matrica: 6 890 Ft;

10 napos autópálya matrica: 6 620 Ft;

1 napos autópálya matrica: 5 320 Ft.

Az autópálya matrica vásárlás Magyarországon egyszerű: válasszuk ki az úthasználati jogosultság megvásárlásához a járművünk kategóriáját (D1, D2, U, D1M) és az autópályahasználat időtartamát (napi, heti, éves országos vagy éves vármegyei autópálya matrica). Ezt követően meg kell adnunk a rendszámot és a gépjármű felségjelét, végül pedig a számlázási adatokat, végül pedig kifizetni az autópályamatricát (a régi típusú, papíralapú matrica kiragasztására már nem kerül sor).

Magyarország irányából, ha autópályán haladunk, az M7-es autópályán keresztül juthatunk el a letenyei határátkelőre, ahonnan az A4-es horvát autópálya vezet tovább Zágráb felé. A magyar nyaralók a horvát tengerpartokat az A1-es (ez a leghosszabb autópálya Dubrovnik felé), és az északi A6-os, A7-es, A8-as és A9-es autópályákon tudják megközelíteni. Ügyeljünk rá, hogy a horvát autópályán 130 km/h a sebességhatár!